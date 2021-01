Infografika: Pregled najvažnijih događaja u 2020. godini kroz 15 vizualizacija

Prošla godina ostat će upamćena ali sigurno ne po dobrom. Veliki broj prirodnih katastrofa, pandemija, protesti pa i potresi. Godina koja je po prvi puta u povijesti donijela negativnu cijenu nafte, godina u kojoj se dogodio veliki tehnološki skok i u kojoj se stvorilo cjepivo u rekordnom roku. Zaista fascinantna godina, a u nastavku donosimo neke od najvažnijih događaja popraćenih infografikama.



Siječanj 2020.

Australski požari



U Australiji su u 2020. godinu ušli vatreno. Ali doslovno. Australski požari koji su se protegli na 18,6 milijuna hektara bjesnili su 80ak dana, usmrtili su više od 3 milijuna životinja i raselili dobar dio populacije. Infografika pokazuje štetu koja je nanesena samo u državi New South Wales u usporedbi s prethodnim godinama:

Siječanj 2020.



Napetosti na relaciji Iran - SAD



Početkom siječnja Trump je zapovjedio napad na generala Qassima Suleimanija, organizatora sigurnosti i jednog od najmoćnijih iranskih vojnih stratega. Napad je prošao dobro po Amerikance koji su očekivali odmazdu koja je bila plaha. Iran je ispalio dvije rakete na američku vojnu bazu u Iraku bez žrtava. Kasnije, sredinom siječnja, iranska Revolucionarna garda priznala je da je pogreškom oborila ukrajinski putnički avion u kojemu je poginulo 176 ljudi.

Veljača – Ožujak 2020.

Širenje novog koronavirusa

Prije veljače, slučajevi još uvijek neimenovanog virusa bili su uglavnom sadržani u Kini, dok je ostatak svijeta oprezno promatrao napore zemlje u zadržavanju. Polako, ali sigurno, virus se počeo širiti izvan kineskih granica. Sve ostalo je povijest na koju ovdje nećemo trošiti previše riječi.

---Ožujak 2020.S&P 500 izbrisao je preko trećine svoje vrijednosti u manje od mjesec dana - najbrži pad od 30 posto ikad zabilježen na referentnom indeksu. Kao rezultat toga, globalna turistička industrija pretrpjela je dramatične gubitke, kruzeri u lukama, avioni bez putnika, grana industrije koja je ostala najviše pogođena pandemijom.------Travanj 2020.Od gomilanja toaletnog papira do ograničenja okupljanja, i obaveznih maski. Neposredni učinci pandemije na društvo postali su jasni već u ožujku a travanj je samo potvrdio zle slutnje. Jedina pozitivna strana globalnog zaključavanja je činjenica da je emisija ugljikovog dioksida naglo opala zbog ograničenja kretanja.------Vjerojatno najpoznatiji dijagram pandemije je onaj koji je svijet uveo u frazu 'izravnajte krivulju', pokazujući zašto je važno spriječiti i odgoditi širenje virusa i ostaviti zdravstveni sustav koliko toliko na nogama.---

Travanj 2020.



Povijesna nezaposlenost



Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 11. ožujka COVID-19 proglasila globalnom pandemijom, brojke nezaposlenih ubrzo su poprimile povijesne razmjere. U roku od mjesec dana, 22 milijuna ljudi u SAD-u podnijelo je zahtjeve za nezaposlene.

---Travanj 2020.U SAD-u je 27. ožujka izglasan Zakon CARES ACT vrijedan 2 bilijuna dolara. Paket olakšica obuhvaćao je 1.200 američkih dolara izravnih depozita fizičkim osobama, preko 350 milijardi američkih dolara za mala poduzeća i više od 100 milijardi američkih dolara zdravstveni sustav. U to vrijeme sve Vlade pokušavaju na razne načine spasiti gospodarstvo i radna mjesta.---

Europa sljedeće generacije

Dogovor postignut u Bruxellesu između 27 država članica o novom višegodišnjem proračunu i posebnom fondu za oporavak europskog gospodarstva (Next Generation) mogao bi se i trebao nazvati povijesni dogovor. Uspostava europskog fonda za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura veliki je i iskorak za Europsku uniju s obzirom na to da su se po prvi puta od uspostave EU sve članice dogovorile oko zajedničkog zaduživanja na međunarodnom tržištu.



Travanj 2020



Nafta ispod nule



U još jednom povijesnom događaju s kojim nas je počastila 2020. godina, cijene nafte su po prvi put u povijesti skliznule u negativu. Future ugovori za naftu WTI pali su na zapanjujućih - 37,63 dolara 20. travnja, a proizvođači su zapravo plaćali trgovcima samo da im 'skinu' naftu sa zaliha. Na kraju, nafta se oporavila od ovog šoka, vraćajući se na tipičnije razine cijena.

---Svibanj 2020.'Ne mogu disati.' Ova je rečenica zapalila plamen pokreta Black Lives Matter. Riječi su to koje je izgovorio Georgea Floyda 25. svibnja dok je na cesti ležao prignječenog vrata od strane policajaca. Nakon praktički live ubojstva zabilježio je više od 7750 demonstracija povezanih s BLM-om tijekom tri mjeseca.------Svibanj 2020.Nemogućnost kretanja i normalnog odlaženja na posao primorao je svijet da se prebaci u potpunosti u online svijet. Kuhinjski stolovi postali su uredi, a aplikacija za konferencijske pozive Zoom je u par mjeseci narasla do neslućenih visina, točnije do 48 milijardi. U jednom trenutku, aplikacija Zoom je vrijedila više od sedam velikih aviokompanija zajedno.------Lipanj 2020.

Tesla postala najvrjedniji proizvođač automobila

Tesla je na ljeto postala najvrjedniji svjetski proizvođač automobila - nadmašivši poput Toyote, Volkswagena i Honde.Tržišna procjena Tesle popela se više od 375% od lipnja 2019. Iako su ove velike brojke jedan od čimbenika njegovog porasta, drugi uključuju rekordnu prodaju Modela 3, što je potaknulo euforiju na tržištu. Ali Teslina priča daleko je od kraja. Tvrtka sada vrijedi više od devet najvećih proizvođača automobila zajedno. Također, Elon Musk je pretekao Jeffa Bezosa i sada je on najbogatiji čovjek na svijetu.

---Srpanj 2020.COVID-19 je na mnogo načina samo naglasio razlike u tržišnom udjelu, zaradi i bogatstvu. Kao prvo, udio tržišne kapitalizacije Big Tech tvrtki je skočio u nebesa. Tržišna kapitalizacija šest dionica - Facebooka, Applea, Amazona, Netflixa, Alphabeta i Microsofta - porasla je više od 500%. Suprotno tome, S&P 500 porastao je samo 110%. Istodobno, koncentracija Big Techa dosegla je rekordne razine, s pet najvećih tvrtki koje čine više od 20% ukupne vrijednosti indeksa. Dominacija tako velika da je i SAD i EU najavila ograničavanje moći velikih tehnoloških tvrtki.------Kolovoz 2020.

Bejrutska eksplozija



I dok se svijet borio s brojnim biološkim i prirodnim katastrofama, ljudske su pogreške dovele do smrtonosne eksplozije koja je potresla luku Bejrut. Eksplozija je emitirana širom svijeta u stvarnom vremenu zahvaljujući pošasti modernog doba – snimanju svega i svačega pametnim telefonima. Koristeći satelitske podatke, NASA i NYT mapirali su opseg štete koja je odnijela 135 života.

---Studeni 2020.Što više reći o predsjedničkim izborima, osim da smo zahvalni da su napokon prošli. Trzavice između Trumpa i Bidena još traju, pristaše Trumpa upadaju u Kongres, Trumpa baniraju s društvenih mreža. Zanimljivo je da su ovi predsjednički izbori koštali 13 milijardi dolara, čak duplo više nego oni 2016. godine.------Prosinac 2020.Imamo cjepivo ali sve je više onih skeptičnih koji se ne žele cijepiti. No, doskočit će glavonje i tome, pa već najavljuju da necijepljeni mogu postati građani drugog reda. Hoće li se to zaista dogoditi saznat ćemo već ove godine.---