Infografika: Utjecaj pandemije na internetsko pretraživanje

Pandemija COVID-19 natjerala je većinu ljudi da rade od kuće, a posljedica toga je i više vremena provedenog online. Ako nisu na Netflixu, sigurno su na internetu, i to je danas realnost.

Koronakriza je dovela i do promjena trendova internetskog pretraživanja, a PageTraffic je napravio infografiku kako bi se vidjelo što danas ljudi pretražuju i koji su novi trendovi.

Najveći porast pretraživanja bilježe e-trgovine što nije čudno s obzirom na to da su mnoge fizičke trgovine i veliki trgovački lanci bili jedno vrijeme zatvoreni ili su radili kraće nego inače. Pretrage tipa 'toaletni papir blizu mene', 'dezinficijens blizu mene', 'maske i ostala zaštitna oprema' zabilježile su najveći porast u pretragama.

Na drugom mjestu pretraživanja našlo se zdravlje i informacije vezane uz zdravlje. Pretrage poput - korona virus simptomi, kućni lijekovi, metode prevencije, tehnike pranja ruku, antibakterijska esencijalna ulja - drže visoko drugo mjesto i bilježe također veliki 'boom' u pretraživanju.

Treće mjesto pripada medijima koji bilježe čak 34 posto više pretraživanja nego prije krize, što nije čudno jer ljudi u neizvjesnosti žude za informacijama. Iako nije pametno pregledavati vijesti iz minute u minutu čini se da to mnogi ipak rade.

Veliki porast pretraživanja bilježe i recepti. Previše slobodnog vremena natjeralo je i one koji inače na kuhaju da se prime lonaca i tava, pa recepti bilježe rast od 22 posto.

A tu je na kraju i rekreacija. Iako krilaticu 'ostani doma' mnogi slušaju, oni drugi su se pretvorili u trkače i joggere i zaista ih je na ulicama više nego ikada. A da bi se bavilo trčanjem više nisu dovoljne samo stare tenisice. Danas je potrebno imati tenisice s memorijskim pjenama, zaštitama za prste, podupiračima za pete i slično.

Ako nemate tenisice za trčanje od dvjestotinjak eura, zašto uopće trčati? Tu su naravno i posebne funkcionalne majice jer tko još trči u pamuku? Zatim satovi koji mjere rad srca, uspon i pređene kilometre. Moraš znati koliko si pretrčao, da to kasnije možeš shearati na Instaću uz neku duhovnu poruku. Sve to je dovelo do toga je oprema za vježbanje u kategoriji fitnes doživjela rast pretraživanja od 162 posto, dok oprema za 'unutarnje' sportove doživljava pad.