Nigerija zabranila trgovanje kriptovalutama, Kenija u bitcoinu vidi spas

Otprilike u isto vrijeme dvije afričke zemlje našle su se u središtu pozornosti zbog bitcoina. Jedna od njih, Nigerija, točnije Centralna banka Nigerije (CBN) zabranila je trgovanje kriptovalutama, uključujući i bitcoin, dok druga zemlja, Kenija upravo u toj kriptovaluti vidi svoj spas.

Nigerija je inače drugo najveće tržište bitcoina nakon SAD-a i pretpostavlja se da su Nigerijci u posljednjih par godina 'trejdali' oko 600 milijuna u bitcoinu te da je u toj državi oko 4 milijarde imovine zapravo u kriptovalutama.

Prošloga je tjedna CBN naložio svim komercijalnim bankama i drugim financijskim institucijama u Nigeriji da zatvore račune koji su uključeni u transakcije s burzama kriptovaluta što je mnogim Nigerijcima prouzročilo velike probleme. CBN je zatražio od banaka i da identificiraju 'osobe i entitete' koji upravljaju kriptovalutama unutar svojih sustava.

Ovo nije prvi put da CBN pokušava pod kontrolu staviti trgovanje kriptovalutama. Isto su pokušali i 2017. godine, ali tada njihovi pokušaju nisu zaustavili trgovanje, a nisu naštetili ni popularnosti kriptovaluta u ovoj zapadnoafričkoj državi. Štoviše, od tada se obujam trgovanja bitcoinima samo u Nigeriji povećavao za 19 posto godišnje.

I dok CBN zabranjuje kriptovalute, guverner Centralne banke Kenije Patrick Ngugi Njoroge u bitcoinu vidi spas. Guverner Kenije nedavno je rekao da su u Keniji fiskalni i monetarni izazovi otežali razvoj te da bi prelazak na bitcoin pomogao da se ublaži nestabilan šiling, nedostatak deviznih rezervi, a povećala bi se zaštita Kenije od eksploatacijskih zajmova koji prijete suverenitetu države.

- Naša odluka o prelasku na bitcoin i taktička je i logična. Naša je valuta oduvijek bila vreća za udaranje Međunarodnog monetarnog fonda koji uvijek tvrdi da je kenijski šiling precijenjen. To je dovelo do prevelikog pritiska na kenijski šiling, a to negativno utječe na gospodarstvo. Previše gubimo jednostavno zato što se netko u MMF-u probudio s pogrešne strane kreveta. Bitcoin će ovome stati na kraj – rekao je Ngugi Njoroge.

Ovaj potez učvršćuje Keniju kao lidera u financijskoj tehnologiji, a stručnjaci sada predviđaju da bi potez Kenije mogle pratiti i druge afričke zemlje.