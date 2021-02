Šveđani organizirali filmski festival za samo jednog posjetitelja

Švedski Goteborg Film Festival dosjetio se originalne marketinške ideje kako u okolnostima pandemije i COVID-19 restrikcija promovirati filmove i festival. Možda na prvu ne zvuči kao najprofitabilnija metoda, ali je privukla pažnju filmskih obožavatelja diljem Europe.

Naime, kako je nedavno objavio The Economist, organizatori su raspisali natječaj u kojem se jednom ljubitelju filmova nudi mogućnost da provedene sedam dana u osami na otoku gdje ga čeka 60 filmova. Organizatori nisu bili sigurni hoće li se itko prijaviti, s obzirom na to da je pandemija ionako izolirala ljude u dovoljnoj mjeri, čak i Šveđane koji do sada nisu bili u rigoroznim restrikcijama poput ostatka Europe.

Međutim prijavilo se 12 tisuća ljudi iz 45 zemalja. Kako piše The Economist, sretna dobitnica ispala je švedska medicinska sestra roza kose Lisa Enroth koja je na otoku Hamneskar, 37 kilometara od Gothenburga sedam dana bila u osami, u društvu olujnog mora i žestoke sjeverne zime. Sa sobom nije smjela ponijeti telefon niti na bilo koji način kontaktirati prijatelje i obitelj.

- Poslati ju brodom u 'kino samicu' bio je najbolji način da ove godine održimo Festival, rekla je organizatorica Mirja Wester.

Jedna osoba koja gleda filmove ne može širiti virus, za razliku od njih 160 tisuća, koliko ih je posjetilo Festival prošle godine. Uostalom iskustvo otuđenja s njom dijele milijuni ljudi koji u posljednje vrijeme na isti način gledaju filmove. Milijuni će i nakon ovog marketinškog 'bombona' skidati i streamati festivalske filmove.