Kompetencije - Prilika za promjenu i dopunu profila na LinkedInu

Život u četiri zida i socijalna distanciranost nameću okretanje prema samome sebi. Prilika je to za privatno, ali i profesionalno nadograđivanje kakvu možda nikad više nećemo dobiti, prilika da iz stanova i kuća izađemo bolji i jači jer ćemo imati zahtjevne zadatke da obnovimo sve što su korona i potres oštetili.

Istražili smo stoga koje će biti najtraženije vještine nakon povratka u 'stari', ali prilično izmijenjeni svijet i kako skratiti sate rezervirane za Netflix and chill u korist jačanja poslovnih znanja i vještina.

Prepoznati vlastitu moć

– Jedna je od najčešćih izlika svih profesionalaca za manjak učenja i napredovanja nedostatak vremena. U vrlo ubrzanom ritmu ostane malo vremena za edukaciju i razvijanje poslovnih vještina. Upravo je ovo vrijeme idealno za edukaciju, razvoj svladanih vještina i učenje novih – s entuzijazmom prihvaća našu potragu za korisnim savjetima Ilija Brajković, izvršni direktor digitalne agencije Kontra.

Promjena koja počinje od pojedinca neizmjerno je važna jer ne ostaje na njemu, dodatno hrabri 'pokućne radnike' na stjecanje novoga znanja i Vali Marszalek, izvršna direktorica Global Compacta Hrvatska i savjetnica za održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje u HUP-u.

– Ljudi trebaju prepoznati vlastitu moć i pokrenuti se, ulagati u sebe i osobni razvoj kako bi poslije u djelovanju s drugima pokrenuli promjene i u svojim organizacijama. Naime, kad se osnaže, to zauzvrat utječe na organizacije, pretvarajući timove u angažiranije i učinkovitije, što pridonosi poslovnom uspjehu cijele organizacije – kaže Marszalek uz napomenu da je za početak važno definirati što želimo postići, u kojem se smjeru razvijati te što će sutra koristiti tvrtkama u kojima radimo.

Na tom tragu provjerili smo s portalom Moj posao, koji svake godine provodi istraživanja o stanju na tržištu rada, koja su najtraženija znanja. Doznajemo da su poslodavci u četrdeset posto oglasa tražili znanje stranih jezika, prije svega engleskoga, a na svakom je trećem natječaju za posao uvjet za zaposlenje poznavanje rada na računalu, osobito Worda i Excela. Ako imate još posla s dopunjavanjem znanja na tim područjima, znate odakle krenuti. Besplatnih tečajeva za svladavanje tih računalnih programa i aplikacija za učenje stranih jezika ima napretek. Ako vas one ne zadovolje, na platformama za kolektivnu kupnju nude se online tečajevi po akcijskim cijenama.

Nove kompetencije

Otišli smo i korak dalje jer ipak svjedočimo velikim promjenama koje su prisilile ljude da prigrle digitalno kao jedini način komunikacije, kupovanja, plaćanja računa, poslovanja i dolaska do kupaca.

– Iako su se vrata zatvorila, otvorio se potpuno nov prozor mogućnosti za web-dizajnere, programere, stručnjake za informacijsku sigurnost, specijaliste za internetski marketing i e-trgovinu, stručnjake za marketinšku komunikaciju, dizajnere računalnih igara, stručnjake za baze podataka i umjetnu inteligenciju… Mnoga zanimanja dugo će biti suvišna, zato je možda najbolji trenutak da se razmisli o promjeni ili dopuni svog profila na LinkedInu i inače vrlo traženim digitalnim kompetencijama – savjetuje Hrvoje Balen, član Uprave Učilišta Algebra, i navodi kompetencije na kojima se, kaže, isplati sustavno raditi.

​To su marketinško komuniciranje, sve povezano s e-trgovinom i upravljanjem kupcima (CRM), projektni menadžment, priprema i provedba projekata Europske unije te poslovno upravljanje organizacijama u doba digitalne transformacije (e-leadership). U digitalni svijet ulazi se i na druga vrata, i to stjecanjem vještina programiranja i razvoja softvera, razvoja računalnih igara, 3D dizajna i dizajna korisničkog sučelja.

Ako svoje vrijeme ne namjeravate utrošiti ni na jedno od tih prosperitetnih digitalnih područja, rad na daljinu zasigurno vas je već potaknuo na upoznavanje nekih od sljedećih alata za komunikaciju i upravljanje zadacima: Slack, Basecamp, Asana, Trello, Zoom i Meet. Iskoristite novonastale prilike da ih dobro upoznate jer nakon ovoga prisilnog rada od kuće postat će sastavni dio poslovanja u Hrvatskoj, koja je u vezi s tim bila ponešto sramežljiva, a zašto ne biste ponudili svoj rad na daljinu i tvrtkama izvan granica?

– Ovladavanje tim ili sličnim alatima sigurno je kompetencija bez koje ćete teško moći raditi u vremenu koje je pred nama – potvrđuje Mario Buljan, direktor ​eWysea, agencije koja se bavi izradom sadržaja za e-učenje.

'Bildanje' mekih vještina

Iako je u svakom govoru o jačanju poslovnih kompetencija nemoguće izbjeći riječ 'digitalno', stručnih poslovnih znanja i vještina uvijek će trebati, osobito nakon raznih financijskih, partnerskih i egzistencijalnih krahova koje je prouzročio koronavirus.

– Nakon što pandemija prođe, ostat će nam glava na ramenu, a to je najveći kapital jer sve drugo stvaramo iskorištavajući svoje intelektualne kapacitete. Zadržite pozitivu na najvišoj razini i klonite se negativnih ljudi – poziva na pozitivno razmišljanje Jasminka Samardžija, direktorica tvrtke Motivacijski govornik.

Ta profesorica mikroekonomije i makroekonomije na RIT-u Croatia savjetuje da se vrijeme hibernacije iskoristi za istraživanje tržišta, 'bildanje' mekih vještina te jačanje koherentnosti tima.

– Upravo u teškim situacijama rađaju se najbolje ideje. Uključite svoj tim u razmjenu ideja jer, iako je strategija na kraju vaša odluka, niste sami – podsjeća Samadžija na radost zajedničkog stvaranja.

Da će kvaliteta rada i učinkovitost biti važnije nego ikada, smatra Krešimir Šimac, direktor tvrtke za edukaciju i poslovno savjetovanje poduzetnika i menadžera Mirakul. Nakon koronavirusa, koji je istaknuo važnost digitalnoga, povezanog poslovanja, do izražaja će posebno doći meke vještine, i to na svim područjima, od upravljanja ljudima i strateškog planiranja do vlastitog upravljanja vremenom, stresom i postavljanja prioriteta.

– S obzirom na to da nas čeka i financijska kriza, ponovno postaje važno upravljanje likvidnosti i rizicima. Prodajne vještine također će postati ključne jer će prodaja ići mnogo teže nego prije krize i samo najbolji prodavači uspjet će ispunjavati svoje planove – zaključuje Šimac.

Tri pravila

Širok je raspon poslovnih kompetencija na kojima sada treba predano raditi kako biste njima suvereno vladali kada dođe vrijeme da se njima koristite i što lakše postignete zadane ciljeve. Znanje danas dolazi na mnogo načina, samo izaberite onaj koji vam najviše odgovara.

– Ako volite čitati, ima mnogo knjiga o raznim kompetencijama i vještinama koje možete pročitati. Ako ste više vizualni tip, ima mnogo videomaterijala koje možete pogledati. Ako pak volite interakciju i treba vam motivacija vanjskim poticajima, niz je online tečajeva koje možete upisati. Nije važno koja vam je metoda draža sve dok se držite triju pravila: ulažete trud, preispitujete se i iskreni ste prema sebi – praktična je Hrvojka Kutle, konzultantica za ljudske resurse u Spirali izvrsnosti koja nas također podsjeća na to da u svijetu koji se brzo mijenja i napreduje ne raditi na svojem razvoju znači nazadovati.