ISTRAŽIVANJE: U 2020. zabilježeno veće povjerenje u bitcoin nego u banke

Piše: FIMA Plus

Financijska kriza 2008. potresla je cijeli svijet i otkrila nedostatke u bankarskom sustavu. Međutim, financijski analitičari diljem svijeta primjećuju sličan trend i posljednjih nekoliko mjeseci. Pandemija COVID-19 uzdrmala je globalnu ekonomiju, što je rezultiralo time da su središnje banke prihvatile kvantitativno olakšanje.

Budući da su se banke borile sa smanjenjem izravnog kontakta s klijentima, smanjila se i upotreba gotovine jer su se ljudi diljem svijeta odlučili za metode e-plaćanja. I dok je plaćanje gotovinom postalo otežano, mnogi su kao alternativu počeli razmatrat kriptovalute.

Prema nedavnom istraživanju koje je proveo The Tokenist, povjerenje u bitcoin poraslo je od 2017. godine. U istraživanju su uspoređeni podaci iz 2017. i 2020. i u njemu je sudjelovalo 4852 ispitanika iz 17 zemalja, pri čemu je zabilježeno da je povjerenje u bitcoin u trendu porasta.

S jedne strane, postotak povjerenja smanjuje se s generacijom ispitanika starijih od 65 godina, dok je s druge strane, 51% milenijalaca izjavilo da više vjeruje u bitcoin nego u banke poput Wells Fargo, JPMorgan i Goldman Sachs. Od ukupnog broja ispitanika, 47% njih izjavilo je da vjeruje u bitcoin više nego u velike banke (što je porast od 29% u posljednje tri godine), a što bi mogla biti posljedica nedavne volatilnosti imovine velikih banaka i povećane profesionalizacije sektora kriptovaluta. Budući da su mnoga poduzeća koja se bave kriptovalutama započela s radom u 2017. godini, povjerenje u kripto-svijet tada nije bilo baš veliko. Međutim, to se promijenilo u 2020. te se BTC pokazao kao važna i obećavajuća imovina za ulaganje.

Međutim, važno je napomenuti da unatoč činjenici da je bitcoin stekao veće povjerenje, a da banke i financijske institucije bilježe pad povjerenja, one i dalje imaju značajnu podršku. No istraživanje upućuju na to da se naziru „pukotine“ na tradicionalnom financijskom tržištu.