Ostanite Zdravi i aktivni uz poseban prilog poslovnog tjednika Lider

Ovo vrijeme bi za neke moglo biti vrijeme straha i tjeskobe. Nažalost, sami ne možemo birati nevolje koje će nas zadesiti, ali zato sami možemo odgovoriti na njih. Stavi li se na stranu nada da će se stvari ipak popraviti nakon ove krize i da će mlađe generacije živjeti u nekom boljem svijetu kakav optimisti prizivaju, sada se, čini se, valja sprijateljiti s osjećajem straha, pustiti ga u život kao suputnika, ali ne tako da on preuzme upravljanje našim životom. Strah je dobar ali u ograničenim količinama, a kako ga se riješiti ili barem staviti pod kontrolu, piše Sandra Babić.



Na koji način hrvatske kompanije potiču zaposlenike na čuvanje zdravlja saznala je Kata Pranić. Ima tu svega, od osiguranja od nezgoda, zdravstvenog osiguranja, pa sve do rekreacije i edukativnih predavanja. Sve su to načini na koji se čuva zdravlje zaposlenika. Ali ima toga još, a koje još inovativne načine koriste, čitajte u prilogu.



Kada se priča o zdravlju, neizostavna je i hrana koja podiže imunitet, a on je prva crta obrane organizma i u ovim vremenima treba ozbiljnu potporu. Zato, saznajte najnovije savjete u vezi prehrane i podizanja imuniteta i što jesti kako bi vaš organizam bio 'zdrav k'o dren'.



Bez obzira na ovaj virus koji hara svijetom, za one alergične upravo stiže njihovo najgore doba. Alergije stižu s proljećem, a kako razlikovati kihanje od alergija i kašljanje od virusa te na koji način se alergije razlikuju od virusa saznala je Nikolina Oršulić.



A o kašlju piše i Ksenija Puškarić. Danas je opasno zakašljati se u blizini ljudi, i tko to napravi bude strijeljan pogledom, ako ne i gore. Kako ne biste napadali svoje susjede bez razloga - prilog Zdravi i aktivni u ruke!!