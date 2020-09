1000 najvećih: Tko su rekorderi prema dobiti, tko su najveći gubitaši, i gdje su tu Fortenovine tvrtke

Dvije banke iskazale su prošle godine najveću dobit. To je samo jedna od niza informacija koje možete pročitati u publikaciji 1000 najvećih, koje će biti objavljena uz ovotjedni broj Lidera. Taj najrelevantniji sklop podataka o poslovanju u 2019. bazira se na podacima Financijske agencije temeljenima na godišnjim financijskim izvještajima koje je podnijelo 136.260 tvrtki.

TOP 10 s najvećom bruto dobiti PBZ – 2,15 milijardi kuna ZABA – 1,83 milijarde kuna HEP – 1,23 milijarde kuna PLIVA HRVATSKA d.o.o. – 1,17 milijardi kuna ERSTE BANKA – 919 milijuna kuna HT – 877 milijuna kuna INA – 802 milijuna kuna OTP BANKA d.d. – 714 milijuna kuna HEP PROIZVODNJA d.o.o. - 561 milijun kuna SUPER SPORT d.o.o. - 523 milijuna kuna

PBZ je za prošlu godinu jedini iskazao bruto dobit veću od dvije milijarde kuna – 2,15 milijardi. Slijede još tri milijardera: Zaba (1,83 milijarde kuna), HEP (1,23 milijarde) i Pliva Hrvatska (1,17 milijardi). Među deset tvrtki koje su iskazale najveću dobit još su dvije banke, koje su na taj način potvrdile da su najprofitabilniji sektor – svih – banaka među TOP 100 iskazalo je 6,69 milijardi kuna dobiti, što je čak dva i pol puta više od energetskog sektora, kojeg predvode HEP-ove tvrtke.

Drugu, negativnu stranu, predvodi Fortenova grupa, koja je iskazala gubitak od 854 milijuna kuna. Slijede Jadroplov sa 294 milijuna kuna minusa, te B2 kapital sa rashodima koji su bili veći od prihoda za 211 milijuna kuna. Kao što banke prednjače među dobitašima, tako Fortenovine tvrtke prednjače među gubitašima – među deset najvećih gubitaša još su tri tvrtke iz grupacije – Velpro-centar plus, Konzum plus i Tisak plus. Fortenova među 1000 najvećih ima 14 kompanija. Od njih je čak sedam prošlu godine završilo s gubicima, koji su kumulativno premašili milijardu kuna. Ipak, treba reći da su te tvrtke prošle godine smanjile gubitak, koji je u 2018. iznosio 1,68 milijardi kuna.

No, posebno zabrinjava pad prihoda, kojeg je lani zabilježila baš svaka od 14 Fortenovinih perjanica, i taj pad sa 21,5 milijarde na 17,5 milijardi kumulativno iznosi pune četiri milijarde kuna. Kako smo uspoređivali rezultate novih, tzv. zrcalnih tvrtki iz 2019. s poslovanjem originalnih Agrokorovih kompanijama u 2018., možemo reći da su te tvrtke u godini tranzicije izgubile 19 posto prihoda (koji nije iskazan nigdje drugdje).