Infografika: Microsoftova povijest bilijunskih preuzimanja

Nekoliko dana nakon što su se pojavile glasine o zainteresiranosti Microsofta da preuzme kineski TikTok, iz tvrtke je došla i službena potvrda.



- Nakon razgovora između izvršnog direktora Microsofta Satya Nadella i predsjednika Donalda J. Trumpa, Microsoft je spreman nastaviti razgovore o kupovini TikToka u Sjedinjenim Državama - napisala je tvrtka u službenom priopćenju.



Mogući ugovor vjerojatno bi uključivao poslovanje TikToka u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu te bi se tako spriječilo gašenje aplikacije, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, zbog brige o nacionalnoj sigurnosti.



Meteorski rast korištenja aplikacije zamijenjen je kontroverzom oko sigurnosti podataka i navodnom vezom s kineskom vladom.

Ipak, u Americi bez obzira na moguće 'curenje' podataka TikTok koristi veliki broj osoba, točnije jedna od šest je korisnik ove kineske aplikacije.

---Iz Microsofta pak kažu da će, ako preuzmu dio operacija TikToka, na američkom tržištu nastaviti graditi iskustva koja korisnici TikToka vole, istodobno dodajući i omogućujući sigurnost svih korisnika i njihovih podataka.

No, bez obzira na znimanje Microsofta, iz Kine stižu poruke kako neće prihvatiti američku "krađu" kineske tehnološke kompanije.



TikTok je, prema navodima, vrijedan između 30 i 50 milijardi dolara i trebao bi postati najveća akvizicija Microsofta do sada. U protekla dva desetljeća tvrtka je ostvarila akvizicije u raznim područjima, od hardvera (Nokia) do videoigara (Minecraft - proizvođač Mojang) i društvenih medija (LinkedIn).