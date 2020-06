PET koraka kao stvoriti pozitivan trend u organizaciji

Promjena iz negativnog u pozitivni trend svake poslovne aktivnosti je trenutno u fokusu. Vraćanje na novo staro je nužno i to što prije. Pridobivanje suradnje s postojećim klijentima je jednostavnije nego s novima, predstavljanje postojećih proizvoda i usluga je jeftinije nego stvaranje novih. Koliko nam za povratak na novo staro stanje treba vremena? Malo. Godina je na polovici. Nužna je inventura poslovnih alata i raspoloživih resursa i novi ubrzani plan.

Certifikacija, bilo da se radi o ISF© branding certifikaciji, certifikaciji sustava upravljanja, je najkorisniji dio organizacijske nematerijalne imovine koja je trenutno najisplativija investicija jer pozitivno utječe na sve organizacijske aspekte, pa tako i na prodaju. Kad ima novca, svi su zadovoljni. Moja perspektiva potvrđuje: sustavi i brend mogu spasiti sve do sad izgubljeno i vratiti poslovanje natrag na pravi put. Na 5 ključnih problema nudimo 5 koraka kako ponovno stvoriti pozitivan trend u organizaciji:

1. Pretrpjeli ste štetu zbog krize

Trenutno loše poslujete, imate još samo nekoliko preostalih stabilnih kupaca, usko ste orijentirani na njih i na vaše dobavljače koji vas se grčevito drže, ali je trenutna situacija jako nestabilna i ne znate koliko ćete još opstati. Trenutno nemate nikakvih planova, samo živite od danas do sutra. Ne planirate nikakav razvoj, ne planirate nikakva ulaganja. Trenutno ste okrenuti prema unutra, borite se sami sa sobom za opstanak. Strpljivo čekate da kriza prođe i da se natrag vratite na staro. Nemate snage niti volje pratiti nove trendove niti mijenjati poslovnu strategiju. Niste još poduzeli ništa kako bi se prilagodili novonastalim uvjetima, čekate. Svjesni ste da čekajući vrijeme prolazi da se neće vratiti unatrag i tješite se. Prvi korak: Potreban vam je novi strateški plan.

2. Marketing i brendiranje

Ne znate što je brending, ne koristite niti jedan model, ne želite se isticati i privlačiti pažnju javnosti na vašu organizaciju? Smatrate da su sve vaše postojeće aktivnosti dovoljne i zadovoljavajuće. Ne pratite digitalne i marketinške trendove. Ulaganja u marketing i brendiranje su vam suvišna, naročito sada kad vam se čini da je to za neka druga vremena jer je certifikacijsko brendiranje nepotrebni luksuz i ne vjerujete da vam bilo kakva promocija može koristiti. Sve to previše košta, ipak je sad vrijeme kad treba štedjeti. Pratite vašu konkurenciju čije marketinške informacije dopiru do vas i zavidite im, ali ste uvjereni da je vaša odluka dobra, jer sad nije vrijeme za nikakva ulaganja. Drugi korak: Potreban vam je certificirani brend i povezani marketinški plan.

3. Organizacijska klima vam je loša

Opća bojazan za poslovnu egzistenciju, razgovori o opstanku, mogućnost otpuštanja, kriza. Samo te riječi su svaki dan prisutne na svakom vašem sastanku, svakom vašem razgovoru sa zaposlenima. Svi vaši zaposleni samo o tome razgovaraju. Pala je motivacija. Ne znate kako izaći iz začaranog lošeg kruga negativnih razgovora. Zaposleni su nezadovoljni, prisilno korištenje godišnjih odmora, otežani uvjeti rada, strah za gubitak radnih mjesta. Ključni zaposlenici vam najavljuju odlazak. Ukinuli ste sve edukacije, ne planirate nikakve inovacije. Nestalo je humora u pauzama za kavu. Izbjegavate obraćanja svim zaposlenima jer ne znate što reći. Nemate više snage. Kriza vas je izmorila. Kriza je izmorila vaše zaposlenike. Treći korak: Potreban vam je motivacijski trening i Employer branding.

4. Produktivnost vam je loša

Pala je produktivnost. Čak i ovo malo kupaca što imate je nezadovoljno jer ima prigovor na kvalitetu vaših proizvoda i usluga. Pritišćete zaposlene na izvanredne radne zadatke u otežanim uvjetima rada, morate osigurati opstanak. Otežana vam je dostupnost svih resursa i uvjeta koji su sada promijenjeni, procesi i procedure se zaobilaze, improvizacija postaje praksa. Borite se da zadržite kontrolu. Četvrti korak: Potreban vam je trening optimizacije produktivnosti i optimizacija poslovnih procesa. Kombinacija ušteda i stvaranja veće vrijednosti.

5. Financijska situacija vam je loša

Ne prodajete dovoljno da osigurate planirane prihode. Naglo krećete u štednju. Režete sve troškove. Održavate samo hladni pogon. Dobavljači vas zovu, ne javljate se. Peti korak: Potreban vam je novi prodajni plan i prodajni trening.

PET koraka je malo, a vrijednost koju donose za stvaranje pozitivnog trenda u vašu organizaciju je velika. Samostalno ili uz našu podršku, na pravom ste putu.