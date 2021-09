Mogu li države zabraniti bitcoin?

Od najranijih dana bitcoina, postojala je zabrinutost da je samo pitanje vremena kada će vlade širom svijeta zabraniti kriptovalute.

Kao prvo, bitcoin se često navodi kao prijetnja tradicionalnim monetarnim sustavima, s potencijalom potkopavanja kontrole središnjih banaka nad opskrbom novca. Također postoji zabrinutost da bitcoin olakšava trgovinu drogom, pranje novca i iznude putem ransomwarea, zbog svoje pseudo-anonimne prirode.

No, je li moguće da države zabrane bitcoin? Puno je čimbenika prisutno, no sve ovisi o samim ciljevima i motivima koji variraju od regije do regije.

Bitcoin je već zabranjen u nekim zemljama

Na pitanje može li se bitcoin zabraniti, odgovoreno je u određenoj mjeri, budući da je kriptovaluta već službeno zabranjena u nekoliko zemalja.

Trenutno, samo nekoliko zemalja postavlja izravnu opću zabranu bitcoina i zabranjuje interakciju s kriptovalutom, posjedovanje ili korištenje u bilo kojem obliku. Te zemlje uključuju Alžir, Ekvador, Egipat, Nepal i Pakistan.

Nekoliko drugih, uključujući Saudijsku Arabiju i Tajvan, također su uveli djelomičnu zabranu kriptovaluta, obično blokirajući financijske institucije da posluju u kriptovaluti ili olakšavajući bitcoin transakcije.

Do sada, velika većina zemalja koje su ili ograničile korištenje bitcoina, ili ga u potpunosti zabranile, relativno su nisko na Economistovom indeksu demokracije, a mnoge se smatraju manjkavim demokracijama ili još gore.

Kineska represija bitcoina

Od svih zemalja koje su zauzele negativan stav o bitcoinu, Kina je napravila neke od najagresivnijih poteza protiv kriptovalute u 2021. godini.

Potaknuta svojim obvezama prema ugljičnoj neutralnosti i, stručnjaci su istaknuli, skorašnje lansiranje digitalnog juana, Kina se obrušila na rudarenje kriptovaluta i kripto-povezane tvrtke.

Kina je dugo održavala zabranu trgovanja kriptovalutama, ali 2021. godine zemlja je prisilila kripto rudare da zatvore svoje poslovanje i presele se iz zemlje, dok je Narodna Kineska banka (PBoC) izdala priopćenje platnim platformama i bankama naredivši im da prestanu s aktivnostima povezanim s kriptovalutama.

Prije slamanja rudarstva, Kina je kontrolirala oko dvije trećine globalne bitcoin rudarske industrije. Uslijedio je masovni egzodus rudara, dok su kripto mjenjačnice Huobi i OKEx bile prisiljene ograničiti usluge za kineske kupce. Čak je i pojedinačne račune vezane uz kriptovalute blokirala popularna web stranica društvenih medija Weibo.

Međutim, širi utjecaj zabrane bio je ograničen. Unatoč najboljim naporima Kine da suzbije kripto industriju, ljudi koji žive u zemlji i dalje mogu pristupiti kripto mjenjačnicama u inozemstvu pomoću virtualnih privatnih mreža (VPN).

U međuvremenu, stopa globalne računalne snage (hashrate) bitcoina konstantno je u procesu oporavka od početnog pada nakon kineske zabrane rudarstva. Iako cijena bitcoina tek treba dosegnuti svoje visine prije zabrane travnja i svibnja 2021., ona se stalno povećava od kraja srpnja.

Može li SAD zabraniti Bitcoin?

Trenutačno je bitcoin legalan u Sjedinjenim Američkim Državama. Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) izjavila je da se ne radi o vrijednosnom papiru, a Komisija za robne ročnice i trgovanje (CFTC) izjavila je 2015. da je to roba, poput zlata, i stoga podliježe svojim propisima. Nadalje, 2013. Agencija za nadzor i sprječavanje financijskog kriminala (FinCEN) izdala je smjernice u kojima se navodi da je legalno ulagati u bitcoin i koristiti ga kao oblik plaćanja, sve dok je prodavatelj robe ili usluga spreman to prihvatiti.

Unatoč složenosti državnih i saveznih zakona u SAD-u, točni zakoni o bitcoinu razlikuju se od države do države. Na primjer, na Havajima, tvrtke posluju s kriptovalutama moraju podnijeti zahtjev za licencu za prijenos novca, dok je Wyoming kriptovalutama dodijelio isti pravni status kao i novac.

Imajući sve to na umu, rizik od opće zabrane bitcoina u SAD-u čini se da je minimalan. Doista, američke tvrtke u bitcoin su uložile milijarde dolara, dok se još uvijek nagađa o tome kada će Sjedinjene Države uspostaviti svoj prvi bitcoin ETF.

Međutim, još uvijek postoje određeni rizici, a bitcoin se redovito nalazi u kritikama regulatora i nekih zakonodavaca. Predsjednik SEC-a Gary Gensler nedvojbeno je rekao da je bitcoin špekulativna imovina, te da kriptovalute olakšavaju kriminal i ne kvalificiraju se kao novac. Senatorica Elizabeth Warren izrazila je zabrinutost da kriptovalute stavljaju financijski sustav "u hirove neke sjenovite, bezlične skupine super-kodera i rudara."

Iako nema dokaza koji bi upućivali na to da SAD razmatra izravnu zabranu vodeće kriptovalute, teoretski bi moglo biti moguće nametnuti oštre regulatorne zahtjeve na bitcoin ekosustav, što otežava kupnju i korištenje kriptovalute, bez službene zabrane.

Međutim, to bi moglo imati ozbiljnu ekonomsku cijenu.

- Bitcoin je preduboko ukorijenjen u američkom financijskom sustavu, i kulturno i tehnološki, da bi se zabranio. To bi značilo zatvaranje institucija koje nadziru milijarde dolara imovine, otpuštanje desetaka tisuća radnih mjesta, slanje inovacija u inozemstvo i poticanje crnog tržišta bitcoina. - izjavio je Marshall Hayner, izvršni direktor MetalPaya.

Provedba zabrane pokazala bi se izrazito teškom

Iako je jasno da je sasvim moguće da vlada izda priopćenje o zabrani bitcoina, zapravo provođenje takve zabrane bilo bi teško, ako ne i nemoguće u mnogim zemalja. Osim ako vlada ne izvrši strogu kontrolu nad internetom, pojedinci bi gotovo sigurno mogli preuzeti softver bitcoin novčanika, pokrenuti čvor (node) i dovršiti transakcije s malo truda.

O tome svjedoči činjenica da još uvijek postoji značajan broj korisnika bitcoina u većini zemalja koji su ga već zabranili. Prema izvješću We Are Sociala za 2019. godinu, oko 4 posto korisnika interneta u Egiptu trenutno posjeduje kriptovalute, dok je platforma za praćenje tržišta kriptovaluta CoinMarketCap navela Pakistan kao jednu od svojih najbrže rastućih korisnika u prvom tromjesečju 2020.

Isto tako, čak i u zemljama sa strogim internetskim kontrolama, različiti alati koji se koriste za zaobilaženje tih ograničenja mogli bi učiniti napor besmislenim. Uostalom, nevjerojatno je teško provesti zabranu bitcoina kada praktički svatko može pristupiti bitcoin blockchainu putem Blockstream satelita koristeći relativno jeftin softverski definiran radio (SDR) dongle (mali komad računalnog hardvera koji se povezuje na port na drugom uređaju kako bi mu pružio dodatnu funkcionalnost ili omogućio prolaz takvom uređaju koji dodaje funkcionalnost) i antenu.

- SAD bi mogao donijeti stroža ograničenja za kupnju i prodaju bitcoina, ali izravnu zabranu bilo bi nemoguće provesti. - rekao je Hayner.

Tu je i pitanje bi li uvođenje zabrane bitcoina jednostavno potaknulo ljude da ga prisvoje, argument koji je iznio ekonomist Saifedean Ammous, autor knjige „Bitcoin Standard“. Njegovo je obrazloženje da bi vladino suzbijanje bitcoina ilustriralo da dotična vlada nastoji ograničiti financijske slobode ljudi, te bi služilo za isticanje korisnosti kriptovalute.

- Ako vam banka kaže: „Ne možete kupiti bitcoin sa svojim bankovnim računom. To je zapravo samo reklama za bitcoin. - rekao je Ammous.

Umjesto toga, ustvrdio je, vlade bi mogle pokušati potkopati potražnju za bitcoinom smanjenjem ekonomskog poticaja za njegovo korištenje, te stvaranjem bolje alternative.

No, budući da je bitcoin sada zakonsko sredstvo plaćanja u Salvadoru, a uskoro će Ukrajina krenuti njegovim stopama, čini se da bitcoin dobiva sve veće prihvaćanje među vladama i sa svakom novom zemljom koja ga usvoji, vjerojatnost da će druge zemlje uvesti zabranu se smanjuje.