English café u Lideru: Godišnji odmor - small talk i planovi za ljeto (3)

Podsjetite se kako voditi small talk o godišnjem odmoru na radionicama škole stranih jezika Boutique Lingua u kolovozu.

U prvoj smo radionici ponovili koja glagolska vremena koristimo za opisivanje kako smo proveli godišnji odmor, a u drugoj i trećoj koja glagolska vremena koristimo kako bismo izrazili svoje namjere, predviđanja i planove za godišnji odmor koji nam tek predstoji.

Summer vacation 3: Our future summer vacation

Sada kada smo ponovili da za izražavanje namjere u engleskome jeziku koristimo going to future, a za sigurne planove Present continuous, ponovimo i kada se koristi will future! Will future nam vjerojatno prvi pada na pamet kada razmišljamo o izražavanju budućnosti u engleskome jeziku. Koristimo ga za odluke i ponude koje donosimo u trenutku, ali i za predviđanja, pa ga nalazimo u kontekstima sličnima ovome:

Where are you going for your summer vacation?

I am going to Dugi otok, we are leaving on Monday.

Have you been there before?

Yes, we go there every year, we like it a lot. There aren’t many people there, the sea is beautiful and the nature lovely. What about you?

We are staying in my parents’ house in Zadar. It is actually near Dugi otok!

If you want, you can come and pay us a visit!

I will! I can come on Saturday!

U ovoj situaciji, will koristimo za izražavanje odluke donesene u trenutku razgovora. Možemo ga koristiti i za predviđanja o nečijem ljetovanju, i reći I think he will go to Hvar this summer.

Sada kada smo ponovili različite načine izražavanja budućnosti u kontekstu ljetovanja, riješite kviz i provjerite svoje znanje!