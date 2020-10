Amazon predstavio Amazon One – beskontaktni uređaj s kojim plaćate pomoću dlana

Jučer je Amazon predstavio svoj novi beskontaktni uređaj za plaćanje nazvan Amazon One. Radi se o biometrijskom uređaju koji će kupcima u fizičkim trgovinama omogućiti plaćanje jednostavnim skeniranjem dlana.



Za početak, nova tehnologija bit će uvedena u trgovine Amazon Go, ali kako tvrde oni koji su ovaj način plaćanja smislili, mogućnosti za Amazon One su ogromne.



Amazon One je svojevrsni skener iznad kojega će kupac staviti svoj dlan te će na taj način ući u trgovinu i plaćati. No, prije prvog korištenja, kupac će morati u taj beskontaktni skener ubaciti karticu kako bi se povezali dlan i kartica, i kako bi ušli u evidenciju Amazona, nakon čega kartica više neće biti potrebna i buduće posjete i kupovina će se odrađivati skeniranjem dlana.

Iz Amazona kažu kako se uređaj koristi tehnologijom koja u stvarnom vremenu snima jedinstveni potpis dlanova. Izbor na dlanove je pao jer tvrtka vjeruje da je prepoznavanje dlana privatnije od nekih drugih načina biometrijske provjere autentičnosti.



- Ne možete utvrditi nečiji identitet gledajući samo slike dlana – objašnjavaju iz Amazona.



To možda i je istina, ali s obzirom na to da je potpis dlana povezan s karticom važnije je da su podaci zaštićeni od prepoznatljive slike dlana. Iz Amazona dodaju kako su sve fotografije šifrirane i sigurne u 'cloudu'.



Kontroverzna povijest

No, treba spomenuti i Amazonovu povijesnu upotrebu biometrijskih proizvoda koja je pomalo kontroverzna. Prije svega radi se o prodaji usluga biometrijskog prepoznavanja lica policiji u SAD-u, što je predmet tužbe za zaštitu podataka. Također, nedavno je Amazon predstavio dronove za kućnu sigurnost što isto predstavlja potencijalnu prijetnju privatnosti vlasnicima kuća koji te 'kućne dronove' instaliraju.



Zbog svega navedenog postoji prostor za propitivanje Amazonovih planova o stvaranju baze biometrijskih podataka od budućih kupaca.



U buduće, navode iz Amazona, ovaj proizvod se ne mora nužno koristiti samo za ulazak u maloprodajne trgovine i kupovinu u njima. Predviđaju da bi se Amazon One mogao koristiti i za ulazak u poslovne zgrade, stadione, ako i u druge trgovine koje nisu u vlasništvu Amazona.

------