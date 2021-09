Najpopularniji kripto izrazi i kratice na Twitteru

Twitter kao najpopularnija kripto društvena mreža nije toliko popularna u Hrvatskoj, no svaki aktivni sudionik na kripto tržištu jednostavno mora posjedovati Twitter profil.

Sve većim rastom popularnosti NFT-ova, pojedinci na Twitteru umjesto vlastitih fotografija stavljaju slike NFT projekata koje posjeduju. To se pretvorilo u pravo životinjsko carstvo. Pingvini, dinosauri, mačke, majmuni, psi, zečevi… samo su neke od vrsta koje često zauzimaju profilne slike.

Pogledom na aktualne teme na Twitteru u Hrvatskoj, odnosno ono što se nalazi u trendu, jasno je kako kripto prevladava. U trenutku pisanja NFTs su na prvom mjestu, no u prvih pet mjesta tu su također #crypto i #Cardano.

Kripto zajednica ima vrlo specifičan vokabular, izraze i način humora, koji se ljudima koji nisu uključeni u prostor jednostavno čini neshvatljivim ili prekompliciranim. Kako biste bolje razumjeli kriptovalute, vrlo je bitno raspoznati kulturu i način na koji zajednica komunicira.

Donosimo neke od najpopularnijih izraza/kratica na kripto Twitteru.

GM

gm znači 'good morning' (dobro jutro)

Kripto zajednica pozdravlja se međusobno na prijateljski, sretan i optimističan način te se ovom kraticom želi izraziti uspješan početak dana.

GN

gn znači 'good night' (laku noć)

Slično kao i gm, gn ima istu prijateljsku namjeru.

SER

ser znači 'sir' (gospodin)

Način predstavljanja s poštovanjem ili dijeljenje alternativnog mišljenja.

FREN

fren znači 'friend' (prijatelj)

U kripto zajednici svi se smatraju prijateljima najčešće zbog dijeljenja istog mišljenja, vrijednosti i normi koje zastupaju.

GMI/WAGMI

gmi znači 'gonna make it'/wagmi znači 'we all gonna make it' (uspjet ćemo)

Predstavlja buduću situaciju u kojem će kripto postati mainstream, te kada će svi rani sudionici postati uspješni.

NGMI

ngmi znači 'not going to make it' (neće uspjeti)

Izraz se može koristiti na način kada netko donese lošu odluku (npr. kada netko proda bitcoin na 50.000 dolara).

McDonald's

Rezervni plan buduće karijere u slučaju da se scenarij ngmi ostvari.

LL

Larvalabs je tvorac popularnih NFT kolekcija: Cryptopunks, Autoglyphs i Meebits.

AB

ArtBlocks je najpopularnija platformu za generativnu umjetnost.

Generative Art

Umjetnost koja se generira algoritmom u stvarnom vremenu.

PFP

Profilne slike poput Cryptopunksa, Bored Apesa i Pudgy Penguinsa koje se koriste na Twitteru.

Looks rare

Rijetkost/oskudnost često je pokretač vrijednosti u kripto prostoru. Ovaj izraz koristi se ironično kako bi se opisali NFT-ovi koji najčešće nemaju veliku vrijednost.

FOMO

Strah od propuštanja prilike, čest je izraz u kripto prostoru, te se koristi u slučajevima velike potražnje, tj. pomame.

Cope

Suprotno od FOMO-a. Koristi se kada netko ne uloži u NFT projekt ili kriptovalutu koja ostvari ogroman rast, te tada žali za propuštenom prilikom.

1:1 Art

Umjetnost u kojoj je svaki komad jedinstven.

Szn

Označava sezonu, odnosno tržišni ciklus.

IRL

irl znači 'in real life' (u pravom životu)

Suprotnost od discorda, twittera i ostalih društvenih mreža.

Probably Nothing

'Vjerojatno ništa' ironično i sarkastično se odnosi na neki važan događaj u kripto svijetu (npr. kada je Visa kupila Cryptopunk).

Up Only

Izraz populariziran od strane legendarnog Twitter pojedinca Crypto Cobaina. Koristi se za preferirani način kretanja cijena prema gore.

Mint

Čin početnog izdavanja NFT-a na blockchainu, bilo od umjetnika ili kolekcionara.

Right Click Save As

Čin velikih skeptika koji ne vide smisao postajanja samih NFT-ova, najčešće 'običnih' JPEG formata koji se koriste. Skeptik će reći kako može kliknuti desnom tipkom miša i spremiti svaki NFT, no međutim samo vlasništvo i posjedovanje koncept je koji skeptici očito ne razumiju.

This is the way

Način da se pohvali pozitivno društveno ponašanje.

Floor Price

Najniža dostupna tražena cijena na OpenSea-u ili drugom tržištu. Bilo za kolekciju u cjelini ili za njen podskup.

OG

OG znači 'original gangster'. Izraz je prvi put postao popularan kroz hiphop devedesetih. Ljudi koji su ranije ušli u kripto svijet zaslužuju poštovanje.

JPGs

JPG se odnosi na NFT-ove koji mogu biti i u GIF,PNG, audio i video formatu. Ovaj izraz je upotrijebljen i populariziran iz razloga što ukazuje na satiričnost i sarkazam NFT-ova, za koji mnogi misle da su obične slike.

LFG

LFG znači 'Let's F***ing Go', a koristi se u trenucima uzbuđenja.

Few

Few je skraćenica za 'Few understand', kao i 'Probably nothing' koristi se kada se dogodi neki važan mainstream događaj.

Rug

Rug je kratica za 'Rug pulled' što u doslovnom prijevodu znači 'povlačenje tepiha'. Izraz potječe iz područja DeFi-a, a označava projekte čiji su programeri namjerno napravili exploit u kodu, te time izvukli novac od sudionika u protokolu.

Noob/Pleb

Suprotno od OG-a, kao i u gamingu, noobovi su početnici koji ne razumiju prostor i nemaju razvijena znanja i vještine.

Seems legit

'Čini se legitimnim' drugim riječima, projekt izgleda ozbiljno i potencijalno ima dobre izglede. Može se koristiti izravno ili ironično u pogledu izgleda projekta.

Wen moon

Ovaj izraz odnosi se na cijenu, a najčešće se koristi ironično kao i većina izraza.

DYOR

DYOR je skraćenica za 'Do your own research'. Napravi vlastito istraživanje prije ulaganja.

Aped

Ovaj izraz znači zauzeti veliku poziciju u odnosu na veličinu vlastitog portfelja.

NFA

NFA znači 'not financial advice'. Kao i DYOR koristi se kako bi se pojedinci ogradili od odgovornosti.

Degen

Skraćenica od 'degenerate', što znači preuzimanje nerazumno visokih rizika.

Maxi

Izvedeno od bitcoin maximalista, odnosi se na uvjerenje da je vaša kriptovaluta iznad svih i najbolja.

Rekt

Kratica za 'wrecked', što označuje jako loš performans ulaganja.

Shilling

Označuje postupak pumpanja određenog projekta i dosadnog uvjeravanja ljudi da ulože u ono što ste vi kupili.