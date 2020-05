Školica komuniciranja Melite Pavlek: Timsko komuniciranje – najvažniji dio kriznog djelovanja

Doba krize ne možemo nikada predvidjeti, ali se za nju trebamo pripremiti. Pripremiti možemo plan protokola, tim, komuniciranje. Ipak, ono što će na kraju biti najbitnije su ljudski potencijali. Upravljanje ljudskim potencijalima odredit hoćemo li iz takve epizode izaći kao gubitnici ili pobjednici.

Zato u situaciji u kojoj se nalazimo svaka organizacija treba lidera. Lidera koji će svojim primjerom, razumom, stručnošću i stabilnošću znati upravljati timom i svim izazovima koji su ispred njega. Njegova uloga u vrijeme vođenja kriznog tima nije samo razumijevanje šire slike već PROAKTIVNO djelovanje. Pogotovo kada su ljudski životi u pitanju, nema vremena za reaktivne postupke. Lider mora biti korak, ako ne i dva ispred svojih kolega. U tom proaktivnom pristupu voditelj kriznog tima predviđa i operativno vodi.

Međutim ono što nitko ne kaže javno jeste i da je kriza prilika da testirate lojalnost i jake strane vašeg tima. Nemojte se bojati toga jer u svakoj organizaciji imamo ljude koji možda nisu kreativni, ali su odlični u vrijeme krize. Ili pak one koji vole rutinu, ali se u doba krize u potpunosti izgube. Zato u krizni tim ubrojite one na koje se možete osloniti, one koji poznaju sustav i one koji nemaju problema s direktno delegiranim zadacima. Sve ostale možete ubrojiti u sekundarni prošireni tim, ali oslonite se na maksimalno pet do sedam ljudi.

Iako u stilovima upravljanja postoji velika lepeza različitih mogućnosti, od autoritativnog do prijateljskog i demokratskog, kriza u osnovi priznaje samo dva – AUTORITARAN I DEMOKRATSKI.

Dok AUTORITARAN podrazumijeva da se izdaju jasni naputci, rokovi i očekivanja, DEMOKRATSKI se oslanja na ljude koji su već neki sličan scenarij prošli. To pojednostavljeno znači da ćete trebati izbrusiti svoje delegiranje te imati barem dvoje ljudi koji će i sami, bez vas kao lidera, znati što učiniti. Kriza ne trpi odugovlačenje, beskrajnu analitiku ili istraživanja. U njoj je potrebno timski i pojedinačno donositi odluke koje možda nisu u tom trenutku najbolje, ali su bolje nego da ih uopće niste donijeli.

U cijelom društvu imamo krizu ODGOVORNOSTI i preuzimanja obaveza tako da će ova pandemija biti dvostruka prilika za lidere. Na jednoj strani će vam biti jasno tko je zaista rame uz rame uz vas, a na drugoj strani vidjet ćete svoje slabe strane upravljanja. I jedno i drugo će biti važne informacije kada ovo sve završi. Test koji ćemo proći s drugima i nama samima promijenit će trajno naša uvjerenja.

Svijet više nikada neće biti isti. Zato je dobro uz sebe imati tim koji to može preživjeti.