Sándor Fasimon: Inin održivi razvoj zasniva se na temeljnim djelatnostima, ali i na inovativnosti

Ina je već godinama vodeća domaća energetska kompanija i jedan od regionalnih lidera u prodaji nafte i naftnih derivata, što namjeravamo ostati i u budućnosti. Održivi razvoj smatramo jednim od osnovnih načela svog poslovanja te ga želimo i dalje graditi na temeljnim djelatnostima. Potkraj 2018. prihvatili smo razvojne smjernice koje će nam omogućiti pokretanje novog investicijskog ciklusa koji će stvoriti osnovu za Inin novi rast i održivu dugoročnu budućnost. Usredotočeni smo na pametna ulaganja koja će donijeti povrat. Prvih devet mjeseci ove godine obilježila su upravo intenzivna ulaganja u iznosu većem od 1,5 milijardi kuna, koja su počela pokazivati rezultate. Ukupni prihodi ostali su snažni te su porasli za dva posto.

Kad govorimo o planovima povezanima s našim temeljnim djelatnostima, istraživanje i proizvodnja fokusiraju se na rast domaće proizvodnje, nastavak istraživanja te obnovu i povećanje rezervi jer tako pridonosimo energetskoj sigurnosti države i dodatno osiguravamo opskrbu tržišta. U Hrvatskoj želimo nastaviti istraživanja na novim područjima. Prvi koraci u tom smjeru već su učinjeni: nakon Drave-02 Vlada Republike Hrvatske dodijelila je Ini dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu na još dva istražna prostora – Drava-03 i sjeverozapadna Hrvatska-01. Imamo potrebno iskustvo i znanje za izvođenje svih planiranih radova te vjerujemo u uspješan završetak pregovora i potpisivanje ugovora nakon kojeg će uslijediti Inine nove istražne aktivnosti. U inozemstvu vidimo priliku na svojim tradicionalnim tržištima, poput egipatskog, ali zanimaju nas i tržišta jugoistočne Europe, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Širenje područja rada

Rafinerijsko poslovanje ove godine obilježio je remont u riječkoj rafineriji, jedan od najvećih u povijesti kompanije, i slijede daljnja poboljšavanja u sklopu budućih projekata usklađena s programom 'INA R&M Novi smjer 2023.'. Nastavljamo aktivnosti vezane uz ulaganje u postrojenje za obradu teških ostataka vrijedno više od četiri milijarde kuna, što je Inin dosad najveći pojedinačni investicijski projekt. Konačna odluka o investiciji planirana je za kraj godine, a postrojenje bi trebalo biti pušteno u rad 2023. Industrijska lokacija u Sisku pak ostaje vrijedan dio tvrtkina poslovanja te ćemo i ondje nastaviti s poslovnim aktivnostima.

Važna su karika našeg lanca vrijednosti kupci – njih više od 220 tisuća svakodnevno uslužujemo u sklopu svoje maloprodajne mreže na više od petsto lokacija. Zahvaljujući stalnom razvoju ponude proizvoda i usluga ostvarujemo izvrsne poslovne rezultate i u Hrvatskoj i u BiH te u proširenoj maloprodajnoj mreži Crne Gore, a cilj nam je povećati udio na postojećim tržištima i proširiti se na nova. Želimo biti prvi izbor kupaca u pokretu, stoga nastavljamo osuvremenjivati mrežu i uvoditi koncept Fresh Corner.

Međutim, svjesni smo da je uz temeljne djelatnosti potrebno širiti područja tvrtkina rada jer je inovativna upotreba njezina znanja i imovine velik potencijal koji nam može omogućiti budući održiv rast. Jasno je da je naftna industrija jedna od najvolatilnijih gospodarskih grana u svijetu i njezina transformacija već je u tijeku – od digitalizacije i uvođenja novih tehnologija do promjene regulative i zakonskih okvira u kojima poslujemo. Stoga smo prepoznali potrebu za prilagodbom širenjem područja rada, s naglaskom na inovativnost poslovanja, jer bi se tako Inin lanac vrijednosti nadogradio i proširio, a tako bismo smanjili i moguće rizike.

Elektromobilnost i obnovljivi izvori

Primjerice, smatramo da je iskorak u elektromobilnost prilika za kompaniju, zato do kraja godine na autocestama u smjeru mora i drugim smjerovima te na važnijim gradskim i tranzitnim lokacijama planiramo instalirati četrdesetak punionica za hibridne i potpuno električne automobile. Do sada smo instalirali dvadeset tri brze punionice na sedamnaest lokacija. Uz to, kao energetskoj kompaniji plan nam je i snažnije iskoračiti u profitabilna ulaganja u proizvodnju obnovljivih izvora energije iz sunca, vjetra, geotermalne energije i ostalih izvora. Nedavno smo organizirali poslovni skup 'Vodik u Hrvatskoj' na kojem su najveći europski i domaći stručnjaci s tog područja govorili o prilikama u uvođenju vodikovih tehnologija i mogućnostima upotrebe vodika, osobito u prometu. Naime, vodik kao ekološko gorivo sutrašnjice prilika je o kojoj moramo razgovarati. Unatoč tome što je Ina najveća hrvatska kompanija, ne može to ostvariti sama, nego mora biti dio šire mreže. Tako bismo pridonijeli energetskoj tranziciji, održivom prijevozu i promicanju obnovljivih izvora energije.

Program 'ANI' još je jedan Inin iskorak: riječ je o sveobuhvatnom 'startup'-programu za privlačenje inovativnih ideja, timova i 'startupova' u skladu s vlastitom razvojnom vizijom koja prati promjene na tržištu. U sklopu tog programa u kojem su se Ini priključila tri renomirana partnera – Algebra, Zicer i Step RI – otvaraju se vrata novim idejama i talentima.

Ponosni smo na pedeset pet godina tradicije ne samo uspješnog poslovanja već i dobre suradnje sa zajednicama u kojima poslujemo te želimo i dalje biti poželjan partner koji podupire razvoj i aktivno sudjeluje u životu zajednice. Naravno, sve te planove ne bi bilo moguće provesti bez naših zaposlenika koji su najvažniji element cjelokupnog poslovanja, stoga se trudimo zadržati postojeće i privući nove talente poticajnim primanjima i raznim pogodnostima. Neprestano provodimo kampanje među mladima, pri čemu se posebno ističe jednogodišnji program pripravništva 'Growww' koji provodimo već deset godina. Našu praksu upravljanja prepoznaje i struka, zbog čega smo osvajači mnogih nagrada kao uspješna i društveno odgovorna kompanija, ali i kao izvrstan poslodavac. S obzirom na to da samo zadovoljni zaposlenici mogu pridonijeti rastu kompanije i uspješnom poslovanju, ne sumnjam da ćemo na Inu biti ponosni i za petnaest godina.