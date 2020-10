Atana Škalko (Nestlé Adriatic): Potrošačima je danas važno da je zrno omiljene kave iz održivog uzgoja

Iako je tradicija ispijanja kave stara stotinama godina, tržište kave nikada nije bilo živahnije: vriju inovacije u proizvodnji, baš kao i nove formule za još kvalitetnije i osebujnije okuse bez kojih mnogi Zemljani ne mogu ni zamisliti početak dana. Stoga smo u povodu Međunarodnog dana kave odlučili razgovarati s Atanom Škalko, izvršnom direktoricom kategorije pića za tržište Jugoistočne Europe kompanije Nestlé , o tome što se događa u industriji, koje nove napitke priprema ta tvrtka s najvećim udjelom na hrvatskom tržištu instant-kave te kako napreduje inicijativa da se ukinu trošarine na kavu.

Čini se da je zahvaljujući sve većem interesu potrošača za podrijetlo zrna i proizvodni proces u jednu šalicu kave utočena cijela znanost. Kako se Nestlé nosi s tim trendovima?

– Kava je jedan od najomiljenijih napitaka na svijetu, stoga ne začuđuje što se svake sekunde diljem svijeta popije više od 5500 šalica kave Nescafé. Kako bismo osigurali da ljubitelji kave mogu uživati u omiljenom napitku, održivo uzgojenoj kavi, još prije deset godina pokrenuli smo inicijativu 'Nescafé plan'. Do sada smo u održivost sirovine uložili više od 550 milijuna švicarskih franaka i distribuirali 220 milijuna stabljika kave, dosegnuvši tako visokih sedamdeset posto asortimana koji sadržava kavu uzgojenu na održiv način. Znatno ubrzavamo napor kako bismo dostigli 100 posto. Korak dalje idemo i kad je posrijedi ambalaža. U tom smislu javno smo se obvezali kako će do 2025. sto posto svih naših pakiranja biti od materijala koji će se moći ponovo iskoristiti ili reciklirati, a do tada planiramo i ukloniti svu plastiku koja se ne može reciklirati. Prva kapsula​ Nespressa​ od 80 posto recikliranog aluminija važan je korak prema tom cilju.

Koje ste inovacije uveli?

– Potrošač je, kako prije 153 godine tako i danas, u srcu svega što radimo. Zato u istraživanje i razvoj novih proizvoda ulažemo više od 1,74 milijarde švicarskih franaka na godinu. U posljednjih nekoliko godina promijenilo se to da potrošači od proizvoda žele više: osim što žele znati što je u hrani koju jedu i da ona bude odlična okusa, žele znati odakle dolazi i da je iz održivih izvora. Tako smo za ljubitelje kave na svoje tržište nedavno lansirali Nescafé Gold Origins – Sumatra, Uganda – Kenija, Nescafé Classic Ivory Coast s jedinstvenim geografskim podrijetlom te unaprijeđene recepture Nescaféa 3 u 1 i Nescafé Gold Cappuccina.

Uskoro na hrvatsko tržište stiže i novost koja će razveseliti ljubitelje Starbucksa. Recite nam više o tome!

– Kako bismo ljubiteljima kave što bolje dočarali atmosferu iz svjetski poznatog lanca kafića, odlučili smo u ući u domove s novim Starbucksovim kavama koje se mogu pripremiti na aparatima za kavu Nescafé ​Dolce Gusto. Starbucksov asortiman na našem je tržištu dostupan s čak šest različitih okusa koji uključuju espresso, cappuccino te macchiato. Lansiranjem toga vrhunskog brenda okrećemo se ponajprije mladima, ali i svima koji žele uživati u probranim, još sofisticiranijim okusima kave, jer je ona davno izašla iz okvira 'šalice za razbuđivanje' i postala omiljeni napitak za svako doba dana.

Šalica kave ne bi trebala biti luksuz, no Hrvatska je jedna od zemalja koja kavu trošarinski svrstava među luksuzne proizvode. Nestlé ulaže napor da bi se to promijenilo. O čemu je riječ?

– Kavu u Hrvatskoj konzumira 93 posto osoba iznad 15 godina, dakle gotovo cijela populacija, što je i logično obzirom na dugu tradiciju i kulturu pijenja kave. No Hrvatska je i dalje jedna od rijetkih zemalja u EU koje taj proizvod smatraju luksuzom i dodatno ga oporezuju. Na kilogram instant-kave koja se stavlja na hrvatsko tržište mora se platiti 20 kuna posebnog poreza i PDV od 25 posto. Budući da takav porez nemaju zemlje u našem okružju, koje uz to imaju nižu stopu PDV-a, kava je u Hrvatskoj potrošačima skuplja i do 30 posto u odnosu na susjedne zemlje. Kako bismo to promijenili i uredili onako kako su to učinile druge zemlje EU, unutar Hrvatske udruge poslodavaca oformili smo Koordinaciju proizvođača, prerađivača i distributera kave. Cilj je zajedničkim naporima i konstruktivnim dijalogom s odgovornim institucijama utjecati na odlučivanje i kvalitetno oblikovanje politika koje će osigurati daljnji održiv razvoj tržišta i inovacija u sektoru kave. U Vladi imamo dobrog sugovornika i mogu reći da je ostvaren konstruktivan dijalog kako bi naš prijedlog bio uvršten u fiskalnu reformu.

Kako je pandemija koronavirusa utjecala na tvrtkino poslovanje?

–​ Nestlé je najveća prehrambena kompanija na svijetu. Naša svrha – poboljšanje kvalitete života i doprinos zdravijoj budućnosti – danas je važnija no ikad prije. Prije svega, fokus je na sigurnost naših zaposlenika, kupaca i poslovnih partnera osiguravanjem uvjeta za rad od kuće i poštovanje sigurnosnih mjera. Osim toga, kontinuirano radimo na neometanoj redovitoj opskrbi potrošača čvrstim povezivanjem s nabavnim lancem, tvornicama te predstavnicima vlada. Tu je i solidarnost prema lokalnoj zajednici koju smo iskazali mnogim donacijama i suradnjom s Crvenim križem. Što se tiče poslovanja, u prvoj polovini godine zabilježili smo pozitivne rezultate u segmentu kulinarskih proizvoda, kave i hrane za kućne ljubimce te pad u kategorijama čokolade i HoReCa. Ukupno gledajući, zadovoljni smo rezultatima u Hrvatskoj, što smo postigli prisutnošću u čak sedam kategorija, praćenjem zdravih trendova te suradnjom s trgovinskim partnerima u sklopu tradicionalnih i online kanala.

Koje ste promjene u navikama potrošača primijetili?

–​ Poslovanje danas je znatno drukčije nego prije šest mjeseci: bilježi se veliki porast e-poslovanja, veća je važnost blizine mjesta kupnje, kupnje su rjeđe, ali veće, i potrošači su iznimno osjetljivi na cijene. Ipak, potrošači su nastavili davati prednost brendovima koje i inače najviše vole i kupuju. To je smjer kojim ćemo se i mi voditi u kreiranju asortimana i prodajnih strategija.

I prije pandemije Nestlé je provodio inicijative za zdraviju prehranu. O čemu se radi?

– Iako smo multinacionalna kompanija, aktivno se uključujemo u život zajednice u kojoj poslujemo. Tako smo u Hrvatskoj već deset godina uključeni u potporu lokalnoj zajednici projektima kao što je 'Vrtim zdravi film'. Riječ je o edukaciji osnovnoškolaca o važnosti pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti, bez ikakve promidžbe kompanije ili brendova unutar škola. U deset godina projektom je obuhvaćeno više od 70.000 djece u Hrvatskoj i vjerujemo da tako pridonosimo odgoju zdravijih generacija. Također, ove smo godine pokrenuli edukativnu digitalnu kampanju namijenjenu milenijcima 'Biraj zeleno' koja je fokusirana na teme odgovornog korištenja vode, plastike te sortiranja otpada, pri čemu se naglašava smanjenje otpada od hrane. Dodatno, redovitu studentsku ljetnu praksu zamijenili smo trotjednim programom online mentorstva i pripravništva tijekom kojeg su studenti iz regije od Nestléovih stručnjaka učili o različitim područjima poslovanja, od marketinga, prodaje, lanca nabave, financija, planiranja ponude i potražnje do ljudskih potencijala i komunikacija. Za iduću godinu imamo još ambicioznije planove.

Planirate li neke investicije u Hrvatskoj?

– U Hrvatskoj naš fokus ostaje na ulaganju u zaposlenike i lokalnu zajednicu te učvršćivanju odnosa s partnerima i trgovcima. Naravno, nastavljamo i ulaganja u svoj asortiman stalnim inovacijama i razvijanjem online poslovanja i prodajnih kanala. Vodimo se poduzetničkim načinom razmišljanja i uvijek tražimo nove prilike za rast i razvoj.