KOJI - Nova društvena platforma koja počiva na kulturi remiksanja

Većina društvenih platformi pronašla je način kako demokratizirati proizvodnju sadržaja, ali promjenu je donio TikTok. Magazin Fast Company ide tako daleko da tvrdi da je ta mlada, ali vrlo popularna platforma promijenila paradigmu toga kako se sadržaj može (ponovno) upotrijebiti. TikTokova popularnost ​počiva na alatima koji omogućavaju korisnicima da remiksaju postojeća videa i audiosnimke te tako proizvedu takozvani efekt mreže, odnosno povećaju im vrijednost (i sadržaja i platforme).

Od lansiranja 2016. TikTok je preuzet više od dvije milijarde puta i vrijednost ByteDancea, tvrtke koja stoji iza platforme, procjenjuje se na od 105 do 110 milijardi dolara, zbog čega je najvrjedniji startup na svijetu. Potaknuti vrhunskim uspjehom platforme, novi igrači ulaze u igru, pa je tako bivši šef u Googleu Dmitry Shapiro uvjeren da će sa svojim novim poslovnim projektom Kojijem pomesti konkurenciju i uz TikTok postati najveća kompanija u digitalnoj industriji remiksanja.

Velika očekivanja

Naime, Koji je platforma koja, piše Fast Company, počiva na demokratizaciji interaktivnosti jer korisnicima omogućava da personaliziraju memove, selfieje i virtualne igrice upotrebljavajući GIF-ove, audioklipove i slične sadržaje koji originalno osmišljavaju neovisni razvojni inženjeri. Primjerice, developeri mogu na Koji učitati osnovnu zombi-igricu koju korisnici zatim preuzmu i remiksaju mijenjajući pozadinu, likove, glazbu i onda taj 'novi' sadržaj dijele po društvenim mrežama. Prilagodba sadržaja koji već postoji, izjavio je za Fast Company trenutačni Kojijev CEO Shapiro, zapravo je posve nova vrsta kreativnosti i, vjeruje on, nova faza digitalne interakcije. U tu njegovu ideju povjerovali su i mnogi investitori, poput Disneyjeva bivšeg CEO-a Michaela Eisnera, jednog od Googleovih potpredsjednika Richarda Gingrasa i Zyngina osnivača Marca Pincusa koji su odlučili uložiti pozamašne svote u razvoj nove platforme. Naravno, investicije nije privuklo samo to što bi se korisnicima mogao svidjeti novi način izražavanja kreativnosti već i to što bi Koji mogao privući i velik broj oglašivača.

Koji je inicijalno osmislio 25-godišnji developer Sean Thielen kojemu je Shapiro bio mentor tijekom studija. Kako je Shapiro izjavio za svoga pulena, Thielen je izniman talent, najveći kojeg je ikad u životu upoznao i koji je postao jedan od najboljih developera iako u životu nije uzeo ni jedan sat iz informatike. Ideja tog intuitivnog kreativca da demokratizira informatički softver (kôd) i učini ga dostupnim masama (za remiks) toliko se svidjela Shapiru da je odstupio s mjesta product-menadžera u Googleu i osnovao softversku kompaniju GoMeta. Ta je kompanija 'majka' Kojiju koji opisuju kao 'cross-platformu miniprograma' (!), što znači da se, nakon što korisnici remiksaju igricu, mem ili selfie, taj sadržaj može širiti dalje po svim društvenim platformama i internetskim stranicama.

Raste broj fanova

Takvo što dosad nije bilo moguće, barem ne tako jednostavno. Ili, kao što je objasnio Thielen, kreatore valja zamisliti kao unutarnje dekoratere koji više ne moraju misliti o, primjerice, postavljanju električnih instalacija, nego se mogu samo usredotočiti na stiliziranje dnevne sobe. Mnoge aplikacije danas traže autentifikacijski kôd, otvaranje računa, profila, podatke za plaćanje i slično, što u Kojiju smatraju apsurdnim. Umjesto tih silnih koraka korisnici moraju napraviti samo jedan – ulogirati se na Koji i tako ući u svijet kreativnosti i interaktivnosti; stupiti u kontakt sa samim developerima, ostalim korisnicima, ali i brendovima.

Kao primjer za potonje u Fast Companyju su se poslužili Burger Kingom i njegovom kampanjom 'Moldy Whopper' koja je pomela internet. Naime, taj je lanac fast fooda odlučio reklamirati prirodne sastojke svojih sendviča, i to tako što je objavio oglas s kultnim sendvičem Whopper prekrivenim plijesni. Prava hrana trune, poručili su iz brenda. Ta se poruka svidjela Kojijevim trenutačnim korisnicima koji su kreirali igrice kao reakciju na kampanju. Prema podacima s platforme, jednostavna je igrica​ 'Burger King'​ koja je, nakon što ju je brend podijelio na Twitteru, u manje od 48 sati odigrana trideset tisuća puta i korisnici su se u prosjeku na njoj zadržali dvije minute. Osim Burger Kinga među Kojijeve fanove ubraja se Google, žvakaća guma Bazooka, pa čak i singapursko Ministarstvo obrazovanja.

Zamjerke korisnika

Sljedeći je korak za ekipu koja stoji iza Kojija stvoriti što preciznije alate za mjerenje učinkovitosti pojedinih kampanja i korisničkog angažmana. Primjerice, najveća je vrijednost TikToka u njegovim sponzoriranim hashtagovima, pa se i u Kojiju se nadaju da će uspjeti napraviti nešto slično. Velike nade polažu i u tržište hypercasual igrica (jednostavnih digitalnih igara s brzim pristupom), koje je prošle godine vrijedilo više od dvije i pol milijarde dolara.

Upravo se zato u ovom trenutku na platformi može pronaći najviše takvog sadržaja. Kritičari platforme, poput popularnog influencera Deetera, tvrde da Kojiju, barem u ovoj fazi, ipak nedostaje jači element interaktivnosti. Točnije, Deeter već nekoliko mjeseci na svojim profilima objavljuje fan-made sadržaj s Kojija i zadovoljan je načinom na koji ga on povezuje s pratiteljima. Međutim, kao zamjerku ističe što se sadržaj 'konzumira' na drugim platformama, a ne na Kojiju. Ondje se može pronaći tab 'zajednica' (community) s pomoću koje korisnik može pretraživati sadržaj drugih popularnih kreatora, ali im ne može poslati poruku, pratiti ih ili komentirati.

To ne znači, nastavlja Deeter, da Koji treba postati nešto poput YouTubea ili Facebooka, ali taj društveni element bio bi ​itekako koristan na platformi. Iako nije poznato koliko Shapiro i njegov tim prihvaćaju izrečene kritike, iz izjave dane Fast Companyju dâ se naslutiti da je Kojijev ​razvoj tek na početku. Ta je platforma, rekao je Shapiro, tek početak evolucije.

– Ono što su mačja videa bila YouTubeu, kutijice za bombone PEZ eBayu ili knjige Amazonu, to su Kojiju remiksi fanova. No svi ti memovi, igrice i selfieji nisu velika ideja. Ona je mnogo veća od toga – zaključio je Shapiro.

​Ako je suditi prema strastvenosti osnivača, o Kojiju kao novoj društvenoj, pardon remiks, platformi još će se čuti u mjesecima koji dolaze.