Hrvatska napredovala na ljestvici inovativnosti

Komisija je ovaj tjedan objavila svježu Europsku ljestvicu uspjeha u inoviranju, koja pokazuje povećanje uspješnosti diljem Unije u području inovacija. Tako se od 2014. naovamo uspješnost u prosjeku povećala za 12,5 posto, poručila je Komisija, a zabilježena je i kontinuirana konvergencija unutar EU, pri čemu rezultati u niže rangiranim zemljama rastu brže od onih u uspješnijima, pa se smanjuju razlike u inovacijskim rezultatima među državama članicama. Na svjetskoj razini EU je ispred konkurenata poput Kine, Brazila, Južnoafričke Republike, Rusije i Indije, dok su Južna Koreja, Kanada, Australija, Sjedinjene Američke Države i Japan uspješniji.

Usklađivanje s prioritetima

Ovogodišnja Europska ljestvica uspjeha u inoviranju temelji se na revidiranom okviru koji uključuje nove pokazatelje digitalizacije i ekološke održivosti, čime se tablica pokazatelja bolje usklađuje s političkim prioritetima EU. 'Europske inovacije poput tehnologija na kojima se temelje nova cjepiva protiv bolesti COVID-19 ključne su za borbu protiv aktualne pandemije i njezino prevladavanje. Sve veća uspješnost EU u području inovacija vrlo je pozitivan znak. Ulaganjem u inovacije ulažemo u našu sposobnost da budemo tehnološki predvodnici za održivo, digitalno i otporno gospodarstvo i društvo', komentirao je povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton.

Konkretnije, Švedska je ostala predvodnica u ovom pogledu, a slijede je Finska, Danska i Belgija, redom članice čiji su rezultati znatno iznad prosjeka EU. Najinovativnija regija je Stockholm u Švedskoj, slijede Etelä-Suomi u Finskoj, Oberbayern u Njemačkoj, Hovedstaden u Danskoj i Zürich u Švicarskoj.

Geografska podjela

Nadalje, skupine uspješnosti uglavnom su geografski koncentrirane, odnosno predvodnici u inovacijama i većina velikih inovatora u sjevernoj su i zapadnoj Europi, a većina umjerenih inovatora i skromnih inovatora u južnoj i istočnoj Europi. Uspješnost je najviše porasla u Cipru, Estoniji, Grčkoj, Italiji i Litvi, a tih pet država članica zabilježilo je poboljšanje rezultata za 25 postotnih bodova ili više.

Četiri države članice poboljšale su rezultate u rasponu od 15 do 25 postotnih bodova (Belgija, Hrvatska, Finska i Švedska), a u osam država članica uspješnost se poboljšala od deset do 15 postotnih bodova (Austrija, Češka, Njemačka, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska i Španjolska). U preostalih deset država članica uspješnost se poboljšala do deset postotnih bodova.