Ako razmišljate o ulaganju u metaverese, ovo su kompanije na koje vrijedi obratiti pozornost

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg će ove godine potrošiti najmanje 10 milijardi dolara za stvaranje virtualnog svijeta metaverzuma, za koji se nada da će postati zlatni standard za igre, društvene mreže i virtualna radna okruženja. S toliko potencijala za rast, Maxim Manturov, voditelj investicijskog istraživanja u Freedom Finance Europe, opisuje na koje metaverse dionice treba pripaziti i isplati li se kupovati metaverse nekretnine.

Dio sljedeće iteracije interneta koju neki nazivaju Web 3.0, metaverzum je virtualni online svijet koji zrcali stvarni život bez ograničenja njegovim pravilima.

- Tijekom sljedećih nekoliko godina vjerojatno ćemo svi raditi, igrati se, komunicirati i ulagati u ovaj sveobuhvatni ekosustav. Tehnološke tvrtke će naporno raditi na dodacima koji će podići iskustvo metaverse na sljedeću razinu, kao što su slušalice za virtualnu stvarnost sljedeće generacije, kontroleri i drugi hardver – ističe Manturov.

U 2022. će metaverzum vjerojatno prijeći u poslovnu fazu, uvodeći širok raspon usluga. Kombinacijom virtualne stvarnosti (VR) i proširene stvarnosti (AR), metaverse će nuditi tvrtkama mnoge praktične prednosti izvan uobičajenih usluga telekonferencija. Neki od najvećih tehnoloških divova sada se okreću ovoj rastućoj industriji, kao što su Amazon, AMD, Nvidia i Apple.

Vrhunske dionice metaverse

Prema nedavnim istraživanjima Francuzi i Englezi pokazuju najveći interes za metaverzum, usporedno s ostalim europskim zemljama. Iako metaverzum tek dobiva na popularnosti, neke kompanije su već poduzele korake da budu ispred konkurencije, a to su Unity, Nvidia, VR (Horizon Worlds i Supernatural) i Amazon.

Za manje tvrtke poput Unityja (ili Robloxa), metaverzum stvara prilike za ubrzaniji rast, što se trenutno odražava na cijenu i interes investitora. Unity se kladi na to da postane lider u metaverzumu stvaranjem 3D sadržaja u VR i AR okruženju. Osnažujući kreatore svojim alatima, strateški je pozicioniran da zauzme većinu tržišnog udjela.

Nvidia se okreće prema virtualnoj i proširenoj stvarnosti i zahtijevat će rješenja za igre u oblaku, kao što je Nvidia Grid vGaming, koji može podržati do 160 PC igara istovremeno. Nvidia RTX poslužitelj može lako zadovoljiti zahtjeve velike snage i računanja te će tako Nvidia ostvariti visoke prihode od prodaje hardvera tijekom sljedećih nekoliko godina, uz rastući prihod od pretplata na igre u oblaku.

Meta je ponudila kupnju VR fitness aplikacije Supernatural, čime je stekla još veći udio na VR tržištu u kombinaciji sa snažnom prodajom svojih Quest 2 slušalica. Meta je također otvorila svoj virtualni prostor Horizon Worlds iz beta verzije, dopuštajući programerima igara da dobiju pristup novim alatima za kreatore. Investitori bi njegovo otvaranje trebali tretirati kao pozitivan katalizator.

Bez obzira na to tko u konačnici vodi razvoj metaverzuma i kakav će oblik on na kraju poprimiti, znamo da će zahtjev broj jedan biti neviđena računalna snaga – snaga koja uglavnom mora dolaziti iz oblaka. To znači potencijalne prilike za Amazon AWS. Kao rezultat toga, tvrtke u mnogim industrijama mogle bi potražiti AWS za svoja rješenja za računalstvo u oblaku na zahtjev.

Trebate li ulagati u Metaverse nekretnine?

- Nekretnine u metaverzumu potpuno su nova niša na tržištu, iako ima vrlo strastvenu bazu obožavatelja. Međutim, ako se metaverse platforma sruši, vaša investicija propada zajedno s njom. Za razliku od nekretnina, svojstvo metaverse također će potpuno nestati ako platforma financijski propadne. Stoga je ulaganje u digitalne nekretnine vrlo rizično i treba ulagati samo kapital koji ste spremni izgubiti. Budući da je u ovoj fazi vrlo spekulativno i postoji velika šansa da naletite na balon i izgubite novac, najbolje je da se za sada toga klonite – objasnio je Maxim Manturov.