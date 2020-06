U novom broju Lidera čitajte o neizvjesnoj jeseni, povećaju potrošnje i ulaganju u šume

U novom broju poslovnog tjednika Lider tema tjedna je potrošnja, točnije kako stimulirati veću potrošnju. Dok promet u trgovini pada, iznosi na računima hrvatskih građana i dalje rastu, a s njima raste i nelikvidnost poslovnih subjekata. Za turizam i ugostiteljstvo djelomičan spas mogla bi biti CRO kartica. Postoje i prijedlozi o potrošačkim karticama široke namjene koje bi bile podijeljene građanima, i to putem Blockchain-platforme, a ostvarenom zaradom od njih poduzetnici bi mogli plaćati porez. No ništa od toga neće spasiti poduzetnike i hrvatski BDP ako se potrošnja usmjeri na kupnju uvoznih proizvoda. Stoga je vrijeme za snažnu kampanju 'kupujmo domaće'. Priču donosi Ksenija Puškarić.

Neizvjesnost ubija biznis, piše Vanja Figenwald i kaže kako Plenković mora nedvosmisleno reći na čemu smo. Premijer mora jasno otkloniti mogućnost ponovnog zaključavanja i zaustavljanja ekonomskih aktivnosti i precizirati koji će pristup država primijeniti bude li se povećavao broj zaraženih. Tako bi ekonomija postala donekle predvidljiva, koliko god bila daleko od idealne situacije. Ako pak dođe do druge karantene to će za hrvatsko malo i srednje poduzetništvo biti kraj njihova poslovanja, a može se očekivati i eksplozija građanskog neposluha jer će druga karantena biti pitanje ekonomskog života ili smrti za mnogo pojedinaca.

Koronakriza, koja je za gospodarstvo bila šokantno iskustvo bez presedana, bila je prilika za zaradu na transakcijama kupnje i prodaje dionica, kako na domaćem tako i na svjetskim tržištima kapitala. Tko god je bio dovoljno hrabar u ožujku angažirati kapital i kupiti dionice, odnosno u trenutku kad je bio zabilježen krah na svim svjetskim burzama, mogao je ostvariti dvoznamenkasti ili čak troznamenkasti rast. o tržištu kapitala piše Aleksandra Brzić.

U svašta se može ulagati pa tako i u šumu, a ulaganje u šumu može donijeti godišnji prihod do osam posto. Istraživanje je pokazalo da se najviše isplati ulagati u stare bukove i jelovo-bukove šume, pod uvjetom da se kupuju one veće od 50 hektara. No privatnih je šumoposjednika tolikim šumama malo, a državne se šume ne smiju prodavati. O ulaganjima u šume piše Edis Felić.

Prvi ovogodišnji Lider invest, projekt koji je poslovni tjednik Lider pokrenuo 2016. godine, a koji nagrađuje najbolje male, srednje i velike proizvodne investicije u Hrvatskoj, održao se u Županijskoj komori Osijek. Na skupu se moglo čuti kako se struktura investicija na istoku promijenila na bolje. Prije se ulagalo u nekretnine, a sada u prerađivačku industriju, a u zadnje je četiri godine uloženo oko 4,5 milijardi kuna u dugotrajnu imovinu. Što se još događa s investicijama na istoku Hrvatske piše Jozo Knez.