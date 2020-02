Oscar 2020.: Nagrada Američke akademije posljednjih godina gubi sjaj

Ovogodišnja dodjela prestižne filmske nagrade Oscar ostat će upamćena kao prva u povijesti u kojoj je zlatni kipić za najbolji film otišao u ruke južnokorejskog redatelja i scenarista Bong Joon-hoa. Osim što je njegov 'Parazit' proglašen najboljim, osvojio je i nagradu za najbolji međunarodni film, originalni scenarij te režiju, zbog čega ga se, bez sumnje, može zvati apsolutnim pobjednikom prestižne dodjele. No, unatoč tome što uspjeh 'Parazita' predstavlja prijelomnu točku za globalnu kinematografiju, ova bi dodjela mogla biti upamćena i zbog najniže gledanosti u posljednja dva desetljeća. Iako su prognoze bile prilično optimistične, pa su mnogi najavljivali da će se broj gledatelja približiti 30 milijuna (ne računajući streaming servise) te tako premašiti prošlogodišnji rezultat (29,6 milijuna), rejting je pao za čak 20 posto, na 23,6 milijuna gledatelja.

Za medijsku kuću ABC to je, dakako, priličan poraz pa iako je uspjela skupiti 149 milijuna dolara prihoda od marketinga, pitanje je na koji će način i hoće li uopće uspjeti Oscaru vratiti staru slavu. Je li zlatni Oscar, taj najprepoznatljiviji brend holivudske filmske produkcije, nepovratno izgubio svoj sjaj ili je samo ova pojedinačna dodjela pošla po krivu zbog nekih loših odluka?

Dakako, da bi se uopće krenulo u osmišljavanje buduće strategije, valjalo bi saznati što stoji iza poraza okrugle 2020. Ako je suditi prema medijskim stručnjacima New York Timesa, organizatori ovogodišnje dodjele, ali i čitava Akademija prevarili su se u nekoliko vrlo važnih stvari. Za početak, procijenili su da i ova dodjela može sasvim dobro funkcionirati bez voditelja. Naime, prošle su godine iznenadili javnost odlukom da nitko, osim predstavljača nagrada, neće gledatelje voditi kroz program i zabavljati. To lani nije utjecalo na gledanost već je, naprotiv, narasla za tri milijuna (2018. je dodjelu pratilo 26,5 milijuna).

No, budući da je program prema mnogima bio konfuzan, pa su se tako, primjerice, komentatori na društvenim mrežama dotaknuli 'ničim izazvanog' nastupa Eminema i neobičnog skeča predstavljača odjevenih u mačke (parodija na neuspjeli, a vrlo skupi filmski mjuzikl 'Cats'), bilo bi ga mnogo lakše pratiti da je postojao netko (voditelj) tko će pojasniti gledateljima pojedine točke.

Iskoristili govornicu

Osim toga, kritike su upućene i sladunjavim ili, kako su ih neki mediji nazvali, sapuničarskim govorima dobitnika koji su govorili o veganstvu (Phoenix) ili pak Donaldu Trumpu (Pitt). Dakako, politički i društveni aktivizam na ovakvim ceremonijama nije naodmet, ali je na ovoj dodjeli izgledao prilično artificijelno i nedovoljno autentično. Za to nisu krivi sami dobitnici koji su iskoristili priliku da progovore o nekim važnim temama, već je problem u sve lošijem imidžu Oscara, koji mlađe generacije posljednjih godina kite 'hashtagovima' poput #OscarsAllWhite i prozivaju zbog nedovoljne raznolikosti i uključivosti. To se ne odnosi samo na omjer drugih rasa u odnosu na bijelce već i na dominaciju muškaraca.

Akademija je, slušajući kritike, već uvela neke veće promjene u glasačku bazu, pa tako 39 posto članova dolazi iz zemalja izvan SAD-a. No, unatoč tome, ovo je bila još jedna godina u kojoj nijedna žena nije nominirana u kategoriji najbolje režije, a većina nominiranih u najvažnijim kategorijama su 'bijeli muškarci'. Također, od njih 20 iz četiri glumačke kategorije, samo je jedna, Cynthia Erivo, Afroamerikanka, a nitko iz briljantne postave 'Parazita' nije nominiran.

Spas u 'Parazitu'

Glumica Natalie Portman je poruku o nejednakosti odlučila poslati na prilično inovativan način i to tako što je preko Diorove haljine navukla plašt u koji su zlatnim slovima ušivena imena redateljica koje stoje iza nekih izvrsnih filmova iz 2020., a Akademija ih se nije sjetila 'počastiti' nominacijom. Naravno, sjajan 'Parazit' i njegov maestralan uspjeh pokazali su da članovi Akademije ipak nisu potpuno nefleksibilni te da su u stanju povući 'hrabar' potez i neengleski uradak proglasiti najboljim filmom u godini, ali neki komentatori tvrde da to ni približno nije dovoljno i da je to tek početak Oscara koji će odraziti vrijeme u kojem živimo, posebno preferencije mlade generacije i njezine vrijednosti.

Kako navodi New York Times, dobro je što je Akademija počela primjećivati međunarodnu kinematografiju, njezinu estetiku, način pripovijedanja; makla se s holivudskog brda i otvorila vrata ne samo međunarodnim produkcijskim kućama već i gledateljima koji su zbog dominacije američkog filma uskraćeni za mnoga sjajna filmska ostvarenja. Budući da je vrata 'Parazitu' otvorio prošlogodišnji Netflixov hit 'Roma', koji je dobio nagradu za najbolju režiju (Alfonso Cuaron), izgledno je da će isto tako i Bong pomoći u preodgoju publike i poboljšanju imidža pomalo zastarjelog Oscara, koji se zaista mora početi prilagođavati novim, mlađim gledateljima. To ne znači da treba izgubiti na ekskluzivnosti i luksuzu (to su sve sastavni dijelovi ceremonije), ali dodjela bi trebala postati inkluzivnija (i to motivirana umjetnošću, a ne političkom korektnošću), pokušati vratiti ugled najvažnije, meritorne nagrade u filmskom svijetu koja diktira trendove, nagrađuje i otkriva zaista najbolja umjetnička ostvarenja u industriji, a ne biti, kao što je ovdje bio slučaj, s predvidivim pobjednicima i bez velikih iznenađenja.

Hitan 'makeover'

Nadalje, svakako bi, kako tvrde u New York Timesu, u Akademiji trebali poraditi i na činjenici da mlađe generacije naviknute na streaming servise nisu u stanju probaviti tri i pol sata osrednjeg programa s 40 minuta reklama te bolje odabrati vrijeme kada će se ceremonija održati. Naime, ovogodišnja dodjela zakazana je manje od mjesec nakon dodjele Zlatnih globusa, dva tjedna iza Grammyja i svega tjedan nakon Super Bowla, koji je Amerikance tradicionalno prikovao uz male ekrane.

Gledatelji, piše NYT, nisu ni stigli uloviti zraka, a one koji su ipak odlučili pratiti prijenos dočekao je prilično mlak program koji nije mogla spasiti ni talentirana ekipa koja stoji iza 'Parazita'. Nema dvojbe, Oscaru je prijeko potreban kvalitetan 'makeover', inače će mu zaista izblijedjeti i ono malo sjaja dobroga starog Hollywooda.