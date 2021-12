Jack Dorsey pokrenuo novu Twitter raspravu kritizirajući ideju Weba 3.0

U nizu tweetova objavljenih u utorak, Jack Dorsey, suosnivač i bivši izvršni direktor Twittera, kao i osnivač i izvršni direktor Squarea (sada Block), izrazio je svoje kritike prema razvoju Weba 3.0. Elon Musk, izvršni direktor Tesle, SpaceX-a i mnogi bi rekli jedan od najvećih 'trollera' na internetu, pridružio se Dorseyju u izrugivanju.

Dorsey je započeo dan i postavio temelje kada je odgovorio na tweet reperice Cardi B, koja je pitala može li kripto zamijeniti dolar. Dorseyjevo je odgovorio da bitcoin hoće. Bitcoin, ne 'kripto'. Dorseyjev odgovor samo je najnoviji podsjetnik na njegov čvrsti stav o isključivo Bitcoinu.

U kontekstu, Web 3.0 predstavlja decentraliziranu verziju interneta i šireg virtualnog svijeta čije je središte javna blockchain tehnologija, podrazumijevajući nezamjenjive tokene (NFT) i decentralizirane financije (DeFi), bez centraliziranih izvora moći, kao što su korporativni poslužitelji.

Međutim, Dorsey je ciljao na činjenicu da tvrtke rizičnog kapitala, ili VC-ovi, i ograničena partnerstva, poznata i kao LP, često financiraju projekte Web 3.0 u izravnoj konkurenciji s decentraliziranim alternativama kao što su početne ponude tokena (poznatiji kao ICO-evi). Posjedovanjem kontrolnog udjela, VC-ovi i LP-ovi mogu vršiti pritisak na suosnivače kripto projekata da se pridržavaju centraliziranih propisa, kao što je prikupljanje podataka Know Your Customer (KYC), koji su u suprotnosti s njihovom temeljnom kripto filozofijom.

Tweetovi su naveli druge istaknute osobe iz Silicijske doline da se pridruže razgovoru, uključujući Chrisa Dixona, partnera u VC tvrtki A16z koji je jedan od najistaknutijih investitora u kripto prostoru. Nakon Dorseyjevog prvog tweeta, Dixon je pokušao kontrirati popularnim Gandhi 'first they ignore you' citatom, ali Dorsey je oštro odgovorio, minirajući stav VC-a.

Većina nije bila na Dorseyjevoj strani. Među njima su bili saveznici Andreessena Horowitza, naravno, ali i ljudi na Twitteru koji su sugerirali da je zaslijepljen mentalitetom bitcoin maksimalizma. Drugi su ga nazvali licemjerom jer je prihvatio puno novca od rizičnog kapitala za pokretanje vlastitih tvrtki.

S jedne strane, na ovu situaciju možemo gledati kao samo na još jednu prepirku ili nazovimo 'dramu' koja se na kripto Twitteru događa gotovo svaki tjedan.

Ali u isto vrijeme, također može predstavljati nešto više, s obzirom na popularnost i broj pratitelja pojedinaca koji su bili uključeni. Web 3.0 postao je pravi buzzword posljednjih nekoliko mjeseci i mnogi u kripto svijetu koriste ga u svrhu idealizma.

U isto vrijeme, međutim, Dorseyjeve kritike mogu biti vrlo subjektivne i ukorijenjene u vlastitom interesu. Obje tvrtke koje je osnovao, Square i Twitter, primjer su ere Weba 2 i u budućnosti se mogu suočiti s egzistencijalnom prijetnjom decentraliziranijih platformi.

Nastavak ove rasprave sigurno će se nastaviti u 2022. godini, kada Web 3.0 zaista treba opravdati velika očekivanja i suočiti se sa sve većim kritikama.