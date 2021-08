Zadnja prilika za prijaviti se na IT projekt Code Away udruge AIESEC u Zagrebu

Zagrebačka podružnica međunarodne udruge AIESEC krajem ljeta započinje s novim IT projektom Code Away. Kako navode u priopćenju, projekt započinje 30. kolovoza i traje do 1. listopada, a radionice će biti održane dva puta tjedno, u online obliku i uživo.

Code Away je projekt IT sektora kojem je cilj pružiti mladima priliku za usavršavanjem novih znanja i prepoznavanjem IT sektora kao jednog od bitnijih sektora u budućnosti.

Projekt se sastoji od niza radionica na engleskom jeziku na kojima mladi mogu dobiti nove vještine i sukladno tome, postati konkurentniji na tržištu zapošljavanja. Radionice će držati strani praktikanti volonteri iz Turske, dvojica studenata softverskog inženjerstva koji dolaze u Zagreb kako bi prenijeli svoje znanje ali i upoznali hrvatsku kulturu.

- Ovim se projektom nadam potaknuti mlade ljude, studente i buduće zaposlenike da razmišljaju o budućnosti unaprijed. Kreativnost i IT vještine su važne za svakog poslodavca, a još su važnije kada se mogu upisati u životopis i otvoriti vrata novim idejama - poručila je Patricia Galović, potpredsjednica dolaznih praksi.

- Jako smo dugo radili na ovom projektu i iznimno smo ponosni na njega. IT sektor svakim danom postiže sve bolje rezultate i ključno je da ljudi prepoznaju važnost tehničkih vještina. Ovo je izvrsna prilika za sve one koje žele naučiti osnove i time si olakšati buduću edukaciju - nadodala je Martina Silov, Local Committee President.

Radionice Code Awaya pokrit će programske jezike Python i Photoshop. Biranjem radionica polaznici se mogu opredijeliti koji im se kutak IT sektora više sviđa - stvaranje web stranica i aplikacija pomoću Pythona, inače najpopularnijeg programskog jezika, ili ulazak u svijet digitalnog dizajna i marketinga kroz program Photoshop.

- Već nekoliko godina mi je želja posjetiti Hrvatsku i uzbuđen sam što sudjelovanjem na projektu Code Away mogu spojiti svoju ljubav prema putovanjima i IT-ju. Python je programski jezik koji može biti super odskočna daska za daljnje programiranje, a i poslodavci obožavaju vidjeti da potencijalni zaposlenik zna vještinu koja je svakim danom sve bitnija - rekao je Ozgun, praktikant koji će držati radionice Pythona.