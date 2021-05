Distorzija ljepote: Čak 80 posto djevojčica do 13 godina koriste aplikacije za uređivanje selfija

Distorziran svijet društvenih mreža promijenio je koncept ljepote - žene pokušavajući doseći 'instagramske' ideale koji veze nemaju sa stvarnim životom. Taj trend posebno je poguban kod mlađih generacija koje se ne osjećaju dovoljno lijepima, gube samopouzdanje i vjeru u sebe. Tome je na kraj odlučio stati brend Dove koji je kao dio svog projekta ili, bolje reći, misije - 'Za stvarnu ljepotu' lansirao kampanju Dove Self-Esteem. Središnji dio kampanje je kratki film 'Reverse Selfie' koji prikazuje sve promjene koje je na svojem licu napravila mlada djevojka prije nego je objavila sliku na društvenim mrežama. Video završava s pozivom na 'selfie razgovor s djevojkom koju voliš' i to o zabrinjavajućim efektima društvenih platformi.

Poražavajući podaci

Ta čitava kampanja počiva na poražavajućim rezultatima kanadske studije koja je pokazala da čak 80 posto djevojčica do 13 godina koristi neku od aplikacija za uređivanje svojih selfieja. Dvije trećine tinejdžerica između deset i 17 godina prije objave na mrežama izmijenile su ili sakrile barem jednu stvar koja im se na njihovom izgledu, odnosno tijelu ne sviđa, a 59 posto je nesigurno u vezi svog izgleda pa redovno uređuju fotke prije nego ih podijele.



Oko 37 posto je uvjereno da ne izgledaju dovoljno dobro bez photo editinga. Djevojke u istraživanju su izjavile i da bi se osjećale mnogo samopouzdanije da fotografije na internetu točnije prikazuju stvaran izgled, a 66 posto bi zbog toga manje brinule jesu li dovoljno lijepe. Znakovito je i to da bi njih 63 posto voljelo kad bi svijet bio fokusiran na to kakve su kao osobe, a ne kako izgledaju. Kako su zaključili u Doveu, djevojkama treba pomoć da počnu koristiti društvene mreže na pozitivan način, pretvore ih u platformu za samo-ekspresiju, a ne vrednovanje na osnovu fizičkog izgleda.

Kako bi potaknuo roditelje i učitelje da započnu konstruktivan razgovor sa svojim tinejdžericama o pritiscima društvenih mreža, Dove je izbacio i knjižicu nazvanu 'confidence kit'. U njoj donose informacije o tome na koji način virtualni svijet utječe na samopouzdanje tinejdžerica, ali i savjete i korake koji pomažu tinejdžericama da 'bivanje' na društvenim platformama pretvore u pozitivno iskustvo.