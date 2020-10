Školica komuniciranja Melite Pavlek: Tri savjeta kako se motivirati da biste ostvarili ciljeve

Ako tražite mudrost, novo znanje, neki konkretan uvid i u to uložite trud, uvijek ćete biti nagrađeni. Ne postoji način da jaka namjera ostane uzaludna. I dobro je da je tako. I zato ako trebate dodatnu motivaciju kako biste ostvarili svoje ciljeve, evo što jasno morate komunicirati sami sa sobom da bi vam put bio jednostavniji.

JASNA SVRHA – Svi smo odlični kada prijatelju ili poslovnom kolegi treba pomoći da dođe do nekog rješenja. Ipak kada smo mi u pitanju često nam magla zamuti pogled. I onda se vrtimo u krugu želja, strasti, rokova i ciljeva. Zato, neka vam bude jasno zašto radite to što radite i koja je vaša temeljna svrha time iskorištena. Svrha toga što želite mora se osjetiti u vašim venama. Morate biti pozitivno uzbuđeni, spremni učiniti sve i veseliti se ostvarenom. To je osnova dugotrajne motivacije.

ČVRSTA ODLUKA – Obično pričamo o tome što želimo, zaboravljajući da to podrazumijeva naš jasan stav o tome što ne želimo. Da bismo mogli stvoriti mjesta za nove ljude, projekte, ciljeve i emocije, moramo znati što ne želimo dalje održavati. Time ćemo i jasnije i jednostavnije upravljati svojim vremenom jer se nećemo rasipati na nepotrebne stvari i obaveze. I više od toga. Moći ćete zaista upravljati svojom produktivnosti na puno bolji način, a dugoročno će vas to dovesti do još jedne važne stvari. Jednostavnije ćete naučiti reći NE stvarima koje vas ne podržavaju što je dugoročno zaista veliki plus.

BRIGA – Najjednostavnije je u životu brinuti o drugima. Kada trebamo istinski brinuti o sebi postaje zanimljivo. Nemojte zaboraviti da je gotovo 80 posto uspjeha ovisno upravo o načinu na koji razmišljate. Ako sami sebi niste važni, teško je da ćete biti važni bilo kome drugome. Brinite o tome što vam treba da biste se osjećali dobro, motivirano, ispunjeno. Svaka minuta koju zaista posvetite onome što je vama važno, bez obzira što drugi o tome misle je zlatni ulog.

I da.. jasna svrha, čvrsta odluka i briga o sebi zaista jesu tri osnovna sastojka dugoročne motivacije i ispunjenja. Toliko jednostavno, a tako zahtjevno. Ali valjda je i to način da život bude i zabavan, a ne samo kompleksan. Zabavite se…