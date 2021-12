Koliko svoje radnike plaćaju najpoznatije svjetske ‘tech‘ kompanije?

Razne pojave su obilježile poslovni svijet u posljednje dvije godine – od pandemije, rada od kuće, otpuštanja radnika, zatvaranja kompanija, pa do manjka radne snage i masovnog davanja otkaza. U svemu tome, tehnološke kompanije, ne samo da su se dobro održale već su zabilježile impresivan rast te otvorile brojna radna mjesta.

Početkom srpnja, tehnološko-industrijska udruga CompTIA izvijestila je da je IT sektor zabilježio rast broja radnih mjesta u 10 od ukupno 12 mjeseci ove godine, a tehnološke tvrtke zaposlile su više od 80.000 radnika u SAD-u do prve polovice 2021., prenosi Business Insider.

No, osim što su kompanije, očito, uspješne, imaju ambiciozne planove i djeluju kao one u kojima bi mnogi voljeli raditi, otvara se pitanje – kakve su plaće njihovih radnika? A iako iz samih kompanija nerado odgovaraju na takva pitanja, tvrtke su dužne otkriti informacije koje uključuju i plaću (ili, u nekim slučajevima, raspon plaća) kada zapošljavaju strane radnike u okviru programa za vizu H1-B. Upravo time najpoznatiji 'tehnološki divovi' daju uvid u to koliko su spremni izdvojiti za potencijalne IT talente.

Time se poslužio Business Insider i analizirao podatke američkog 'Ureda za certificiranje inozemnog rada za stalne i privremene strane radnike' te donio informacije o tome koliko svoje radnike plaćaju najpoznatije tehnološke kompanije iz Amerike.

1. Google

Google je na glasu kao jedna od najbolje plaćenih tehnoloških tvrtki na svijetu pa nije iznenađujuće da mnogi inženjeri u Googleu zarađuju velike novce. Tako, prema podacima Business Insidera, Google za poziciju softverskog inženjera nudi godišnju plaću od 353.000 dolara, za poziciju potpredsjednika inženjeringa 475.000 dolara, a njihov glavni inženjer u Kaliforniji je nedavno dobio godišnju plaću od 650.000 dolara. Osim toga, viši kadrovski inženjer ima plaću od 207.000 dolara, plaća menadžera inženjeringa se kreće u rasponu od 145.420 do 300.000 dolara, a podatkovnog znanstvenika od 133.000 do 188.000 dolara.

S obzirom na to da se tvrtka bori s konkurentskim Amazon Web Servicesom i Microsoft Azureom u razvoju poslovanja 'u oblaku', visoke plaće odražavaju potrebu tvrtke da privuče talente dok se natječe s velikim suparnicima.

2. Amazon

No, i Amazonova jedinica 'za oblak', koju sada vodi Adam Selipsky, nastavila je zapošljavati talente iz IT sektora kako bi održala svoje dominantno poslovanje.

Business Insider je pregledao više od 200 H-1B viza za koje je Amazonova jedinica 'za oblak' zatražila od siječnja do lipnja kako bi otkrili koliko je platila programerima softvera, znanstvenicima, trgovcima, prodavačima, poslovnim analitičarima i mnogim drugima. Prema prikupljenim podacima najplaćeniji zaposlenici mogu zaraditi čak 185.000 dolara bruto plaće.

3. Apple

Apple je zaključio još jednu uspješnu fiskalnu godinu u rujnu 2021., povećavši prihod za 33 posto i ostvarivši 95 milijardi dolara dobiti od prodaje iPhonea, iPada, Maca i drugih uređaja i usluga.

Analitičari su predvidjeli da je 'tehnološki div' na putu da postane prva tvrtka koja će sljedeće godine dostići tržišnu vrijednost od tri bilijuna dolara, nakon što je bila prva kompanija koja je dosegnula bilijun, pa onda i dva bilijuna dolara.

Njihova najplaćenija osoba prema posljednjem podacima bio je inženjer u Kaliforniji kojemu je ponuđeno 350.000 dolara, dok su najslabije plaćene osobe (koje su tražile vizu) bile računovođe u Teksasu, a zarađuju 106.500 dolara.

4. Meta (Facebook)

I zaposlenici Mete (Facebooka) prate ove šesteroznamenkaste brojke. Direktor reklamne agencije unutar kompanije prošle je godine zaposlen uz plaću od oko 330.000 dolara, a direktor inženjeringa zarađuje otprilike 360.000 dolara.

Plaća, naravno, ovisi o poslu i, sve više, o mjestu gdje se radnik nalazi. Primjerice analitičar podataka u Kaliforniji zaradi od 130.000 do 150.000 dolara godišnje, dok analitičar podataka u Teksasu zaradi od 111.000 do 128.000 dolara. Istovremeno, softverski inženjer u New Yorku zarađuje 160.000 dolara, a u Teksasu oko 118.000 dolara godišnje.

Inače, kompanija u posljednje vrijeme nije na najboljem glasu pa je upravo zbog toga prisiljena davati čim veće plaće kako bi privukla talentirane ljude.

5. Microsoft

Business Insider je također analizirao više od 1400 aktivnih viza Microsoftovih stranih radnika iz 2020. kako bi pronašao one s najvišim plaćama, s time da su se fokusirali na poslove koji su plaćeni 175.000 dolara ili više. Prema tim podacima, najviša plaća pripada voditelju prodaje kanala, a iznosi 250.000 dolara.

U internim Microsoftovim anketama koje je prikupio Business Insider, 55 posto osoblja je 2020. reklo da su njihove plaće i bonusi sličnim onima iz konkurentskih kompanija i to smatraju problematičnim. Dakle viši voditelj servisnog inženjeringa ima plaću od oko 185 592 dolara, viši servisni inženjer u rasponu od 151.591 do 178.656 dolara, dok glavni voditelj programa ima plaću do 215.000 dolara

6. Instacart

Instacart je pod vodstvom novog izvršnog direktora, Fidji Simomu, udvostručio suradnju s trgovinama za svoju uslugu dostave. Tvrtka zapošljava korporativnu stranu da provede samu strategiju, a trenutno na njihovoj web stranici ima više od 100 otvorenih pozicija.

Kako objašnjava Business Insider, tvrtka je očito voljna izdvojiti dosta novaca za plaće i to posebno kada su u pitanju pozicije za tehničke poslove. Tako menadžer inženjeringa zarađuje 240.000 dolara godišnje, a viši softverski inženjeri zarađuju više od 190.000 dolara. Zanimljivo je i to sa izvršni direktor zarađuje oko 160.000 dolara.

7. Tik Tok

ByteDance i njegova podružnica TikTok, popularna društvena mreža koja je doživjela 'bum' prošle godine, svoje su zaposlenike u 2020. i 2021. plaćali u rasponu od 59.700 do 480.000 dolara godišnje. Plaće su se, logično, kretale ovisno o pozicijama, a viši direktori su bili plaćeni u rasponu od 440.000 do 480.000 dolara godišnje. Oni na nižim razinama, primjerice zaposlenici računovodstva godišnje su zaradili oko 59.700 dolara, a radnici u HR odjelima oko 68.408 dolara.