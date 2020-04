Hrvoje Balen: Kako najbolje iskoristiti izolaciju za formiranje svoje budućnosti

Kako prisilan boravak u kući najbolje iskoristiti za jačanje poslovnih kompetencija pitali smo i člana uprave Učilišta Algebra Hrvoja Josipa Balena.

Promjena koja se dogodila je bila prebrza da bi se ljudi mogli apsolutno prilagoditi i reći da im je komotno promijeniti dnevne navike. Ovakve promjene ponašanja se inače događaju u nekom slijedu od par godina dok je nas nova paradigma zadesila u svega par dana, priča Balen i djeluje utješno.

Lijepo je čuti kako je u redu što se nisu svi od prvog trenutka pri skoku u nepoznato dočekali na noge, pa čak i ako još uvijek ne stoje stabilno na tek uspostavljenim nogama na poznato-nepoznatom teritoriju. Kuća koja je ujedno i radno mjesto spaja privatno i poslovno i na naprasni, grubi način dokida granice između tih sfera. No, kako-tako svi se uspijevaju organizirati, mada nije problem samo naš radni dan, imaju ga i djeca. Istovremeno. U istoj kući. Možda djeluje nadobudno kada mi uz sve to predlažemo još nekakve izvanposlovne, izvankućanske (ali u kući) i izvanškolske aktivnosti kojima biste iskoristili vrijeme na najbolji mogući način - radom na sebi i svojim poslovnim kompetencijama. Ipak, vrijedi pokušati. Balen nudi savjete kako to postići.

- Svi Europljani se trenutno žale da imaju problema s usklađivanjem rada od kuće i dječjih školskih obaveza. Međutim, važno je za početak rasporediti vrijeme na isti način kao i prije epidemije. Dakle, organizirati si vrijeme – možda dva poslijepodneva tjedno ili nekoliko cijelih dana mjesečno za učenje. Obrazovanje je pogotovo u ovim trenucima iznimno važno jer daje ljudima vezu s 'normalnim' životom, onim koji su živjeli prije epidemije. Istovremeno daje im i nadu i viziju budućnosti, koju čak i kroz online nastavu mogu dijeliti s ljudima s kojima dijele i slične interese jer moderna online nastava nije 'buljenje' u ekran, već dvosmjerna komunikacija s nastavnikom i drugim sudionicima, rješavanje problema u manjim grupama, interakcija na rješavanju zadaća, prezentiranje rješenja, traženje pomoći od nastavnika, davanje kontrole nad vašim računalom da vam nastavnik pomogne oko nekog praktičnog zadataka i slično - razlaže jedan od osnivača visokog učilišta Algebra.

Dodaje da se organizacijom vremena, povlačenjem u tišinu neke prostorije u stanu i smanjenjem distrakcije dogovorom s ukućanima i gašenjem mobilnog uređaja, može stvoriti 'mali okvir u kojem možete sami formirati svoju budućnost nakon izlaska iz izolacije'.

Na što se najpametnije usmjeriti?

Svjedočimo velikim promjenama koje su prisilile ljude da prigrle digitalno kao jedini način komunikacije, kupovine, plaćanja računa, poslovanja i dolaska do kupaca. Nažalost, mnogi su poslodavci izgubili bitku protiv korone i mnoga radna mjesta su zamrla na najgori mogući način, stvorivši gužve ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Čim se stvari srede, tražit će se poslovi, mnogima je to prilika da naprave dugo željeni zaokret u karijeri, a mnogima da se konačno pronađu u nečemu. Stoga treba iskoristiti vrijeme koje nam je palo u krilo, iskoristiti ga mudro. Što će se najviše tražiti kad se jednom vrata stana širom otvore? Na što se najpametnije usmjeriti u samousavršavanju koje je zahvaljujući tehnologijama nadohvat ruke?

Kompetencija na kojima se itekako isplati sustavno raditi Marketinško komuniciranje i sve što ima veze s eCommerceom i boljim upravljanjem kupcima (CRM) Priprema i provedba EU projekata, ali i project management općenito Poslovno upravljanje organizacijama u doba digitalne transformacije – eLeadership

---– Iako su se vrata zatvorila, otvorio se potpuno novi prozor mogućnosti za web dizajnere, programere, stručnjake za informacijsku sigurnost, specijaliste za internetski marketing i eCommerce, stručnjake za marketinšku komunikaciju, dizajnere računalnih igara, stručnjake za baze podataka i umjetnu inteligenciju… Mnoga zanimanja će neko dulje vrijeme biti suvišna pa je sad možda i najbolji trenutak za razmisliti o– praktičan je Balen.

Ulazak u digitalan svijet ide i na druga vrata kroz stjecanje vještina za programiranje i razvoj softvera, razvojem računalnih igara, 3D dizajnom i dizajnom korisničkog sučelja.

- Razmislite kako je to već danas pohađati nastavu na kojoj učite kako se baviti marketingom u doba online dućana i napredne analitike, kako upravljati razvojnim projektima radeći na daljinu, kako izgrađivati softverske platforme budućnosti ili mobilne aplikacije, kako dizajnirati 3D modele za računalne igre, kako pripremati projekte koji će se financirati iz budućih EU fondova - profesionalni digitalac Balen s lakoćom niže ideje na što se baciti u karantenskim uvjetima kako bi, barem što se tiče kompetencija, spremno dočekali neizvjesnu budućnost.

Za zamišljanje novog radnog okruženja čak i ne treba jako upregnuti maštu. Možda upravo u njega gledate - vaš kuhinjski stol, radni stol ili fotelja. Udaljeni rad preko preko platformi za naručitelje iz cijeloga svijeta sigurno će značajno porasti. Pogledajte stoga malo i platforme kao što su Toptal koji nudi poslove za programere i dizajnere, Upwork (bivši Elance) koji nudi poslove za copywritere, arhitekte, programere, fotografe pa čak i pravnike te Fiverr na kojem se mogu potražiti gaže za snimatelje, montažere, kreativce, programere, poslovne analitičare…

Balen navodi i kompetencije na kojima se, kako kaže, isplati sustavno raditi. To su marketinško komuniciranje, sve povezano s e-trgovinom i upravljanjem kupcima (CRM), projekt menadžment, priprema i provedba EU projekata te poslovno upravljanje organizacijama u doba digitalne transformacije (eLeadership).

Umjesto zaključka, Balen daje tri opća savjeta.

Svijet neće sutra stati, ali će u svakom slučaju trebati digitalne profesionalce više nego ikada Ova kriza će mnogima postati prilika iz nužde, ali će im otvoriti mnoga vrata stjecanjem novih, traženih znanja Nemojte se ograničavati samo na Hrvatsku jer će pojedine zemlje brže vraćati svoju posrnulu ekonomiju, a vi se morate spremati za globalno tražena znanja

Samo naprijed, ne odustajte pa makar sve završilo samo na pokušaju!