Nathan C. Tankus - Blogove ekonomista amatera čitaju svi američki financijaši

Ne šokira nas više kad mladi ljudi, pa čak i djeca, postanu vrlo uspješni utjecajnici ili, na malo manje hrvatskom, influenceri, no kad to postane mladić bez odgovarajuće naobrazbe u ekonomiji, a rezultati su takvi da ga pomno čitaju u američkim Federalnim rezervama (FED), Komisiji za vrijednosnice i burzu (SEC), Uredu nadzornika valuta (OCC) i Ministarstvu financija SAD-a, na to se obrve (u najmanju ruku) izviju u znak čuđenja.

Dvadesetosmogodišnji Nathan Cedric​ Tankus ostavio je poseban pečat komentirajući svaki FED-ov potez tijekom koronakrize. Njegov profil na Twitteru sa zanimanjem prate poslovni novinari, političari i ekonomisti s Wall Streeta, a za sobom je već ostavio i mnogo autorskih članaka u cijenjenim izdanjima Financial Timesa, Business Insidera i JSTOR Dailyja.

Zaljubljenik u krizu

---Tko je taj Tankus i kako je postao ime na koje se trzaju najveći ekonomisti današnjice?sa sjedištem na Sveučilištu Columbia. Misija te organizacije jest promicanje javnog razumijevanja financija organiziranjem tečajeva i rasprava te davanjem školarina.

U dvije godine otkad postoji priredila je dvadesetak simpozija. Uloga koju Tankus ima u njoj zrcali njegovu želju da široj javnosti objasni mehanizme koji se kriju iza monetarnih politika, a koje je on sâm imao priliku shvatiti zahvaljujući pomalo alternativnoj profesorskoj ekipi u srednjoj školi na Manhattanu koja je 2009. zaključila kako bi u jeku krize bilo dobro uvesti predmet na kojem se proučava fenomen financijske krize. Na tome se satu nije radilo ništa ekstravagantno. Učenici bi dobili izbor članaka iz novina i o njima bi se raspravljalo svakoga tjedna, a usput se zagreblo u osnove monetarnog sustava i kejnzijanstva.

Ipak, to je probudilo iskru u mladome Tankusu koji je tijekom sljedećih ljetnih praznika zgrabio u ruke literaturu koju često ne vole ni najrevniji studenti ekonomije, 'Monetarnu povijest SAD-a' Miltona Friedmana. Nastavio je redati poučno štivo i u idućih nekoliko godina slistio je 'Opću teoriju' Johna Maynarda Keynesa i 'Stabilizaciju nestabilne ekonomije' Hymana Philipa Minskyja.

– Sve to zainteresiralo me za makroekonomiju i monetarnu politiku. Kad vas kriza uvede u ekonomiju i kad odrastete u takvo vrijeme i svu intelektualnu energiju usmjerite u to, prilično ste dobro pripremljeni da nastavite gdje je posljednja kriza stala – objasnio je Tankus odakle on u financijskim vodama gostujući u podcastu 'Macro Musings' bivšeg ekonomista američkog Ministarstva financija Davida Beckwortha.

– Govorimo istim jezikom iako možda dolazimo do različitih zaključaka. On uvijek daje pametne, informativne odgovore – rekao je Beckworth, ekonomist jednog od najvećih istraživačkih sveučilišta u Virginiji, Sveučilišta Georgea Masona, koji se svrstava među poklonike desnog centra.

Bez diplome

Iako je inicijativa profesora jako utjecala na Tankusov život, nije ga ponukala da se ozbiljnije uhvati studiranja. Omiljeni propovjednik američke ekonomske elite još nije stekao preddiplomsku diplomu na njujorškom Fakultetu za kazneno pravo Johna Jaya, što je uvjet da se upiše na diplomski studij prava na Sveučilištu u Manchesteru, što silno želi. Naime, ljubav prema financijama nije ga nagnala na formalno obrazovanje u tom smjeru.

– Shvatio sam da se rasprave o podrijetlu novca i sličnome ne mogu riješiti u sklopu ekonomije. To su zakonodavna i povijesna pitanja – objasnio je zašto se odlučio za pravo, ali studijski interesi ne znače kraj njegovu komentiranju trenutačne situacije.

– Pišem i kada drugi ljudi ne ulažu svoje vrijeme u pisanje. Možete biti odličan akademik, ali ako ne pišete cijelo vrijeme, niste ljudima u mislima i niste netko komu bi željeli postaviti pitanje. Ja toliko mnogo pišem da uvijek postoji nešto što ljudi mogu naučiti – rekao je Tankus, koji je ove godine počeo svoje objave slati u newsletterima.

Zarada na 'newsletterima'

Nakon što je FED počeo objavljivati seriju izvanrednih mjera za spas američke ekonomije, napisao je 21 dugi članak u 31 dan, što je katkad značilo i da je probdio cijelu noć. Isplatilo se. Njegove objave na platformi za slanje newslettera Substack, nazvane 'Notes on the Crises', privukle su pozornost ne samo onih koji dijele njegove liberalne poglede nego i onih koji su samo priželjkivali shvatiti što to FED radi da bi se izborio protiv recesije koju je izazvao COVID-19.

Dubokim zaronima u monetarne mehanizme proširio je svoju online publiku, koju lagano prikuplja već od 2015. Njegovi su sljedbenici na Twitteru, među ostalima, reporteri Bloomberga, Wall Street Journala i New York Timesa, bivši Obamin dužnosnik Peter R. Orszag, koji je sada izvršni direktor financijskog savjetovanja u investicijskoj banci Lazard, te Alan Cole, viši republikanski ekonomist u Ekonomskom vijeću Kongresa.

