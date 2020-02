Borci za prava poduzetnika (2): Tajana Barančić na čelu antiporeznog presinga za IT sektor  

Tajana Barančić na čelu je udruženja CISEx (Hrvatski nezavisni izvoznici softvera) od travnja 2016. i svojom je gorljivom borbom za interese članova uvelike ojačala njegovu poziciju. Ukazuje na brojne nelogičnosti i opterećenja, a posebno se zauzima za porezno rasterećenje dohotka od nesamostalnog rada koje muči propulzivnu i izvozno orijentiranu IT industriju u kojoj vlada nestašica kadrova.

Barančić 'puše za vratom' ministru financija Zdravku Mariću kojem neumorno šalje prijedloge mjera i rješenje problema koje muče poslodavce. Tako su u vrijeme porezne reforme poslali niz 'soft mjera' koje ministar Marić nije prihvatio niti je, žalila se Barančić, CISEx-u odgovorio ni na jedan dopis i poziv.

No, upornost se isplatila pa su ipak uspjeli, u suradnji s drugim udruženjima, u tome da se zaposlenicima plaća obrok bez da se na isti obračunava plaća u naravi, izborili se napokon za nepoorezivo plaćanje vrtiće za djecu zaposlenika kao i troškova najma stana, neoporezive bonuse do 5.000 k godišnje te su postigli da se riješi problem terenskog dodatka za inozemstvo.

Također, neko vrijeme je trajala i borba za ukidanje obveze plaćanja harača Turističkoj zajednici za IT sektor, ali je evo i to ostvareno s primjenom od 2020. U stalnoj su komunikaciji i s Ministarstvom gospodarstva gdje su bili aktivni u izmjenama Zakona o poticanju ulaganja gdje su uspjeli u lobiranju da se malim IT poduzetnicima omogući da ostvare poreznu olakšicu od 50 posto na porez na dobit već za ulaganja od 50 tisuća eura.

Nakon 4 godine inzistiranja, napokon su izborili i Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, što je fiskalna olakšica, a najviše je koristi opet IT sektor. Tražili su da se značajno porezno rastereti davanje opcija na udjele u firmi zaposlenicima, nešto je napravljeno u tom smjeru, ali, kažu nedovoljno. Idu dalje s inicijativom.

CISEx se snažno uključio i u temu paušalnih obrta u IT-u.