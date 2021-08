Pet strategija za ublažavanje post-godišnjeg weltschmerza

U jednom trenutku ležite na šljunku i gledate more kako se ljeska na suncu, a već u sljedećem se s mukom dovlačite do ureda i palite laptop. Ili, u slučaju home-officea, potonje činite kod kuće. S ništa manjom mukom. Povratak na radna mjesta nakon godišnjih odmora oduvijek je bio prilično traumatičan proces, a ako ste se imalo uspjeli opustiti nakon stresa kojeg su uzrokovali potresi i još jedna pandemijska godina, velike su šanse da će rad nakon godišnjeg biti izazovniji nego ikad. No, postoje neke vrlo jednostavne strategije koje mogu ublažiti post-godišnji weltschmerz. Barem tako tvrdi Business Insider koji je nedavno sastavio listu jednostavnih strategija koje bi trebale olakšati povratak na posao.

Dobro se pripremite

Baš kao što ste se prije početka školske godine pripremali tako što biste kupili novu pernicu, novi set olovaka i praznih bilježnica, isto učinite i prije povratka na posao. Na taj ćete način početak nove poslovne sezone učiniti zabavnijim i bolje se priviknuti na ideju da je ona počela. Također, savjetuje se da dan prije prvog dana nakon godišnjeg legnete nešto ranije, ali i u ured se pojavite prije početka radnog vremena kako biste novu sezonu počeli smireno, bez distrakcija.

Ne uskačite u vatru

Ako je ikako moguće, ne zakazujte nikakve ili minimalno sastanaka prvi dan nakon povratka s godišnjeg odmora. Radno vrijeme iskoristite kako biste nadoknadili propušteno i upoznali se sa stvarima koje su se dogodile tijekom vašeg odsustva. Ukoliko niste te sreće da vam prvi radni dan bude 'schedule-free', obavljajte stvari koje su prioritetne.

Pazite da se ne izgubite u inboxu

Jednom kad otvorite sandučić elektroničke pošte, velike su šanse da će vas preplaviti golema količina mailova na koje ćete poželjeti odmah odgovoriti. No, ne biste trebali brkati odgovaranje na mailove s produktivnim radom, posebno ako odgovarate s reda, a ne prema prioritetu. Stoga, pomalo. Postoje važnije stvari na koje može potrošiti sate svog prvog radnog dana.

Pozdravite šefove, suradnike i klijente

Umjesto odgovaranja na mailova koji nisu hitni, učinkovitije bi bilo sjesti sa suradnicima, kolegama i šefovima te saznati koji su vaši zadaci u narednom periodu. Također, savjetuje se i da se javite bitnim klijentima i date mi do znanja da ste se vratili na radno mjesto te da im stojite na raspolaganju. Velike su šanse da ćete, pokazujući da mislite na njih, ostaviti jako dobar dojam.

Pazite na sebe

Mnogi imaju poriv da nakon godišnjeg ubace u petu brzinu, preopterete se poslom, jer, eto, do sad su se odmarali. No, takav bi se ambiciozni pristup lako mogao obiti o glavu - izazvati stres i povećati šanse za greške što će vas, u konačnici, učiniti manje produktivnim. Stoga, pametnije je ušutkati unutarnjeg šefa te sastaviti kraću to-do listu, uzimati češće pauze, zastati na trenutak i disati, baš kao što ste to činili nedavno na šljunku, gledajući u more koje se ljeska na suncu.