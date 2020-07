Banke u SAD-u sada mogu nuditi skrbničke usluge za kriptovalute

Piše: FIMA Plus

Regulator (Office of the Comptroller of the Currency - OCC) omogućava svim ovlaštenim bankama u SAD-u da pružaju skrbničke usluge za kriptovalute.

U javnom pismu objavljenom 22. srpnja zamjenik nadzornika i savjetnik u Uredu (OCC) Jonathan Gould napisao je da svaka državna banka može zadržati jedinstvene kriptografske ključeve za kripto-novčanik (engl. wallet), čime je otvorio put državnim bankama da drže digitalnu imovinu za svoje klijente.

U pismu je istaknuto kako se kripto-industrija brzo razvija te da je prije toga skrbništvo bilo u rukama specijaliziranih poduzeća, kao što je Coinbase, koja su obično trebala državnu licencu kako bi mogla ponuditi uslugu velikim investitorima. Sada bi zbog ovog poteza velika, regulirana financijska poduzeća koja već pružaju slične usluge čuvanja certifikata o dionicama i slično mogle ući u sukob.

U pismu, za koje se čini da je upućeno neidentificiranoj banci, napominje se da banke mogu ponuditi sigurniju uslugu pohrane u odnosu na postojeće opcije te da će i potrošači i investicijski savjetnici vjerojatno htjeti koristiti regulirane skrbnike kako bi osigurali da ne izgube svoje privatne ključeve, a samim time i pristup svojim sredstvima.

OCC prepoznaje da će, kako financijska tržišta postaju tehnološki bolje razvijena, vjerojatno postojati sve veća potreba da banke i drugi pružatelji usluga koriste nove tehnologije i inovativne načine pružanja tradicionalnih usluga u ime korisnika.

Također je naglašeno da banke mogu pružati fiducijarne i nefiducijarne skrbničke usluge te da bi trebale razviti i provesti one aktivnosti koje su u skladu s dobrim praksama upravljanja rizikom i uskladiti ih s cjelokupnim poslovnim planovima i strategijama banke.

OCC trenutno predvodi Brian Brooks, bivši izvršitelj Coinbasea, koji se regulatoru pridružio početkom ove godine, a na mjestu nadzornika je od početka ljeta te je već predložio niz reformi koje bi bile od koristi kripto-kompanijama.

Naposlijetku je u pismu navedeno da državne banke mogu pružati dopuštene bankarske usluge bilo kojem zakonitom poduzeću koje odaberu, uključujući kripto-poduzeća, tako da učinkovito upravljaju rizicima i rade u skladu sa zakonom.