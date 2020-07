Infografika: Kako Big Tech tvrtke zarađuju svoje milijarde

Najveće svjetske tvrtke dolaze iz tehnološkog sektora, a četiri od pet 'Big Tech' tvrtki došle su do kapitalizacije od više bilijuna.

Unatoč njihovim sličnostima, svaka od pet tehnoloških tvrtki (Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet) ima svoj novčani tok i putanju rasta. Dok neke svoj kapital povećavaju putem aplikacija, usluga u oblaku, proizvoda ili sakupljanja podataka, druge su se odlučuju za fokusiraniji pristup.

S rastom u gotovo svim segmentima Big Tech kompanije su pretekle Big Oil kompanije i ostale velike industrijske grupe te su postale tvrtke s najvrjednijim dionicama na tržištu.

No, s rastom dolazi i do poteškoća, a neetično korištenje podataka postalo je problem za Big Tech tvrtke što je dovelo do pada oglašavanja na tim mrežama, no taj pad nije previše utjecao na njihove profite. One su i dalje, bez obzira na kritike, ostvarile ogroman rast prihoda.

Amazon je ostvario najviše u ukupnom prihodu u usporedbi s podacima za prošlu godinu, skokom u gotovo svim operacijama tvrtke. Prihod od internetske prodaje i usluga trećih proizvođača povećan je za gotovo 30 milijardi dolara, dok su Amazon Web Services i Amazon Prime zajedno povećali prihod od 15 milijardi dolara. Jedini komad Amazonove pite koji se nije povećao bila je prodaja fizičkih prodavaonica, koja je stagnirala nakon što je prethodno bila najbrže rastući segment.

Usluge i oglasi donijeli su povećanje prihoda i za ostatak Big Techa. Prihodi od oglasa Alphabeta od Googleovih proizvoda i mreža povećali su se za 20 milijardi dolara, dok je u međuvremenu, Google Cloud prerastao u vlastiti segment vrijednosti 8,9 milijardi dolara.

Za Microsoft rast usluga i računalstva u oblaku doveo je do većih prihoda u gotovo svim segmentima, a ono što je najzanimljivije je da je rast usluga Azure nadmašio i Office i Windows te je postao segment s najvećim udjelom u prihodima tvrtke.

Facebook je zbog kontinuiranog povećanja prosječnog prihoda po korisniku i integracije oglasa s ostalim platformama u vlasništvu ostvario dodatnih 20 milijardi dolara prihoda.

Jedina kompanija koja nije ostvarila značajna povećanja prihoda bio je Apple, iako je zabilježio dobit u nekim segmentima poslovanja.

Prihodi od iPhonea, još su uvijek kamen temeljac poslovanja, smanjili su se za gotovo 25 milijardi dolara. To je nadomješteno sa skoro 10 milijardi dolara prihoda od usluga i oko 3 milijarde dolara od prodaje iPada. Međutim, s neto prihodom od 55,2 milijarde dolara, Apple je vodeća od Big Tech tvrtki i po neto prihodu i po tržišnoj kapitalizaciji.

Tehno divovi su u 2019. zajedno ostvarili prihod od gotovo 900 milijardi dolara, što je više od BDP-a četiri zemlje G20. Za usporedbu, da se gleda samo zarada i da tvrtke koje se nalaze pod egidom Big Tech gledamo kao država, ta država bi bila 18 najveća po BDP-u i bila bi čak ispred Saudijske Arabije

Big Tech tvrtke zarađuju milijarde kapitalizirajući na svojim platformama i rastućim bazama podataka. Kroz povećani rast i usvajanje softvera, računalstvo u oblaku i širenje oglasa te bi se milijarde samo trebale nastaviti povećavati.