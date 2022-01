[INTERVJU] Tanya Golesic: Vrijeme je najveći luksuz koji posjedujemo

Njeno ime je dobro znano u globalnoj modnoj industriji. I to u prvom redu u liderskim krugovima, odnosno segmentu izvršnog vodstva, menadžementa i marketinga koji su za uspjeh modnih brendova i konglomerata, značajniji i odgovorniji znatno više nego same kolekcije modnih dizajnera. Otkako se prije dvadeset godina iz rodne Kanade, točnije Ontarija, preselila u New York želeći ostvariti karijeru upravo u modnoj industriji, Tanya Golesic stekla je impresivno lidersko iskustvo i svoju bogatu biografiju oplemenila nižući poslovne uspjehe na vodećim funkcijama nekih od najuspješnijih modnih kuća i kompanija današnjice. Budući da su roditelji Tanye Golešić rođeni Zagrepčani koji su tijekom 70-ih godina migrirali u Kanadu, njene veze s Hrvatskom ostale su neraskidive, a otkako obnaša tako značajne funkcije nosi epitet i jedne od najmoćnijih Hrvatica u modnom biznisu. Krajem ovog ljeta imenovana je novom izvršnom direktoricom kanadskog luksuznog brenda Mackage čije je poslovanje globalno, a na tu je poziciju došla s mjesta globalne direktorice brenda Michael Kors Women koji je u vlasništvu Capri Holdingsa. Prije Korsa radila je kao predsjednica Uprave Jimmy Choo za američko tržište, koji je također u vlasništvu Caprija što je potrajalo pet godina tijekom kojih je igrala ključnu ulogu u transformaciji Chooa u luksuzni i lifestyle brend. Brend Mackage ima u planu brojne novitete u svom poslovanju, a samo neki od njih su 'fur-free' daljnje poslovanje, jačanje brenda i širenje ponude, globalna digitalna prodaja kao i osvajanje novih tržišta među kojima visoku poziciju zauzimanju Kina i Japan. S obzirom da imaju tako ambiciozne globalne poslovne planove, ne čudi da su za CEO poziciju odabrali upravo 'svoju' uspješnu Kanađanku. Iako joj je i na samom kraju godine, poslovni raspored poprilično hektičan i gotovo da uopće nema puno slobodnog vremena, sa Tanyom smo ipak uspjeli odraditi intervju za Lider.

Luksuzni brand Mackage, koji ima sjedište u Montrealu, prije pet mjeseci imenovao vas je svojom izvršnom direktoricom. Zašto ste karijeru odlučili nastaviti u Mackageu?

- Pridruživanje Mackageu dalo mi je priliku da još više iskoristim i primijenim svoje iskustvo dugogodišnjeg rada s luksuznim modnim brendovima, a koje je prvenstveno usmjereno na razvoj brenda i daljnje širenje njegovog globalnog dosega kroz nove proizvode i nove priče usmjerene na održivost i etiku. Još više ćemo se usredotočiti na strategiju digitalne trgovine kako bismo proširili Mackage.com u sve većoj europskoj ekspanziji, potom Kini, Japanu i Južnoj Koreji. Osim toga, širimo i lance naše maloprodaje u ključnim, strateškim gradovima u SAD-u, Europi i Aziji, s luksuzom kao fokusom. Mackage je jedinstveni brend, jer nudi kombinaciju luksuza, funkcionalnosti, visokokvalitetnih materijala koji štite od hladnoće i nadasve precizne izvedbe. Vrhunska izvedba i kreativnost tvrtke su DNK koji nam pomaže da budemo autentični. Iako je zaštitni segment naše odjeće ključan, naši kupci istovremeno žele izgledati trendy i moderno u svakom trenutku, pa je Mackage pojam za - estetiku koja štiti. Brend je osnovan 1999., no u kratkom vremenu razvio se u globalnu tvrtku koja je sposobna razvijati inovacije na najvišoj razini u smislu izrade, materijala i održivosti.

Sa svojim dugogodišnjim globalnim iskustvom na vodećim pozicijama i pristupom orijentiranim na impresivne rezultate, vodili ste timove u brandovima poput Michael Kors, Jimmy Choo, Canada Goose, Marc Jacobs i Ralph Lauren. Na koje ste postignuće najponosniji?

- Imala sam sreću raditi s vodećim svjetskim luksuznim brendovima u modnoj industriji i svaki od njih donio mi je jedinstvene prilike napredovanja i učenja novih znanja. Najponosnija sam na moju stalnu težnju da uvijek želim više, da pomičem ljestvicu i granice, ali i na moju odluku da se preselim u New York kako bih uopće dobila priliku iskusiti modnu industriju na svjetskoj razini. Da nisam prije 20 godina, odnosno 2001.godine odlučila preseliti se iz Kanade u New York, moj život bi danas bio posve drugačiji i vjerojatno nikada ne bih imala priliku raditi s većinom ovih nevjerojatnih brendova i kompanija. Kanada nema značajne modne prijestolnice, a ja sam oduvijek voljela New York i znala sam da je to pravo mjesto za mene, tako da sam odluku o preseljenju lako donijela. Moja majka je u Ontariju imala dva modna butika pa sam tijekom srednje škole radila pola radnog vremena u maminim trgovinama. Oduvijek sam voljela modu, a mogućnost ne samo da radim na prodajnom mjestu nego i da s majkom odlazim na poslovna putovanja pružila mi je pun pogled na modnu industriju. Iako sam u Kanadi studirala političke znanosti, uvijek sam težila tome da radim u modnoj industriji.

Sjedište tvrtke Mackage je u Montrealu, no vaš ured je i dalje u New Yorku. Je li se zadnjih mjeseci promijenila vaša dnevna poslovna rutina?

- Osim u Montrealu, Mackage ima urede u Torontu, NYC, Miamiju, Parizu, Münchenu i Hong Kongu. Živim u NYC-u, no često sam na putovanju i radim izvan mog njujorškog ureda. Moja svakodnevna poslovna rutina nije drugačija nego prethodnih godina, jer 'korist' od poslovanja tijekom pandemije je to što većina tvrtki ima sastanke putem Zooma tako da zapravo nije važno gdje se geografski nalazite da biste bili produktivni i uspješni u svojoj tvrtki. Radim iz ureda na Manhattanu, ali svakodnevno imam virtualne sastanke putem Zooma sa timovima u Montrealu, Parizu, Hong Kongu i ostalim gradovima, ako već ne mogu putovati.

Kako se pandemija odrazila na luksuzni sustav maloprodaje?

- U početku je definitivno jako negativno utjecala na luksuznu maloprodaju, ali je većina brendova preusmjerila prodaju na svoje web stranice kako bi putem e-trgovine klijentima nastavila nuditi istinsko luksuzno iskustvo i kako bismo ostali povezani s našim kupcima i klijentima. Ne samo da nam je digitalna prodaja u Mackageu znatno porasla, nego smo se također sa postupnim smanjenjem restrikcija zbog pandemije usmjerili i na ponovnu kupnju u našim fizičkim trgovinama. Našu maloprodaju nastaviti ćemo globalno širiti. Osim toga, održivost je stup za tvrtku Mackage i naš daljnji rast. Na to smo trenutno jako fokusirani i otkrit ćemo glavne novosti tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, kroz nove proizvode i kroz marketinške strategije. Napravili smo ogroman napredak u ubrzavanju te inicijative, a već u proljeće 2022. vidjet ćete da su naše capsule kolekcije sto posto reciklirane. Što se tiče izbacivanja krzna, više ne dizajniramo nove kolekcije sa stilovima krzna i nastavljamo se fokusirati 'na krzno bez krzna' što trenutno predstavlja velik postotak našeg poslovanja. Ako u neku odjeću ubacimo 'krzno', ono je etički dobiveno, poput našeg paperja što je važno za etos brenda.

Često kažete da je za uspjeh tvrtke jako važno okupiti i kvalitetan tim.

- Iznimno je važno razumjeti politiku, kulturu i srž poslovanja tvrtke prije nego što okupite tim. Po mom mišljenju, ključ uspjeha je zapošljavanje ljudi koji se međusobno nadopunjuju, dobro surađuju i stoga u konačnici daju nevjerojatne rezultate. Pomaganje u profesionalnom razvoju daje ljudima mogućnost da pokažu svoj talent i napreduju. Nakon što se uspostavi povjerenje, važno je podržavati nove ideje i nove načine razmišljanja svojih kolega i zaposlenika. Ako zaposlite kombinaciju mladih ljudi i iskusnih ljudi s dugogodišnjim iskustvom koji mogu ponuditi različita mišljenja, ideje i iskustva, nikada nećete doći u situaciju da gušite kreativnost i uvijek pokušavate raditi na poboljšanju brenda. No, za to je potrebna disciplina i tim koji to zaista razumije i poštuje.

Je li izreka 'Slijedite svoju strast i radite ono što volite', dobar savjet za poslovni uspjeh?

- Po mom mišljenju strast je 80 posto svega onoga što me pokreće i ključ je za dinamično, timsko okruženje. Bez strasti, bez obzira je li u pitanju profesionalni ili osobni život, može biti vrlo dosadno i nestimulativno. Ako imate strast za nekim poslom, nikada se neće činiti isključivo kao posao, već postaje produžetak vašeg života, jer imate sposobnost uskladiti osobno i profesionalno. Iako to nije uvijek lako.

Koji su još vaši savjeti za uspjeh?

- Uspjeh različitim ljudima znači različite stvari. Osjećam se najuspješnije kada znam da su moja obitelj i moji prijatelji zdravi i sretni. Ako su najvažniji ljudi u vašem životu sretni i zadovoljni, njihova podrška vam omogućuje da još više 'letite' u svom profesionalnom životu. Imati snažnu podršku, bez obzira je li to vaša obitelj ili prijatelji, zaista pomaže u postizanju ciljeva koje ste postavili za sebe i svoje poslovanje. Nikada nije lako i neće svaki dan biti uspješan, ali ako imate podršku ključnih ljudi u svom životu, to vam zaista može dati jasnoću i pomoći vam da donesete bolje odluke.

Jako ste ponosni na svoje hrvatsko porijeklo. Kakva je vaša veza sa Hrvatskom?

- Ponosna sam na svoju hrvatsku baštinu i porijeklo. Rođena sam u Kanadi nakon što su moji roditelji 70-ih napustili tadašnju Jugoslaviju zbog boljeg života, ali cijela moja obitelj je još uvijek u Hrvatskoj, samo su moji roditelji otišli. Tako da imam jaku vezu s Hrvatskom i većinu mojih ljeta posljednjih 40 godina provodim u Hrvatskoj.

Što vam se najviše sviđa od hrvatskog mentaliteta, tradicije, načina života...?

- Mentalitet je jedinstven i kao rezultat toga vjerujem da smo za tako malu zemlju iznjedrili toliko iznimnih talenata u raznim područjima sporta, inovacija, zabave, poslovanja...Mislim da su Hrvati jako strastveni ne samo prema svojoj zemlji, hrani, tradiciji, načinu života, već i u težnji da profesionalno uspiju izvan Hrvatske. Ne odustajemo i ne prihvaćamo 'ne' kao odgovor!

Iako često posjećujete Hrvatsku, ipak ne govorite hrvatski jezik.

- Razumijem hrvatski, ali ga ne govorim dobro. Kad su se moji roditelji preselili u Kanadu, nisu govorili engleski pa mi je hrvatski bio prvi jezik, ali zbog nedostatka prakse tijekom godina, bilo mi je neugodno govoriti kada bih došla u Hrvatsku zbog loše gramatike.

Koja su vam omiljena mjesta i rituali kada ste na odmoru u Hrvatskoj?

- Jako volim Zagreb, posebno za Božić i Novu godinu. A ljeti, moje omiljene oaze za odmor su Dubrovnik, Brač, Opatija, Trogir i Hvar. Ima mnogo mjesta koja bih još voljela posjetiti poput Visa i Zadra. Moji najdraži rituali su odlazak u trgovinu i kupnja svih mojih omiljenih hrvatskih poslastica od kruha, sireva do štrukli i uživanje na brodu ili na plaži. Obožavam eko restoran Pipo na Braču. Družiti se sa obitelji i prijateljima, uz obale našeg predivnog Jadranskog mora, zaista je uživancija.

Turizam je i dalje jedan od najvažnijih sektora hrvatskog gospodarstva. Kakva je sada slika i mišljenje o Hrvatskoj u Americi?

- U posljednje tri godine napokon su svi čuli za Hrvatsku i definitivno je Amerikancima 'hot spot' destinacija za ljetovanje. Bit ću iskrena i reći da mi je jako drago zbog toga što sve više američkih turista otkriva ljepote Hrvatske, no pomalo sam i frustrirana, jer je sada sve teže naći mjesta za odmor koja su mirna i bez puno ljudi. No, i dalje svima i svugdje pričam o Hrvatskoj, jako ju volim.

Kako usklađujete karijeru sa majčinstvom? Je li vam teško izbalansirati poslovni i privatni život?

- Na tome još uvijek svakodnevno radim. Ponekad je teško uskladiti obitelj, posao, putovanja, školske obaveze moje kćeri Mile, te osigurati da ste uvijek dostupni za ključne prekretnice i važna događanja. Moja kći je strastveni jahač i natječe se na izložbama konja i natjecanjima tijekom cijele godine. To iziskuje dosta vremena i odricanja. No, vaša djeca trebaju znati da ste tu za njih i za sve ono što njima puno znači, unatoč tome što imate hrpu poslovnih obaveza. Iako živimo na Manhattanu, sretni smo što imamo kuću i u Hamptonu gdje provodimo svaki vikend.

Svakodnevno ste okruženi luksuzom. Koja je vaša definicija luksuza u stvarnom životu?

- Definicija luksuza za mene je vrijeme. Imati na raspolaganju vrijeme koje možeš provesti sa svojom obitelji i dragim ljudima, ali i za putovanja, privatna i poslovna, neprocjenjivo je. Kako mi vrijeme odmiče i postajem starija i kako postupno napredujem u karijeri, vrijeme mi postaje sve dragocjenije. I razumijevanje je dosta ključno za uspješne poslovne i privatne korelacije. Uspjeh u karijeri također nam pruža luksuz da doživimo putovanja na načine na koje inače ne bismo mogli. Moj san je provesti cijela ljeta u Hrvatskoj i uživati na otocima i obali.

Je li se život na Manhattanu zadnjih godina promijenio?

- Život na Manhattanu je sjajan ako volite veliki grad s puno ljudi, ali grad se stvarno promijenio otkako je krenula pandemija. Osjećam kao da je ipak malo nestalo te magije New Yorka kakvu poznajem otprije. Nekako se nadam da će se ta magičnost s vremenom opet vratiti.

