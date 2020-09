‘Mogao sam uložiti bilo gdje u svijetu i zaraditi više novca, ali izabrao sam hrvatske startupove‘

Na pitanje u što ulažu hrvatski poduzetnici i menadžeri nema jednoznačnog odgovora, no ipak bi se načelno moglo reći da poduzetnici uglavnom investiraju u razvoj vlastitog posla, dok menadžeri koji nisu vlasnički involvirani u tvrtku u kojoj su zaposleni i samostalni investitori često ulažu na tržištima kapitala ili izravno u financiranje različitih perspektivnih kompanija.

A tvrtka koja je zapela za oko mnogim ulagačima svakako je Gideon Brothers zbog inovativnog proizvoda, autonomne robotske platforme za prijenos tereta na euro-paletama unutar skladišta kakva sve više koriste Amazon, Alibaba, ali i brojni drugi veliki logističari i trgovci.

- Domaćim investitorima zanimljiv je Gideon Brothers iako nema velike prihode, a investitori koji su u tu tvrtku uložili kupuju budućnost i potencijal rasta, što je uvijek slučaj kod Venture Capital investicija – komentirao je za Lider ekonomski stručnjak Vuk Vuković.

Dugogodišnji fond menadžer i poznavatelj tržišta kapitala Ivan Ivin i sam je uložio u Gideon Brothers.

- Iako postoje jako dobre prilike za investiranje na globalnoj razini, radije investiram u Hrvatskoj premda te investicije možda neće polučiti rezultate kakve bi mogle ostvariti one u inozemstvu. Čini mi se logičnije i prirodnije investirati u okruženju u kojem živim, zato sam i uložio u hrvatsku tvrtku, a ne na američko, azijsko ili latinoameričko tržište – rekao je Ivin. Prema ovom ulagaču, najčešće investitori ulažu u područje koje poznaju iako je njegova odluka da uloži u Gideon - koji se bavi robotikom o kojoj on, kako kaže, malo zna - zasnovana na prepoznavanju poslovne prilike za koju smatra da je vrijedna ulaganja.

- Gideon Brothers još uvijek traži investitore koji će financirati njihov rast i razvoj. Mnogi su ulagači prepoznali proizvod kojeg su razvili kao perspektivan, jer je zanimljiv velikim kompanijama koje znatno mogu uštedjeti na troškovima skladišenja robe i radne snage, primjenjiv je u svim tvrtkama koje u poslovanju koriste distribuciju i skladište robu - objasnio je svoje ulagačke razloge Ivin. Na pitanja kada očekuje povrat investicije odgovorio je kroz pet do deset godina, jer se obično takva ulaganja vraćaju kroz sedam godina, što je povrat za sve venture capital investicije.

- Kad investiram, važno mi je da je tim koji gradi tvrtku kvalitetan, da zdravo funkcionira i razmišlja, te da ima proizvod koji može biti konkurentan - naglašava Ivin i dodaje da je uložio u još nekoliko start up-ova, a kao vrlo perspektivan smatra start up Swift koji je razvio tehnološku infrastrukturu parcijalnog trgovanja dionicama koja se nudi fianancijskim institucijama. Inspiraciju su dobili od američke tvrtke za financijkse usluge Robinhood koja je skupila čak 1,7 milijuna dolara za razvoj aplikacije besplatnog trgovanja dionicama i sada nude takav servis europskim bankama kako bi omogućile slično iskustvo svojim klijentima kao Robinhood u Americi.



I Country Managing partner i voditelj odjela revizija u EY-a Hrvatska Berislav Horvat također je uložio u Gideon Brothers, a za sebe kaže da je promicatelj i zagovornik poduzetništva u Hrvatskoj.

- Uvidio sam da proizvod Gideon Brothersa rješava svjetski problem. Učinila mi se to prilika jer mnoge tvrtke diljem svijetu teško pronalaze skladišne radnike i ako se taj dio posla uspije robotizirati proizvod bi mogao doživjeti svjetski uspjeh. Hrvatska je malo tržište i tvrtke koje se orjentiraju izvozu imaju veće šanse uspjeti. Novac koji su investitori uložili u Gideon Brothers troši se na razvoj tehnologije i samog proizvoda, a ukoliko proizvod uspije na svjetskom tržištu, za što su šanse zaista velike, mogući su i veliki povrati- ističe Horvat.

Na pitanje da prokomentira u što ulažu hrvatski poduzetnici i menadžeri Horvat je rekao da to ovisi od osobe do osobe. Prema njegovim riječima nema pravila, ima onih koji ulažu u nekretnine do onih koji smatraju da je investiranje u nekretnine totalna ludost i da je jedino dobro ulaganje ono u burze, dionice i fondove.

Više o tome u što i kako ulažu hrvatski menadžeri i poduzetnici možete pročitati u novom broju tiskanog i digitalnog izdanja Lidera.