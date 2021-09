Koja će zanimanja dominirati u idućem desetljeću, a koja će u potpunosti nestati

Što bi htio raditi kad narasteš pitanje je s kojim su se svi susreli kada su bili djeca, a neki i malo kasnije. I pitanje je bilo legitimno sve do nekih desetak ili malo više godina unazad, no s napretkom tehnologije pojavljuju se radna mjesta koja prije tih desetak godina nisu postojala a mnoga koja jesu, jednostavno nestaju. To znači da je klincima danas jako teško odgovoriti na to pitanje jer dok dođu u godine kada bi trebali početi raditi tko zna kakav će pejzaž radnih mjesta uopće postojati. Neka zanimanja vjerojatno nikad neće nestati, poput policajaca, vatrogasaca, doktora i slično, ali će zato mnoga pretežito administrativna ili skladišna u potpunosti nestati.

Poljoprivredni poslovi su dominirali u 19. stoljeću, dok danas u SAD-u, prema podacima Američkog zavoda za statistiku (BLS) dominiraju poslovi u administraciji, prodaji i prijevozu, a koliko dugo će dominirati ovisit će o razvoju tehnologije, umjetne inteligencije i strojnog učenja.

Isti taj zavod predviđa da će od 2020. do 2030. biti otvoreno 11,9 milijuna novih radnih mjesta, što je rast od 7,7 posto u odnosu na trenutno stanje. Također, BLS je ustupio podatke kako bi prikazali najbrže rastuće poslove i one koji polako nestaju.

Najbržu stopu rasta imaju servisni tehničari vjetroturbina, medicinske sestre i instalateri solarnih fotonaponskih jedinica. Brzi rast za tehničare i instalatere potaknut je sve većom potražnjom za obnovljivim izvorima energije, no budući da se radi o relativno 'malim' zanimanjima, te dvije uloge će u idućih desetak godina otvoriti tek oko 11 tisuća novih radnih mjesta.

Devet od 20 najbrže rastućih poslova nalazi se u zdravstvu ili srodnim područjima, jer populacija baby boomera stari dok su njihova kronična zdravstvena stanja u porastu. Pomoćnici za kućnu njegu i osobnu njegu, koji pomažu u rutinskim zdravstvenim poslovima, poput kupanja i hranjenja, u sljedećem će desetljeću činiti više od milijun novih radnih mjesta. To će biti gotovo 10% svih novih radnih mjesta stvorenih između 2020. i 2030. Nažalost, ti su radnici najniže plaćeni na popisu.

Očekuje se i veliki rast poslova vezanih uz računala i matematiku. BLS očekuje veliku potražnju za poslovima vezanim uz IT sigurnost i razvoj softvera, dijelom i zbog povećanja broja ljudi koji rade od kuće.

Kada pričamo o radnim mjestima koja nestaju, strukturalne promjene u gospodarstvu uzrokovat će brzo smanjenje broja radnih mjesta za određena zanimanja.

Osam od 20 radnih mjesta u opadanju je u uredskoj i administrativnoj podršci. To bi u SAD-u mogao biti razlog za zabrinutost jer trenutno ova kategorija poslova čini gotovo 13% zaposlenih u SAD-u. Poslovi u proizvodnji roba i usluga, kao i prodajni poslovi, također se smanjuju.

U svim slučajevima, automatizacija je vjerojatno najveći krivac. Na primjer, softver koji automatski pretvara zvuk u tekst smanjit će potrebu za daktilografima. I dok najbrže opadajući poslovi obično spadaju u niži raspon plaća, postoji jedan izvanredan podatak. Operatori reaktora nuklearne energije, koji zarađuju plaću veću od 100.000 dolara godišnje, vidjet će pad zaposlenosti po strmoj stopi od -33%. Od 1990-ih nisu otvorene nove nuklearne elektrane, a nuklearna energija suočena je s oštrom konkurencijom iz obnovljivih izvora energije.

Iako se ne mogu predvidjeti svi poslovi koji će se pojaviti zbog napretka tehnologije u idućem desetljeću, sigurno je da će se znanje uvijek cijeniti i da će obrazovanje ali i cjeloživotno obrazovanje biti od najveće važnosti. Kako će se mijenjati tehnologija i poslovi i mi ćemo biti primorani mijenati se u skladu s poslovnim svijetom u kojem živimo, jer ako to ne učinimo, teško ćemo moći pronaći svoje mjesto u budućem poslovnom svijetu.