Vlada donijela zaključak o mjeri ‘Biram Hrvatsku‘, žele motivirati povratak iseljenika

Vlada je u četvrtak donijela zaključak o mjeri 'Biram Hrvatsku', kojom želi motivirati povratak iseljenika, novčanim poticajima ohrabriti ih za pokretanje posla u domovini te potaknuti populacijsku obnovu područja s izraženim iseljavanjem.

Riječ je o proširenju mjere samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), kojom se između ostalog onima koji bi se vratili u Hrvatsku iz zemalja Europskog gospodarskog prostora i Švicarske i pokrenuli posao dalo dodatnih 50 tisuća kuna, a tu su i dodatni poticaji za pokretanje posla u ruralnim krajevima.

Po trenutnom režimu moguće je maksimalno dobiti do 130 tisuća kuna za provedbu poslovnog plana koji HZZ odobri.

Novom mjerom podiže se prag sa 130 na do maksimalnih 150 tisuća kuna. Dodatno, one koji su zadnje dvije godine barem godinu dana bili zaposleni u jednoj od članica EU-a, motivirat će se s dodatnih 50 tisuća kuna na povratak. To daje maksimalnih 200 tisuća kuna za onog tko bi se vratio u Hrvatsku, prijavio na mjeru, a HZZ mu odobri poslovni plan, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Slična mjera predviđa se za migracije unutar Hrvatske, s obzirom na trend da ljudi iz ruralnih sele u urbana područja.

Tako se žele potaknuti migracije iz područja poput Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara, Banovine i Slavonije, a uz istu opciju samozapošljavanja - potporu do 150 tisuća kuna, njih bi se motiviralo s dodatnih 25 tisuća kuna, što je maksimalnih 175 tisuća kuna.

Nakon donošenja Vladinog zaključka, mjeru 'Biram Hrvatsku' bi formalno trebalo donijeti Upravno vijeće HZZ-a.

Vlada je zaključkom podržala i druge mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tako potpore za zapošljavanje uključuju mjesečni paušalni iznos potpore sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Veći intenzitet potpore predviđen je za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, koje će se financirati putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Potporama za pripravništvo omogućuje se osposobljavanje osoba za samostalan rad i uključuju sufinanciranje troška bruto I iznosa plaće te drugih troškova poslodavcima. Kriterij većeg intenziteta potpore jednak je onome kod potpore za zapošljavanje.

Potpore za pripravništvo u javnim službama uključuju financiranje 100-postotnog iznosa prema iznosu pripravničke bruto I plaće, koja iznosi 85-postotnog iznosa bruto I plaće radnog mjesta.

Potporama za obrazovanje i osposobljavanje, javni rad te za stalne sezonce, kao i one za usavršavanje.

Sredstva za provedbu Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu osigurana su u državnom proračunu u ukupnom iznosu od 1,02 milijarde kuna.