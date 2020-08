English café u Lideru: Godišnji odmor - small talk i planovi za ljeto (2)

Podsjetite se kako voditi small talk o godišnjem odmoru na radionicama škole stranih jezika Boutique Lingua u kolovozu.

U prvoj smo radionici ponovili koja glagolska vremena koristimo za opisivanje kako smo proveli godišnji odmor, a u drugoj i trećoj ćemo ponoviti koja glagolska vremena koristimo kako bismo izrazili svoje namjere, predviđanja i planove za godišnji odmor koji nam tek predstoji.

Summer vacation 2: Our future summer vacation

Kada govorimo o planovima za budućnost, važno je razlikovati namjeru od sigurnog, fiksnog plana u budućnosti, onoga koji uključuje već kupljene karte, rezerviran smještaj, i slično. Za izražavanje namjere u engleskome jeziku koristimo going to future, a za sigurne planove koristimo Present continuous: We are going to visit Brač ali We are visiting Brač next week. We are leaving on Monday and staying there for two weeks. U prvome slučaju odlazak na Brač nije siguran kao u drugome, ne postoji točan datum polaska i ne govori se o tome koliko će se tamo ostati. Razgovor o godišnjem odmoru u budućnosti može glasiti ovako:

Are you going somewhere for your summer vacation?

Yes, we are going to visit Mljet, but I have a lot of work to do so I don’t know when exactly. What about you?

We are traveling to Mali Lošinj next week. We are staying in a little house by the sea.

