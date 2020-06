Boris Sruk: Osam koraka za oporavak poslovanja od koronakrize

Kad će se stvari i događaji vratiti na razinu na kojoj su bili? To je pitanje koje nam je ostalo u glavi dok smo se izolirali kako bismo spriječili širenje bolesti COVID-19. Pravo je pitanje ipak: kako se od ovoga možemo oporaviti i kako nastaviti poslovati?

Većina stvari koje smo dosad radili bit će drukčije. Barem neko vrijeme. Ograničenja će s vremenom popuštati u više faza. Neće svi odjeli ili sektori u poduzeću odmah početi s radom i aktivnostima, što zbog mjera zaštite koje će se i dalje provoditi, što zbog toga što je lako i brzo prerezati, ali mnogo je teže sve ponovno pokrenuti. I treba zaboraviti 'povratak na staro'. Poziv na promjene na stolu je svakog vlasnika i/ili menadžmenta poduzeća. Nema više 'vidjet ćemo' ili 'ne trebamo se mi mijenjati, dobro nam ide'. Hitno se svi moraju mijenjati. Nema iznimaka. Oni koji prije pokrenu 'plan aktivnosti restrukturiranja', prije će se i vratiti u koliko-toliko 'normalan' poslovni ciklus.



Dakle, kakav je vaš plan oporavka? Imate ga napisanog? Definirano do aktivnosti da svatko u poduzeću zna svoju ulogu?

Što vam je činiti? Najprije pripremiti sebe da biste pripremili druge. Ako sad niste pravi lider, postoji velika mogućnost da vam se povratak ne ostvari kako ste ga zamišljali. Lako je biti general u miru, teško je biti general u bitci s nepoznatim ishodom i nepoznatim utjecajima. Mi sad jesmo u tim uvjetima, 'ratno' je tržište pred nama.



Ovih osam koraka možda vam pomognu da počnete planirati povratak svojeg poduzeća na tržište, ali na temelju drukčijih postulata poslovanja i drukčijih modela.



Korak 1.: Pripremite svoju temeljnu djelatnost.

Nakon nekoliko tjedana izolacije imate li ideju koji odjel i koji ljudi drže ključne operacije u poduzeću? Oni su temelj funkcioniranja vaše organizacije. Pronađite ih. Svima poznato Paretovo načelo 80 : 20 možemo primijeniti i u ovom slučaju: kako bi se osamdeset posto aktivnosti u poduzeću ponovno pokrenulo, za započinjanje tih aktivnosti potrebno je angažirati dvadeset posto radne snage.



Okupite svoj najjači tim i pripremite ga za bitku s 'novim normalnim'. Uspostavite i pokrenite kontrolu rada pod svim možebitnim sigurnosnim mjerama. Kad je vaša temeljna djelatnost postavljena, svi drugi odjeli mogu preuzeti svoje mjesto i pokrenuti aktivnosti ondje gdje su stali.



Korak 2.: Redefinirajte poslovni plan.

Sjećate se svoga poslovnog plana za 2020. ili za iduće tri godine? Zaboravite ga! Vrijeme je za pripremu 'nečega novog', makar ga nazvali kriznim poslovnim planom. Morate se usredotočiti na sljedeće:

pronalaženje novih prilika na tržištu – dio tržišta zaboravite, vrijeme je za novo

smanjivanje ciljane publike – neki kupci više nisu vaši kupci, pronađite nove

stvaranje tima iz snova – nov, brži, efikasniji

istraživanje novih struktura cijena – stvorite business intelligence.

Krenite iznova s planom. Na novom ste igralištu. Na redu je novi plan puta. Potražite nove mogućnosti. Preispitajte svoju publiku. Napravite plan koji zadovoljava novo tržište i nove kupce. Učinili ste to bezbroj puta. Morate ponovno. S novim parametrima.



Postavite nove godišnje ciljeve. Sastavite novu viziju i izjavu misije kako biste motivirali svoj tim za to novo putovanje. Pravo je vrijeme da uključite sve zainteresirane strane u organizaciji. Ako se sad odvojite od drugih, to može biti pogubno za vas. Neka su poduzeća u ovom vremenu već provela potrebne aktivnosti restrukturiranja. Nekoliko njih, ali većina to nije učinila. Premostite jaz između izgubljenih aktivnosti i tržišta.



Korak 3.: Uhvatite se ukoštac s iskrenom stvarnošću.

Priznajmo sami sebi: planovi, proračuni, troškovi i ciljevi za 2020. bacaju se kroz prozor. Dakle, što biste trebali očekivati u idućem razdoblju?



Ne bojte se postavljati teška pitanja sebi i drugima oko sebe. Očekuju vas novi izazovi koje treba riješiti sada. To uključuje:

Koliko će dugo ovo trajati?

Jesu li ljudi voljni potrošiti svoj novac na vaše proizvode ili usluge?

Hoće li cijene koje nudimo biti realne na ovom tržištu?

Kako možemo povećati prodaju?

Na mnogo pitanja treba odgovoriti pri izradi postojanoga plana oporavka. Zaključili smo da ga imate, zar ne? Razmislite u široj fleksibilnosti. Ključno je prepoznati kad tržište više ne reagira na vas i možete li brzo prijeći na novi, krizni poslovni plan.



Korak 4.: Zapitajte se što biste učinili drukčije.

Pandemija je 'korporacija koja se bavi otvaranjem očiju'. Ona upozorava na sve slabosti u organizaciji. Ako smatrate da vaše poslovanje nije bilo spremno za pandemiju i da niste imali pripremljen krizni plan u 'mirno doba poslovanja', sad znate da postoje neka područja za poboljšanja. Kao i kad donosite odluke za novu godinu, navedite organizacijske ciljeve za posao na temelju njegovih trenutačnih nedostataka.



Da nije bilo tehnologije, pandemija bi bila mnogo složenija nego što je bila. Tehnologija je postala poslovni ekvivalent ukupnog kompleta za preživljavanje. Uključite u svoje prioritete uvođenje tehnološke komponente u sve svoje operacije i aktivnosti. Ne dopustite da se više ikada potpuna obustava svjetskog poslovanja odnosi i na vas. Ne dopustite si biti nespremni. Nije vrijeme biti zadovoljan jednim kupcem koji nosi osamdeset posto prihoda. Diverzificirajte se.



Korak 5.: Odaberite ispravnu marketinšku strategiju.

Svaka organizacija doživljava različite razine uspjeha s mrežnim marketingom. Čimbenici se razlikuju ovisno o ciljanoj publici i platformama koje se upotrebljavaju za pridobivanje novih (ili zadržavanje postojećih) kupaca. Marketing govori o stvaranju svijesti. Kupcima su potrebna stalna podsjećanja na vaše proizvode i usluge koje nudite. Podijelite uspjehe svoje organizacije na razine i postavite ciljeve marketinškog nastupa. On mora biti umjeren, ali s jasnim porukama.



Uz ograničene proračune za oglašavanje (ipak je pandemija isušila dosta vaše gotovine) pomna analiza prethodnog načina poslovanja i ostvarenog uspjeha oživit će konkurentsku strategiju. Izvucite sve podatke prijašnjih marketinških kampanja i odaberite one s visokom stopom odaziva. Naprimjer, pogledajte:

Zašto je to tako dobro funkcioniralo?

Hoće li funkcionirati na ovom tržištu u novim uvjetima?

Što se publici svidjelo u tome?

Kako možemo stvoriti nešto slično?

Budite korak ispred svih, pogotovo ispred konkurenata. I njih je svjetska pandemija umirila i zatvorila. Strukturirajte marketinške planove. Pripremite se za lansiranje malih, ali učinkovitih kampanja. Morate izdvojiti neka sredstva u novome poslovnom planu, koliko god to bilo teško. Ne smijete nestati s tržišta jer i sami znate koliko će vas stajati povratak na njega.



Korak 6.: Regenerirajte financijsku projekciju.

Opet smo na početku. Kakav je vaš petogodišnji plan? Postavljali ste si teška pitanja i prije COVID-19 kad ste postavljali planove. Vrijeme je da procijenite svoju financijsku projekciju prema novonastaloj situaciji.

Napravite detaljnu financijsku strukturu za ovu godinu i za one koje slijede (ne više od tri godine unaprijed). Uđite detaljno u strukturu poduzeća i izvucite sve što vam je potrebno za postizanje ciljeva. Dakle, uzmite u obzir:

Kako djeluje projekcija novčanog toka u skladu s vašim planovima?

Jesu li vaši ciljevi ostvarivi?

Kakvi su učinci neispunjenih ciljeva?

Kako možete poboljšati projekciju poslovanja?

'Keš' je kralj u vrijeme krize i postaje još važnija karika u idućem razdoblju. Osigurajte redoviti priljev, pa makar i u manjem obujmu.



Korak 7.: Pripremite komunikacijski plan.

Nikad nije dovoljno komuniciranja, pogotovo tijekom krize. Vaš komunikacijski plan trebao bi biti usmjeren prema:

zaposlenicima

kupcima

dobavljačima

svim drugim interesno-utjecajnim skupinama.

Pomno osmislite jasnu i sažetu poruku i redovito je prenosite. Definirajte odgovornu osobu za komunikaciju, bilo internu ili eksternu. To je vrlo važan posao koji treba obavljati u doba redefiniranja i restrukturiranja poslovnih modela.



Korak 8.: Pripremite se za oporavak.

Na kraju tunela nalazi se svjetlo, samo ne znamo koliko je dug taj tunel. Dok se budete oporavljali, morat ćete ostati korak ispred drugih:

pojačajte narudžbe – komunicirajte s kupcima

kupnja sirovine i materijala – komunicirajte s dobavljačima

brinite se o zaposlenicima – komunicirajte s njima

operacionalizirajte se maksimalno – skratite nepotrebne korake

Planirajte i novčani tok za fazu oporavka. Kad se svijet ponovno pokrene, morat ćete najprije potrošiti novac da biste zaradili u nekom razdoblju. Bilo bi šteta 'voziti se' bez dovoljno sredstava za povratak poslovanja u normalu. Svi vaši planovi trebali bi uključivati ​​najmanje četverotjedno razdoblje oporavka. Tjedno nadzirite svoj novčani tok, ali pripremite i tromjesečni plan priljeva i odljeva. Stvar je samo da imate dovoljno slobodne gotovine. Na banke ne možete računati u kratkom vremenu (znate i sami).



Sutra može biti kasno

Pandemija će proći, ali ostavit će veoma negativne posljedice na vaše poslovanje, ali i na vaše partnere. Svi su pogođeni. A vremena je malo. Prvi je korak – konsolidacija poslovanja. Planiranje je trenutačno vitalna faza za poduzeće. Uz redefiniranje poslovnih modela jako je važno komunicirati interno i eksterno. Uključite sve zaposlenike u plan oporavka, i to odmah; ako i niste namjeravali, uključite ih.



Navedeni koraci izgradit će nove temelje i planove za rast vaše organizacije u budućnosti. Neki će zaposlenici otpasti, neki će novi doći. Sve je to dio vašega 'novog modela poslovanja'. Izrada detaljnog plana kontinuiteta i prognoze novčanog toka pomoći će vam u održavanju vaših aktivnosti, iako manjega kapaciteta, i olakšati vam oporavak nakon završetka krize. Čuvajte svoj 'keš' i pametno ga usmjeravajte – jer 'keš' je kralj.