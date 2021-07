Volkswagen planira suradnju s kineskom tvrtkom baterija Gotion High-Tech

Njemački automobilski div Volkswagen planira do kraja desetljeća znatno povećati prodaju električnih automobila i ući u partnerstvo s kineskom kompanijom kako bi zajedno proizvodili baterije u Europi, pokazala je nova strategija. Predstavljajući strategiju za razdoblje do 2030. godine, najveći europski proizvođač automobila naveo je u utorak da bi električni automobili do kraja desetljeća trebali činiti polovinu njegove prodaje. U 2020. njihov je udio u prodaji iznosio samo tri posto.

- Postavili smo si strateški cilj da postanemo svjetski lider na tržištu električnih vozila i na dobrom smo putu da ga i ostvarimo. Sada postavljamo i parametre - rekao je izvršni direktor VW-a Herbert Diess.

Do 2030. kompanija namjerava u Europi izgraditi šest velikih tvornica baterija, odabravši za partnera kineski Gotion High-Tech za pogon u njemačkom Salzgitteru. Na popisu je mogućih lokacija i Španjolska.

Novi ciljevi objavljeni su netom uoči predstavljanja nove klimatske politike Europske unije, koja će biti predstavljena tokom dana, a prema nekim najavama uključuje de facto zabranu benzinaca od 2035. godine. U VW-u očekuju da će im snažni rezultati pomoći da prikupe 150 milijardi eura za ulaganja u razdoblju do 2025. u područja poput proizvodnje baterija i razvoja softvera.

Kompanija je u lipnju objavila da će od 2035. više neće prodavati benzince u Europi, a naknadno namjerava obustaviti njihovu prodaju i u Kini i SAD-u, u sklopu strategije okretanja električnim vozilima. Njemački div želi do 2025. prestići američkog Teslu i zasjesti na čelo svjetske ljestvice proizvođača električnih automobila.