Novim američkim Zakonom o otvorenim tržištima aplikacija nastoji se smanjiti duopol Googlea i Applea

Novi američki Zakon o otvorenim tržištima aplikacija omogućit će instaliranje aplikacija i s drugih trgovina aplikacija, a ne samo s Appleovog App Storea ili Googleovog Play Storea kao do sada. Ako se to dopusti, to bi mogla biti prekretnica u načinu preuzimanja aplikacija, smatraju stručnjaci.

'Porez na internet'

Naime, Google i Apple suočili su se s mnoštvom kritika zbog takozvane 'nepravedne' prednosti koju imaju sa svojim popularnim i unosnim trgovinama aplikacija, koje su 2020. godine donijele 111 milijardi dolara prihoda. Obje tvrtke uzimaju 15 do 30 posto svih kupnji u aplikacijama, no njihove su aplikacije oslobođene naknade. Na primjer, to bi moglo značiti da korisnici plaćaju i Googleu ili Appleu tijekom kupnje u popularnoj aplikaciji Fortnite ili za premium uslugu u, primjerice, aplikacijama za upoznavanje poput Tindera.

No, mnoge su tvrtke, uključujući Spotify i Match Group, otkazale tu naknadu, koju je izvršni direktor Tesle Elon Musk nazvao 'globalnim porezom na internet' zbog prikupljanja prevelikog prihoda. Tvrtka Match Group je potvrdila da je upravo ta naknada bila njihov najveći trošak u 2020. godini. Od 2,4 milijarde dolara dobiti, tvrtka je morala platiti 500 milijuna dolara provizije za trgovine aplikacija.

Novi američki Zakon o otvorenim tržištima aplikacija dio je antimonopolskog seta mjera kojima se namjerava postaviti čvršće granice za tehnološke tvrtke poput Googlea i Applea koje drže monopol nad trgovinama aplikacija.

Google je svojim korisnicima omogućio pristup drugim trgovinama aplikacija, dok Apple još nije. Iz Applea smatraju da bi to korisnike izložilo sigurnosnim rizicima poput kibernetičkih napada. No, predlagatelji novog Zakona pak tvrde da će on uključivati zaštitu privatnosti podataka.