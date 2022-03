HKO: Stopirajte daljnje isporuke prema Rusiji

Da invazija u Ukrajini itekako utječe i na tvrtke koje s tom zemljom ne rade ništa, dokazuje i primjer Tehnixa, čiji je predsjednik Uprave Đuro Horvat, za Lider ispričao kako je neposredno uoči eskalacije agresije na Ukrajinu u tu je zemlju isporučeno 35 šlepera robe u vrijednosti od 1,5 milijuna eura.

– Ta su sredstva sada u blokadi – konstatirao je Horvat i dodao da je i veliko pitanje što će biti s ugovorom koji su imali u najavi u toj zemlji o gradnji deset tvornica, koji je trebao biti vrijedan pedeset milijuna eura. Srećom, naglasio, kompanija je jaka i stabilna pa će sve to, smatra, pregrmjeti.

Upravo ovaj slučaj pokazuje kolika je važnost kreditnih osiguranja i potraživanja, a tvrtke poput Podravke, što je u nedavnom istupu na televiziji i istaknula Martina Dalić, predsjednica Uprave, itekako se koriste tim uslugama.

Izvoznici, poručuju iz Hrvatskoga kreditnog osiguranja (HKO), koji su osigurali svoja potraživanja moći će naplatiti dio štete na temelju police osiguranja potraživanja, a oni koji ih nisu osigurali sami će snositi sve troškove i potencijalne gubitke.

- Najprije želimo naglasiti kako se sada svi suočavamo s neizvjesnostima koji su bez presedana, stoga pratimo situaciju, prilagođavamo se novim okolnostima i aktivno upravljamo rizicima. Trenutno nam je ključni fokus pratiti situaciju i rizike povezane s kupcima u Ukrajini, Ruskoj Federaciji i Bjelorusiji - poručili su iz HKO-a i istaknuli kako su s obzirom na sve, svoje osiguranike obavijestili da stopiraju daljnje isporuke u navedene zemlje te zatražili informacije o trenutnom stanju otvorenih potraživanja prema kupcima u tim zemljama.

- Zajedno s osiguranicima sagledavamo mogućnosti naplate potraživanja od tih kupaca, a ukoliko dođe do štete HKO će isplatiti osigurninu sukladno odobrenim limitima i uvjetima osiguranja - odgovorili su za Lider.

Na upit kakve "alate" imaju na raspolaganju oni koji su osigurali potraživanja, a kakve oni koji nisu to uradili, odgovorili su da izvoznici koji su osigurali svoja potraživanja, imaju mogućnost da naplate dio šteta temeljem police osiguranja potraživanja, maksimalno do visine odobrenih limita po kupcu i sukladno uvjetima osiguranja. Naravno, bitna je i stalna otvorena komunikacija u cilju potencijalne naplate i umanjenja šteta. No, izvoznici koji nisu osigurali svoja potraživanja, sami snose sve troškove i potencijalne gubitke.

Iz HKO-a poručuju kako je osiguranje potraživanja važan instrument temeljem kojeg poduzetnici proaktivno upravljaju rizicima neplaćanja od strane kupaca. Osiguranje potraživanja je dio poslovne “higijene” odnosno postupanja pažnjom dobrog gospodarstvenika. Velik broj gospodarskih subjekata prilikom razmatranja racionalizacije poslovanja i smanjenja poslovnih troškova, pribjegava tome da odustaju od osiguranja potraživanja, navodno zbog uštede. No, u suštini to predstavlja kratkoročno malu uštedu u odnosu na potencijalno značajne gubitke koji mogu nastati u svijetu velikih neizvjesnosti, kao što se nažalost sada i potvrdilo.

- Ako su potraživanja bila osigurana u HKO-u i ako se osiguranik ne može naplatiti od svog kupca, osigurninu isplaćuje HKO. Naravno, HKO kao i svi drugi osiguratelji, dio rizika prenosi na reosiguratelje - poručili su u toj instituciji.

No, može li, bude li broj takvih osiguranika veći uslijed ratnog sukoba i sankcija Rusiji, doći u pitanja i kako i zašto isplata osiguranja potraživanja, odgovaraju da HKO pažljivo planira i ograničava svoju izloženosti kroz aktivno upravljanje limitima kako po pojedinim kupcima, po osiguranicima tako i po zemljama.

- Bitno je da društvo raspolaže s adekvatnim kapitalom te da ima dobro postavljene procedure reosiguranja i pouzdane partnere kod ugovaranja reosiguranja - zaključili su.