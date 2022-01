Proizvođači diljem Europe očekuju nastavak visokog rasta cijena ključnih sirovina

Visok rast cijena ključnih sirovina s kojim je suočena prerađivačka industrija diljem Europe i svijeta rezultat je visokog rasta potražnje ove godine, nakon ispražnjenih zaliha i smanjene proizvodnje zbog Covid-19 pandemije diljem svijeta, zatim ekstremnih vremenskih uvjeta, ali i poremećaja u opskrbi, poput zakrčenja Sueskog kanala i blokade jedne od najvećih transportnih luka u Kini. Cijene ključnih sirovina porasle su prosječno 30 posto od jeseni 2020. godine do početka 2021. godine i onda dodatnih preko 20 posto prošle godine, dok su cijene sekundarnih sirovina u trenucima rasle i do 65 posto. Najviše se to odnosi na cijene drva, čelika, plastike, plina i metanola.

Istraživanje konzultantske kuće Horváth, međunarodne neovisne konzultantske kuće s preko 1000 zaposlenika i uredima u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, SAD-u, Saudijskoj Arabiji i UAE, provedeno na više od 1000 menadžera u prerađivačkoj industriji na 12 europskih tržišta, pokazalo je da menadžeri očekuju nastavak rasta cijena u sljedećoj godini, i to po dvoznamenkastim stopama. To je rezultat ispražnjenih skladišta, ograničene ponude i kontinuirano visoke potražnje, što će utjecati na tržište u srednjem roku. Situaciju dodatno određuju ekstremne vremenske prilike, infrastrukturni poremećaji, situacija na financijskim tržištima, trgovinski sukobi i logistički problemi. Istraživanje je provedeno u razdoblju od ožujka do srpnja i očekivanja rasta cijena do kraja godine su se potvrdila, uz postavljanje trendova na početku i u nastavku 2022. godine.

- Svaka dva do tri dana cijene sirovina porastu, a posebno je to izraženo kod cijena drva. Trend diktiraju tržišta Sjeverne Amerike i Kine, gdje su cijene sirovina još trećinu više od onih u Europi. Očekujemo da će se takav trend nastaviti i početkom 2022. godine. Situacija sve više negativno utječe na europske proizvođače, posebno manje kompanije koje unatoč povećanoj potražnji ne mogu doći do potrebnih sirovina i ne mogu pratiti porast cijena - izjavila je Maria Andreea Boldor-Flitan iz konzultantske kuće Horváth.

Iz Horvátha proizvođačima predlažu usvajanje inteligentnih strategija upravljanja cijenama, kroz dogovaranje cijena temeljenih na forward cjenovnim indeksima, dok bi efekte trebali kontrolirati kroz kontroling. Konzultanti predlažu i tri pravila za usklađivanje cijena. Prvo je da povećanja trebaju biti ciljana i sustavno planirana. Drugo, povećanja cijena trebaju biti diferencirana i selektivno prebačena na kupce, na primjer prema tržišnom segmentu, distribucijskom kanalu ili proizvodnoj grupi. Treće, nužna je rana i transparentna komunikacija prema kupcima i praćenje komentara kupaca, kao i plan brzih kontramjera u slučaju izraženih negativnih komentara ključnih kupaca.