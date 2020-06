Purić (GP Krk): Hrvatski građevinski sektor nije u stanju obnoviti Zagreb! Kamenski: Je, ali tko će to platiti!

Hrvatski građevinski sektor teško će na svojim nejakim plećima iznijeti obnovu Zagreba u potresu, pa makar i po cijeni od 42 milijarde kuna. Sporni je iznos u ponedjeljak na konferenciji 'Budućnost građevinskog sektora: Obnova Zagreba - hrvatski new deal' prvi artikulirao Željko Uhlir, državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, navodeći kako bi to mogla biti okvirna cijena obnove Donjeg grada koji je najviše stradao u potresu.



Dragutin Kamenski, direktor i vlasnik Kamgrada, kaže kako u Hrvatskoj postoji građevinski sektor koji to može odraditi, ali da se prije toga mora jasno i vrlo precizno staviti na papir tko će to platiti, po kojoj cijeni, te se moraju definirati vrlo realni rokovi.



- Ako govorimo o godinu dana, to naravno neće biti moguće - kazao je Kamenski i dodao da prije svega treba napraviti dobre projekte i tek tada špekulirati o daljnjem tijeku obnove te prvenstveno o rokovima koje treba staviti, kaže, u pravi kontekst.



I dok je Kamenski donekle i optimističan, Josip Purić, direktor i vlasnik GP Krk, smatra kako je cijela ta priča za hrvatski građevinski sektor, onokav kakav je danas, itekako nerealna.



- Treba nekad biti iskren i ne pričati u rukavicama - taj posao nema tko odraditi, nema te industrije u Hrvatskoj koja je sposobna za takav sveobuhvatan projekt. To nije samo obnova, taj posao uključuje i restauratore, sinergiju kulturanjaka i građevine, a to itekako stavlja dodatni pritisak na rokove, kao i na cijenu - rekao je Purić.



Inače, Uhlir je sporni iznos od 42 milijarde kuna, koliko bi po njegovu mišljenju stajala obnova Grada Zagreba, iznio na konferenciji 'Budućnost građevinskog sektora: Obnova Zagreba - hrvatski new deal' u organizaciji Poslovnog dnevnika rekaviši kako bi ta cifra uključivala tek 'osnovnu obnovu'.