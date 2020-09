Ante Kušurin: Infobip ima potencijal otvoriti potpuno novu granu hrvatske ekonomije

Zbog čega je američki fond One Equity Partners uložio 200 milijuna dolara u hrvatsku IT tvrtku Infobip i zanimaju li ga druge hrvatske tvrtke za ulaganje, govori Ante Kušurin, potpredsjednik fonda, bivši hrvatski sportaš i olimpijac. U tome je fondu još jedan hrvatski sportaš, bivši tenisač Mario Ančić, ali Kušurin ističe da su njih dvojica samo odradila inicijalni posao, a odluku o investiciji u Infobip donijeli su zajedno s ostalim članovima menadžerskoga tima One Equity Partnersa.

Američki fond One Equity Partners, čiji ste potpredsjednik, ulaganjem 200 milijuna dolara postao je dioničar Infobipa, hrvatske i globalne IT tvrtke. Kako ste uspjeli eliminirati veće fondove koji su bili zainteresirani za Infobip?

– Bila je to velika pobjeda za One Equity Partners (OEP), jer iako ne znamo točno protiv kojih fondova smo se natjecali, čuli smo od tržišta da je ovdje bila riječ najvećim svjetskim fondovima (gledajući imovinu pod upravljanjem). Bitno je naglasiti da je Infobip mogao birati s kime će raditi, tako da smo svi unutar OEP-a bili vrlo zadovoljni pozitivnom odlukom. Prednost OEP-a naspram tipičnih private equity fondova je da smo agnostični kada je riječ o udjelu vlasništva u kompaniji dok god dijelimo viziju s vlasnicima kompanija u koje ulažemo. Dakle, ovdje nismo bili fokusirani ni na što drugo nego kako pomoći Silviju, Robertu, Izabelu i njihovom timu kako bismo dugoročno generirali najveću vrijednost za Infobip. S obzirom na to da nisu prodavali kompaniju nego tražili partnera koji će im pomoći na putu rasta, mnogo im je važnije bilo s kime će raditi nego koliko je fond velik. OEP iza sebe ima pedigre kao bivši fond JP Morgana, iz kojega smo izašli 2015. zbog regulacije. Trenutačno imamo oko sedam milijardi dolara imovine pod upravljanjem i najveće svjetske institucionalne investitore kao ulagače, odnosno limited partnerse. Na kraju dana mi smo bili ti koji su pobijedili u procesu jer su Silvio, Roberto i Izabel tako odlučili. Mislimo da su mudro postupili jer mnogo je važnije izabrati fit i kvalitetu od veličine fonda.

Kolika je u tomu vaša zasluga kao i Marija Ančića, partnera i menadžera fonda?

– Ovo je isključivo OEP-ov dogovor, a ne dogovor individualaca. U deal timu su još i Chip Schorr i Andrew Dunn, naši partneri iz fonda, a Infobip nas je izabrao kao tim od četiri investitora s kojima će moći efikasno raditi. OEP je američki private equity fond u kojem igrom slučaja rade dva Hrvata. Sigurni smo da je ta činjenica olakšala komunikaciju, ali mislim da tu naše zasluge staju. Mario i ja smo svakako ponosni na to što imamo priliku raditi s jednom od najvrjednijih kompanija u ovom dijelu Europe. Cilj nam je pomoći osnivačima u stvaranju vrijednosti i ultimativno zajedno s Infobipom kao prvim hrvatskim jednorogom pozvoniti zvonom na Wall Streetu.

Kako ste došli do Infobipa i što je bilo presudno za ulaganje?

– Naš dobar prijatelj i jedan od naših ulagača Emil Tedeschi dao nam je kontakt Nenada Bakića. Mario je obavio prvi razgovor s Nenadom, koji nas je povezao s kompanijom. Da Mario i Nenad nisu odradili prvi razgovor, mislim da bi OEP propustio priliku i netko drugi bi nas vjerojatno pretekao u ulaganju, tako da je taj razgovor bio ključan. OEP je već neko vrijeme gledao CPaaS (Communications Platform as a Service) sektor, tako da kada smo shvatili da jedna takva kompanija postoji u Hrvatskoj, bili smo iznenađeni i uzbuđeni. Hrvatski BDP se uvelike oslanja na turizam, a ostale su grane ekonomije prilično zapostavljene. Tehnološke kompanije kao što je Infobip imaju potencijal promijeniti način na koji kompanije diljem svijeta komuniciraju, a samim time otvoriti totalno novu granu hrvatske ekonomije. Jačanjem Infobipa stvaramo jednog od rijetkih poslodavaca u Hrvatskoj koji može konkurirati najvećim globalnim tehnološkim divovima. To je uistinu jedna od najboljih svjetskih kompanija u tom sektoru, zato nas nije trebalo nagovarati. Mnogo više vremena potrošili smo uvjeravajući osnivače da smo upravo mi ti koji im mogu pomoći u stvaranju još veće vrijednosti od one koju Infobip sada ima.

Koliki udio Infobipa fond posjeduje i namjeravate li ga povećati?

– Informacija je povjerljiva, ali ono što možemo reći je da ćemo podržavati Infobip koliko god to bude potrebno, ne samo direktnim ulaganjem novca nego i ulaganjem našeg vremena, networka i know-howa.

Što će Infobip učiniti s uloženim novcem?

– Primarni cilj je širenje tržišta u SAD.

Koliki utjecaj na poslovnu strategiju Infobipa ima One Equity Partners?

– Kao partneri dat ćemo Infobipu najbolji mogući savjet. OEP je fond koji je gotovo isključivo fokusiran na M&A tako da tu vidimo našu najveću dodanu vrijednost u formiranju Infobipove strategije.

Kad očekujete povrat uloženoga novca?

– Vremenski nismo limitirani, posebice zato što ovaj novac dolazi iz našega najnovijeg fonda – OEP VII. Ideja je ostati unutra koliko bude potrebno. Stvaranje Infobipove vrijednosti bit će golem posao, tako da ćemo izaći kad to bude najbolje za interese kompanije i dioničara.

Pratite li poslovanje velikih hrvatskih tvrtki koje bi se mogle širiti globalno i postati zanimljive ulagačima?

– Svakako da pratimo. U Hrvatskoj aktivno gledamo prilike za investicije već gotovo deset godina. Izrazito smo ponosni što su u naš fond uložili i hrvatski mirovinski fondovi: PBZ CO na čelu s Dubravkom Štimcem, Erste na čelu s Petrom Vlaićem te Croatia osiguranje, gdje blisko surađujemo s Daliborom Fellom i Domagojem Božićem. Svojedobno smo bili ulagači u Duropack, koji je bio vlasnik tvrtke Belišće. Aktivno smo razgovarali i još uvijek razgovaramo s nekim od naših najvećih prehrambenih i industrijskih kompanija. Ulaganje u tehnologiju i IT je vrlo zanimljivo jer Hrvatska ima luksuz jako dobroga srednjoškolskog i visokog obrazovanja, posebice u matematički orijentiranim školama. Ne bavimo se nekretninama tako da u turizam ne ulažemo, ali to je jedan od sektora u kojima Hrvatska i dalje ima veliki potencijal. Ova će godina biti vrlo teška za putovanja i turizam tako da ulagači mogu naći dobre dealove, ali bi i trebali biti oprezni jer je nesigurnost u tim sektorima prilično visoka i ostat će visoka barem još sljedećih 12 – 18 mjeseci, ako ne i dulje.

Kolika je vrijednost fonda, u okviru koje banke djeluje te koliko ima partnera?

–​ OEP trenutačno ima oko sedam milijardi dolara imovine pod vlasništvom. Od 2015. djelujemo kao samostalni fond, a dotad smo bili unutar JP Morgana. Fond ima 60-ak limited partnera/ulagača, a u tu su listu uključeni i neki od najvećih svjetskih institucionalnih investitora. U fondu imamo oko 30 investicijskih profesionalaca raspoređenih u tri ureda u New Yorku, Chicagu i Frankfurtu.

U koje industrije fond ulaže i je li većinski vlasnik neke velike svjetske tvrtke?

– Oko 45 posto uloga je u industriji ambalaže, kemijskoj, teškoj industriji i distribuciji, 45 posto je u tehnologiji: softver, razvoj softvera, integracija sustava, poluvodiči…, a 10 posto u zdravstvu. Oko 60 posto novca fonda uloženo je u SAD-e, 40 posto u Europu, a neka od zvučnijih imena gdje smo bili ulagači su Pirelli i Polaroid. Glavni fokus fonda je ulaganje u kompanije kako bi naš equity osigurao stvaranje daljnje vrijednosti. Gotovo nikada ne kupujemo 100 posto kompanije nego u partnerskom odnosu s postojećim vlasnicima i menadžmentom putem dokapitalizacije stvaramo vrijednost.

Kakve je promjene u odabiru tvrtki za ulaganje donijela koronakriza?

– Velike. Fokus se uvelike prebacio na kompanije koje mogu imati benefit od trendova kao što su rad od kuće, e-commerce, efikasna komunikacija, digitalna transformacija i security. Infobip je u centru gotovo svih ovih trendova, tako da smo izrazito zadovoljni s ovim ulaganjem.

Kakva je vaša prosudba svjetskoga gospodarstva uzdrmanoga koronakrizom, koje će industrije napredovati, a koje bi mogle nestati?

–​ COVID-19 primjer je što se dogodi kada ljudi nisu na nešto spremni, svijet se promijenio u svega nekoliko mjeseci, a učinci tih promjena osjetit će se daleko u budućnost. Američki BDP je u najvećem padu otkad se vodi evidencija – 32,9 posto. Dakle američka, a samim time i svjetska ekomonija nije zdrava, ali potraga za kvalitetnim kompanijama (kao Infobip) bit će nagrađena dugoročno. Industrije koje će napredovati su e-trgovina, distribucija, robotika, umjetna inteligencija (AI), e-learning te komunikacije, unutar kojih je i CPaaS industrija u kojoj Infobip posluje.

Koliko dugo ste u One Equity Partnersu i kakav ste put prošli da biste postali potpredsjednik?

– U OEP-u sam od 2011. Prije toga radio sam dvije godine u Londonu u investicijskoj banci NM Rothschild, a prije čega su sport i škola bili moji prioriteti. Nakon završene Osme gimnazije u Zagrebu, upisao sam University of Washington u Seattleu, potom magisterij na Oxfordu, 2008. posvetio sam se veslanju i Olimpijadi u Pekingu, a 2009. završio i MBA na Oxfordu. OEP je specifično mjesto. Od 30-ak investitora, nas sedmorica smo bivši olimpijci; šest veslača i jedan tenisač. Mario je s nama gotovo dvije godine, prije čega je radio u Credit Suisseu. U ovom kratkom vremenu napravio je mnogo i generirao strahovito mnogo vrijednosti za fond.

Osim što ste potpredsjednik fonda, član ste i nadzornih odbora u nekoliko tvrtki. Imate li neku funkciju i u Infobipu?

– Politika fonda je da aktivno s vlasnicima sudjelujemo u razvoju strategije svih kompanija u kojima smo investitori, a to je slučaj i u Infobipu. Mario, Chip, Andrew i ja smo već sada u svakodnevnom kontaktu s vlasnicima i namjeravamo to činiti do uspješnog IPO-a u SAD-u, ali i kasnije.

Fond ima nekoliko sjedišta u SAD-u i Europi. Gdje živite i radite, imate li obitelj i ostaje li vam vremena za bavljenje veslanjem?

– Sjedište fonda je u New Yorku, gdje je cijeli OEP-ov tim fokusiran na Infobip. Također imamo urede u Chicagu i Frankfurtu. Trenutačno živim u Riversideu, Connecticut, oko sat vremena sjeverno od NYC-ja gdje je naš ured i gdje sam svakodnevno putovao prije COVID-19. Martina i ja imamo troje dječice: Ivicu, Milu i Toma, a veslanjem se još uvijek bavim koliko mi obitelj i posao dopuste.