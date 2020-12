Boje 2021. - Sunčanožuta i matirana nijansa sive simboliziraju nadu i ozbiljnost

Na kraju svake godine američki autoritet za boje Pantone objavljuje 'Color of the Year', nijansu koja će obilježiti iduću godinu. Iako je 2020. bila u svakom smislu iznimna u novijoj povijesti, odlučio je ne napraviti iznimku. Štoviše, ove je godine kao i 2016. odabrao dvije nijanse koje prema kulturnim, socioekonomskim i drugim čimbenicima najbolje simboliziraju idućih dvanaest mjeseci te koje će, vrlo vjerojatno, biti u trendu u svijetu dizajna, interijera i mode.

Prema mišljenju žirija sastavljenog od stručnjaka s različitih područja, od dizajna pa do psihologije, boje 2021. godine su blještava sunčanožuta, nazvana Illuminating, i Ultimate Grey, pomalo izblijedjela, gotovo matirana nijansa sive. Te boje, poručili su iz Pantonea, simboliziraju ozbiljnost 2020., ali i nadu u bolju budućnost. Ujedinjenje tih dviju gotovo oprečnih nijansi znači ideju optimizma i izdržljivosti, ali i poručuje da nije sve u jednoj boji ili jednoj osobi. Ili, objasnili su u Pantoneu, snaga i optimizam leže u zajedništvu i međusobnoj potpori.

– Praktična i stabilna te topla i optimistična, ova kombinacija boja ulijeva nadu i daje osjećaj izdržljivosti. Svi bismo se trebali osjećati hrabro i biti raspoloženi, to je esencija ljudskog duha – nastavili su iz Pantonea.

​No stavi li se na stranu ta simbolična uloga odabranih nijansi, piše Business Insider, koncept Pantoneova izbora za boju godine ima još jednu, prilično važnu svrhu. Naime, on postavlja ton (nijansu) potrošačkoj industriji i pokreće trend koji može trajati godinama, ali i koji može donijeti milijune.

Nije 'samo' boja

Business Insider se, pokušavajući ilustrirati fenomen Pantoneove 'Boje godine', prisjetio scene iz filma 'Vrag nosi Pradu' kad lik Mirande Priestly (Meryl Streep) drži lekciju novoj asistentici Andy (Anne Hathaway) koja se podsmjehne nakon što zaposlenica vrlo slična dva tirkizna pojasa nazove 'tako drukčijima da se ne može odlučiti'. Da bi poentirala tezu da Andy nema blagog pojma kako (modni) svijet funkcionira, kaže da umišlja ako misli da je taj svoj pulover sama odabrala, jer zapravo je nije briga, jer je to samo neka glupa odjeća, frivolna stvar. 'To nije samo plavi pulover već nijansa cerulean.

Prije četiri godine Oscar de la Renta i Yves Saint Laurent prošetali su modele s odjećom u cerulean nijansi. Tako je ta nijansa našla put do kolekcija drugih dizajnera pa do trgovina, pa do njezina (Andyna, nap. a.) ormara. Ta boja znači milijune dolara i bezbroj radnih mjesta', rekla je Priestly (u slobodno prijevodu). Replike tog lika u popularnom filmu zaista sjajno opisuju važnost, odnosno utjecaj, trendovskih nijansi, Pantoneovih boja godine, koje su daleko od nekog frivolnog izbora, nego imaju velik financijski efekt. Business Insider za primjer uzima iPhone. U rujnu 2018. Apple je lansirao novu ediciju svojih mobitela, među ostalim i jeftiniju verziju iPhone XR-a koji se prodavao u različitim bojama, pa i u koraljnoj.

Tri mjeseca nakon debija Pantone je izabrao koraljnu boju (vibrantnu ružičastonaračastu nijansu) gotovo identičnu onoj Appleovih pametnih telefona. Do kraja godine točno je ta verzija postala najprodavanijim modelom na svijetu. Nešto se slično dogodilo i ove godine nakon što je bojom 2020. proglasio plavu koja je, slično kao plava nijansa, cerulean, 2000. ili tirkizna 2010., trebala uvesti svijet u novo doba, novo desetljeće. U listopadu je, naime, Apple lansirao nove modele (iPhone 12 i iPhone 12 Mini) s, pogađate, plavom nijansom.

Vizualni identitet

Apple nije jedini brend koji svoju ponudu usklađuje s bojom koja je u trendu. Prije četiri godine jedna od nijansi koju je odabrao Pantone bila je nježnoružičasta koja je brzo dobila nadimak millennial pink. Kompanije koje su ciljale na osvajanje upravo te skupine potrošača, poput Thinxa, Glossiera, Everlanea i The Winga, integrirale su točno tu nijansu u svoj vizualni identitet.

Boje koje odabere Pantone redovito završe u domovima potrošača (njima se često boji akcentni zid), moguće ih je vidjeti u filmovima, serijama, na mnogo proizvoda poput posuđa, namještaja, putnih kovčega, cipela, torbica i, dakako, odjeće. Taj prodor boje godine dijelom se može zahvaliti i partnerstvu koje Pantone sklapa s kompanijama poput Adobea ili pak brenda torbi Away. Čim se nijansa objavi, kompanije kupcima žurno serviraju nakit, prtljagu, pa čak i skateboarde u odabranoj Pantoneovoj boji.

Vrlo pažljiv odabir

Razlog zbog čega je nijansa godine globalni fenomen ili ima taj takozvani kapajući efekt na tržištu (trickle-down effect) jest i to što Pantone zapravo posjeduje sve nijanse koje možete zamisliti. Naravno, boju je nemoguće posjedovati, ali ako, primjerice, kompanija McDonald's želi točno određenu, 'svoju' nijansu žute ili crvene, neće se morati oslanjati na vještinu 'mućkanja' (čitaj: tehnologiju) pojedinog dobavljača, već može platiti Pantoneu pravo upotrebe standardizirane nijanse (konkretno, žuta je Pantone 123).

Nadalje, dizajneri (vlasnici kompanija, menažderi) neće izboru boja pristupiti 'ofrlje' jer je odavno poznato da boja u čak 85 posto slučajeva (istraživanje Color Marketing Groupa iz 2015.) utječe na odluku o kupnji. Drugim riječima, postoji egzaktan razlog zašto, primjerice, Apple uvodi nove boje u svoje linije proizvoda. Ili, kako zaključuje Business Insider, ne mora značiti da će svaka boja godine diktirati estetiku cijele generacije ili postati sveprisutna u biznisima kao što je to bio slučaj s milenijskom ružičastom prije četiri godine.

No sigurno je da će potrošači itekako viđati žutu i sivu u idućoj godini, a vjerojatno i onima koje dolaze. Sjajno je što iza tog izbora stoji cijela priča o ujedinjenim naraštajima koji hrabro gledaju u oči pandemiji, oboružani snagom i optimizmom, ali za brendove je još bolje što je taj simbolizam i financijski isplativ. Pogotovo ako se pokaže da bi spomenutu kombinaciju 2021. potrošači rado vidjeli u svojim interijerima ili ormarima.