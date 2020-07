‘Samouništavajuće poruke‘ za sve chatove su sad dostupne i u Hrvatskoj

Rakuten Viber , jedna od vodećih svjetskih aplikacija za jednostavnu i besplatnu komunikaciju, najavila je skorašnje uvođenje “samouništavajućih poruka” u sve oblike chata. Ta je vrsta poruka dosada bila dostupna samo u tajnim chatovima, a uskoro će je korisnici moći koristiti u svim oblicima chata. Jednostavno će postaviti željeno vrijeme nakon kojeg će se poruka sama izbrisati, i to nebitno radi li se o tekstu, fotografiji, video ili drugoj vrsti datoteke. Dostupan vremenski period biti će od nekoliko sekundi ili minuta do sati ili čak dana. Automatsko odbrojavanje do brisanja sadržaja započinje onoga trena kada primatelj otvori poruku. Takva funkcionalnost u 1-na-1 chatovima dodatno će osnažiti Viberovu poziciju najsigurnije svjetske messaging aplikacije.

Za korištenje samouništavajućih poruka, potrebno je:

Kliknuti na ikonu sata na dnu chata i odabrati vremenski period do samouništenja poruke.

Natipkati tekst ili dodati sliku/video i poslati je.

Viber je kroz godine već dokazao koliko pažnje posvećuje privatnosti korisnika. Više je puta bio inovator među messaging appovima, pa je tako 2015. predstavio opciju “izbriši poruku”, 2016. na red je došla obostrana enkripcija podataka, a skriveni i tajni chatovi uvedeni su 2017. U želji za osiguravanjem najviše razine privatnosti za svoje korisnike, Viber se penje stepenicu više i u klasične chatove uvodi samouništavajuće poruke.

- S ponosom najavljujemo dodavanje funkcionalnosti ‘samouništavajućih poruka’ u sve 1-na-1 chatove. Otkad ih je Viber 2017. predstavio kao dio ‘tajnog chata’, s vremenom smo zaključili da bi se takvo osiguravanje povjerljivosti, kao i obavijest o tome da je primatelj napravio screenshot ekrana, trebalo koristiti i kod klasičnog chata. Ovo je samo još jedan korak na putu prema našoj želji da postanemo najsigurnija messaging platforma na svijetu - izjavio je Ofir Eyal, operativni direktor Vibera.

Video: https://clck.ru/N4iey