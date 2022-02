Netflix dao zeleno svjetlo za seriju o paru koji je hakirao kripto mjenjačnice Bitfinex

Timovi koji stoje iza 'Tiger Kinga' i dokumentarca Fyre Festivala 'FYRE' udružuju snage kako bi producirali novu seriju za Netflix temeljenu na istinitoj priči Ilye Lichtensteina i Heather Morgan, koji su uhićeni prošli tjedan i optuženi za urotu pranja oko 4,5 milijardi dolara u bitcoinu. Američka vlada zaplijenila je 3,6 milijardi dolara od tog ukupnog iznosa.

Netflix je prije dva dana objavio kako je dao zeleno svjetlo dokumentarnoj seriji o paru, koji je navodno pokušao oprati nezakonito stečena sredstva od hakiranja kripto mjenjačnice Bitfinex iz 2016. godine.

Ovo je Netflixov najnoviji pohod i zainteresiranost za teme povezanih s kriptovalutama. Prošle godine streaming div najavio je izlazak novog filmskog seta za 2022. godinu. 'Trust No One: The Hunt for the Crypto King', o kripto mjenjačnici QuadrigaCX, čiji je osnivač Gerald Cotten iznenada umro dok je imao kontrolu nad privatnim ključevima, ostavljajući milijune u bitcoinu i drugim kriptovalutama izgubljenima.

Lichtenstein i Morgan uhićeni su prošli utorak u New Yorku i sučeljavaju se s optužbama za prijevaru i pranje novca zbog navodnog pokušaja postupnog pranja 120.000 bitcoina. Dužnosnici Ministarstva pravosuđa tvrde da su to učinili putem bitcoin bankomata, altcoin transakcija i kupnje nezamjenjivih tokena (NFTs). Par se pojavio na saveznom sudu na dan uhićenja i čekaju novo saslušanje o jamčevini.

Iako Lichtenstein, osnivač sada ugašenog blockchain startupa Endpass, nije imao opsežan profil na društvenim mrežama, Morgan jest. Kripto 'poduzetnica' bila je vrlo aktivna na TikToku i Instagramu i donedavno je bila domaćin kolekcije NFT-ova na OpenSeau. Također je repala pod imenom 'Razzlekhan'. Morgan, koja je bila izvršna direktorica Endpassa, također je radila kao suradnik u Forbesu, gdje je napisala nekoliko članaka, uključujući onaj pod nazivom 'Zaštitite svoje poslovanje od cyber kriminalaca'.

Chris Smith, koji je režirao dokumentarac 'FYRE: The Greatest Party That Never Happened' i bio izvršni producent u 'Tiger Kingu', režirat će i producirati novu seriju zajedno s Nickom Biltonom. Bilton je producirao dokumentarac o priči Elizabeth Holmes, 'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' i napisao knjigu 'American Kingpin', o lovu na kreatora black market tržišta Puta svile, Rossa Ulbrichta.

Ako Morgan i Lichtenstein budu osuđeni, prijeti im do 25 godina zatvora.