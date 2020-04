Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje - istražili smo koje je najpovoljnije

Da budem posve iskrena, dok nisam počela pisati ovaj tekst pojma nisam imala da je odabir dopunskog zdravstvenog osiguranja neka velika mudrost. Imam ono HZZO-a, za 70 kuna mjesečno, za ne daj Bože pokriti troškove bolnice, a ostala nisam ni proučavala, jer tko stigne, sve je to isto. No, čini se da ipak nije.

Istražujući na internetu naiđem na tvrtku Kompare koja nudi individualne savjete pri odabiru osiguranja. Od građana se ne naplaćuju nego od osiguravatelja s kojima rade, i nakon što im odgovorite na pitanje o spolu i dobi dobijete pregled raznih ponuda dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja koja možete na hrvatskom tržištu odabrati.

Dopunska zdravstvena osiguranja

Tako primjerice, za osobu od pedeset godina, dopunsko zdravstveno osiguranje može se ugovoriti kod osiguravateljske kuće Wiener za 63 kune, čime su pokriveni neograničeni troškovi participacije, a to je isto pokriće koje se u HZZO-u plaća 70 kuna.

Croatia osiguranje za 70 kuna mjesečno pokriva neograničene troškove participacije, a u prvoj godini gratis nadoplata za B listu lijekova, s ograničenjem dva ista lijeka godišnje. Čini se da je još bolja ponuda Generali osiguranja koje za 70 kuna mjesečno nudi neograničene troškovi participacije, plus neograničeno pokriće troškova lijekova s B liste.

No to nije isto i za osobu koja ima dvadeset godina. Za nju se u Triglavu već za 30 kuna mjesečno mogu pokriti troškovi participacije do 3000 kuna godišnje. Wiener osiguranje dvadesetgodišnjaku za 45 kuna nudi isto što u HZZO-u košta 70 kuna na mjesec, a osobe rođene 2000. godine, kojima treba neograničeno pokriće lijekova s B liste može se ugovoriti kod Generali osiguranja za 63 kune.

- U razgovoru s klijentom prvo ispitamo njegove potrebe i u šumi ponuda nađemo nekoliko koje bi mu najviše odgovarale. Radimo s više osiguranja, a svi oni imaju više raznih opcija. Premija ovisi o pokriću po polici i pristupnoj dobi osiguranika. Važno je reći da od 1. siječnja ove godine premija za dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje do 2500 kuna na godinu po zaposleniku može se pravdati kao trošak - istaknula je Ivana Barišić, voditeljica odjela prodaje zdravstvenih osiguranja tvrtke Kompare.

Dodatna zdravstvena osiguranja

Dodatno zdravstveno je nešto sasvim drugo. Ono omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica te nudi široki izbor programa koji uključuju preventivne sistematske preglede i liječenje po polici - specijalističke preglede, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage, a širina liječenja ovisi o odabranom programu i cijeni, rekli su nam u Croatia osiguranju.

Također, klijenti Croatia osiguranja, osim dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja mogu ugovoriti i dobrovoljna zdravstvena osiguranja kojima se osigurava drugo liječničko mišljenje i liječenje u inozemstvu, što omogućava Croatijin Best Doctors plus osiguranje i Diagnose.me. U Croatia osiguranju ističu da je to jedinstven proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj jer omogućava usluge drugog liječničkog mišljenja i pristup svjetskim medicinskim stručnjacima putem interneta.

Usporedimo li police dodatnog osiguranja Agram life, Wiener i Uniqa osiguranja, najveća razlika je što se police Agrama mogu sklopiti na godinu dana i bez zdravstvenog upitnika. Wiener i Uniqa se sklapaju na dvije godine i uz obavezno ispunjavanje zdravstvenog upitnika. Agram ima vlastiti sustav poliklinika, dok Uniqa i Wiener imaju ugovorne ustanove.

Tako se, primjerice, kod Weiner osiguranja može birati jedan sistematski pregled u dvije godine ili sistematski svake godine. Opcija jedan sistematski u dvije godine za osobe od 40 do 59 godine košta 1452 kune godišnje, a opcija sistematski svake godine može se ugovoriti za 2208 kuna na godinu. Izvan sistematskog pregleda svake godine (bez obzira je li sistematski svake godine ili jednom u dvije) osoba ima pravo na 1000 kuna specijalističkih pregleda (npr. kardiolog, oftalmolog, dermatolog i sl.) i 2000 kuna dijagnostike (primjerice ultrazvuk, vađenje krvi itd.)

UNIQA - U ovoj opciji nema sistematskog, ali zato cijelu godinu možete kad vam zatreba ići kod specijalista u iznosu do 1000 kuna i na dijagnostičke postupke ili laboratorij do 3000 kuna godišnje. Pogodnost kod Uniqe je ako se potroši ovo pokriće daju 50 posto popusta na ostalo u ugovornim ustanovama. Cijena za osobe od 46 do 55 godina je 1014 kuna godišnje.

Specifičnost koju nudi Merkur osiguranje je usluga Dopunsko plus koja, osim osnovnog dopunskog zdravstvenog osiguranja, uključuje i osiguranje bolničke dnevnice u visini 100 kuna naknade za svaki dan bolničkog liječenja do maksimalno 180 dana u jednoj osigurateljnoj godini te kućnu njegu koja uključuje posjet liječnika, medicinske sestre te pomoć u kućanstvu nakon dužeg boravka u bolnici uslijed bolesti ili nezgode te prijeloma kosti ili rupture ligamenata.

Kako nam je rekla Tamara Aye, direktorica marketinga Merkur osiguranja, u sklopu fit4life programa, klijenti Merkur osiguranja mogu koristiti mnoge preventivne usluge i programe, poput sistematskog pregleda u poliklinici ili pak partnerskom wellness hotelu. Također, mogu vježbati u fitness centrima partnera ili se relaksirati uz wellness programe. A cijena ovisi o izabranom limitu, pokrićima i pristupnoj dobi.

Svoje specifične pakete zdravstvenog osiguranja nudi i Triglav osiguranje koje je na hrvatskom tržištu prisutno od 1967. godine. Kako je istaknula Dora Dovranić, stručna suradnica za PR i marketing Triglav osiguranja, kada je riječ o dodatnom zdravstvenom osiguranju postoji nekoliko paketa koji klijentu pružaju nadstandard u liječenju u jednoj od 400 privatnih zdravstvenih ustanova s kojima imaju sklopljeni ugovor.

- Nudimo pakete dodatnog zdravstvenog osiguranja za klijente u zlatnim godinama, ali i onima najmlađe dobi. Ako klijenti žele potpuno pokriće za njih smo pripremili paket specijalističko-ambulantnog liječenja koji im omogućava obavljanje usluga u privatnim klinikama do 225 tisuća kuna godišnje. Cijene paketa kreću se već od 74 kune mjesečno, a cijena varira o količini ugovorenih usluga - rekla je Dovranić.

U svakom slučaju, ponuda dopunskih i dodatnih osiguranja na hrvatskom osiguravateljskom tržištu više je nego bogata, a svakome tko si može to priuštiti, zbog preopterećenog zdravstvenog sustava, a posebno navale na specijalističke preglede koja se očekuje nakon smirivanja pandemije, sigurno će olakšati život.