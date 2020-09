Infografika: Kako izgleda svemir društvenih mreža u 2020. godini

Društvene mreže ukorijenile su se u gotovo sve aspekte modernog života, a broj korisnika istih se popeo na ogromnih 3,8 milijardi korisnika, što je gotovo pola svjetske populacije. No to nije kraj, predviđa se da će se u narednih nekoliko godina još milijardu ljudi spojiti na neku od društvenih mreža što će taj svemir društvenih mreža učiniti još većim.

Za početak, pogledajmo kako društvene mreže 'stoje' kada se gledaju mjesečno aktivni korisnici (MAU - Monthly active users).

A evo i detaljnijeg pogleda na pojedine društvene mreže, njihove kušnje i nevolje.

Facebook

Najblaže rečeno, Facebook je imao pune ruke posla. Uz bojkot FB oglasa od strane mnogih tvrtki, platforma se borila i protiv širenja dezinformacija, no u konačnici se to nije odrazilo na cijene Facebookovih dionica koje su nastavile s rastom, posebno u vrijeme raznih ograničenja uzrokovanih pandemijom korona virusa. I dok se tradicionalno gospodarstvo suočava s velikim problemima, kompanije iz Silicijske doline takvih problema nemaju na svom vidiku. Facebook i dalje posjeduje najveću bazu korisnika bez obzira na to što generacije koje dolaze, ovu platformu smatraju 'platformom za starce'.

YouTube

YouTube se natječe protiv tradicionalne televizije i streaminga programa i čini se da im jako dobro ide. Naime, platforma je ostvarila prihod od 15,1 milijardu dolara u 2019. godini, što je dvostruko više nego li prihod u 2017. godini. Matična tvrtka Alphabet investirala je u YouTube s novim izdanjima kao što je YouTube Music i YouTube Premium - paket koji nudi glazbu, sadržaj bez oglasa i originale YouTubea i čini se da će budućnost ove platforme biti mnogo veće od samog video sadržaja.

WeChat

Najveća društvena platforma u Kini, WeChat je procvjetala i sada drži nevjerojatnih 1,2 milijarde mjesečno aktivnih korisnika. Kao dio konglomerata Tencent Holdings WeChat se u Kini koristi i za plaćanja, te razne druge digitalne pogodnosti.

Reddit

Na Wall Streetu se već neko vrijeme šuška o Redditovom IPO-u, no iako se takav događaj još nije realizirao, Reddit se nema za što brinuti. S 430 milijuna MAU-a u odnosu na 330 milijuna u 2018. godini, tvrtka i dalje privlači publiku.

Instagram

Instagram je od vitalnog značaja za uspjeh Facebooka, a zato je i kupljen 2012. godine. Platforma privlači mlađu publiku, a u usporedbi s Facebookom pokazala se i nešto inovativnija predstavljajući Instagram Storiese i nedavno Reels s kojima žele parirati TikToku.

TikTok

Ako je bilo kakav publicitet dobar publicitet, onda je 2020. godina sigurno godina TikToka. Nakon što je aplikaciju zabranio indijski premijer, Trump je također prijetio, ali čini se da od zabrane neće biti ništa. Sada se razgovara o djelomičnom preuzimanju od strane Microsofta, Twittera i Oraclea.

Twitter

Twitter je u posljednje dvije godine uspio postići profitabilnost, izvijestivši o neto prihodima od 1,2, odnosno 1,5 milijardi USD u 2018. i 2019. godini. Problem koji im se javlja je širenje lažnih vijesti putem platforme, a o kontroverzama američkog predsjednika Trumpa i njegovom ratu s Twitterom ne treba trošiti riječi. Također, jedan od širitelja tih lažnih vijesti je upravo sam Trump, koji i dalje koristi Twitter kao glavni komunikacijski kanala prema svojim pristašama.